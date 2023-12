Ve srovnání s Muskem se já chovám k zaměstnancům až příliš mile, prohlásil Gates. Šéfa Tesly přirovnal k zesnulému Jobsovi

Šéfové jsou různí a ke své funkci přistupují rozdílnými způsoby. To je obecně známá věc. Někteří sází na přátelskou atmosféru, další jsou benevolentní takřka ke všemu a jiní chtějí hlavně budit respekt. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jací nadřízení jsou vlastně ti nejvýznamnější podnikatelé světa?

Na tuto otázku během čtvrtečního rozhovoru v rámci Economic Club of New York, o němž informoval web Insider, částečně odpověděl zakladatel Microsoftu Bill Gates. Učinil tak poté, co se ho moderátor zeptal na zkušenosti, které získal během svého působení v čele inkriminované společnosti.

Miliardář, který v roce 1975 společně se svým přítelem z dětství Paulem Allenem spoluzaložil jednu z nejúspěšnějších technologických společností na světě, řekl, že vedoucí pracovníci, jako je on sám, by se měli zamyslet nad tím, jak tvrdí jsou ke svým podřízeným. „Každý je jiný, například Elon Musk je příliš tvrdý, stejně jako byl Steve Jobs. Kdybych se měl s těmito muži srovnat, řekl bych, že jsem velice milý,“ uvedl podnikatel se smíchem.

Konkurence, která podnítila inovace

Majitele Tesly i SpaceX a již zesnulého zakladatele společnosti Apple, Gates nezmínil náhodou, s oběma muži ho totiž pojí pestrá historie. Například jeho vztah s Jobsem by se dal připodobnit k jízdě na horské dráze, kdy během dlouhých let mezi oběma rivaly docházelo ke střídání pochopení a nenávisti. Několikrát proto přešli od spojenectví k rivalitě a zase zpátky.





Koneckonců, je to právě jejich konkurenční duch, kterému mnozí připisují fakt, že podnítil velké inovace jak na straně Microsoftu, tak v Applu. Když pak v roce 2011 Jobs zemřel, prohlásil Gates, že ho respektuje a je za jejich soutěživost vděčný.

Vztah s Muskem se v posledních letech zdá být ještě o něco turbulentnější. Oba muži mají totiž ve zvyku nesouhlasit s tím, co ten druhý řekne – ať už jde o vesmírný byznys či klimatickou krizi. Podle knihy životopisce Waltera Isaacsona, která podrobně popisuje život aktuálně nejbohatšímu člověka na světě, se Gates v minulosti negativně vyjádřil třeba k podnikatelově myšlence o záchraně lidstva tím, že by se jeho část přesunula na Mars v okamžiku, kdyby na Zemi došlo k jaderné válce. Zakladatel Microsoftu označil tento výrok za bizarní. Ještě předtím zpochybnil, že by elektrické baterie mohly pohánět velké návěsy, anebo že solární energie může být součástí řešení globálního oteplování.

Musk zas označil Gatese za pokrytce, protože bojuje proti klimatickým změnám, zatímco se snaží vydělat peníze na neúspěchu jeho automobilky s udržitelnou energií. Tím reagoval na skutečnost, že spoluzakladatel Microsoftu byl jedním z těch, kdo sázeli na pokles akcií Tesly. „Jakmile slyšel, že jsem shortoval akcie, byl na mě obzvláště zlý. Ale vzhledem k tomu, že je takový k tolika lidem, nemůžete si to brát příliš osobně,“ řekl Gates během loňského rozhovoru s Isaacsonem.

Potká se vůdce, realizátor a inženýr…

Na druhou stranu Gates uznal, že k úspěchu je ,určitá intenzita‘ zapotřebí. Ostatně i on sám přiznává, že se ve svých dvacátých letech manicky soustředil právě na Microsoft. „Nevěřil jsem na víkendy a prázdniny,“ pronesl. Moderátor ho následně požádal, aby potvrdil či vyvrátil legendu o tom, že si zapamatoval poznávací značky všech svých zaměstnanců, aby mohl sledovat, kolik času tráví v práci. „Nebylo to tolik poznávacích značek. Měli jsme jen pár stovek zaměstnanců,“ přiznal nepřímo. „Stále jsem schopný říct, kdy přijížděli a v kolik odjížděli,“ dodal.

Podle průzkumu mezi 21 tisíci startupy, na kterém pracovali vědci z univerzit v Oxfordu, Walesu, Sydney i Melbourne, hraje právě osobnost zakladatelů firmy nejdůležitější faktor při její cestě k úspěchu. Dle výzkumníků mívají úspěšní podnikatelé sklony k rozmanitosti a novosti, často mají tendenci být středem pozornosti a disponují vrozenou nevázaností. Obecně se pak dá říct, že existuje šest základních osobností: vůdce, realizátor, operátor, vývojář, bojovník a inženýr.

Konkrétně právě Gates je dle vědců ztělesněním otevřenosti a dobrodružství, protože opustil Harvard a vydal se za svým riskantním snem, což z něj dělá výborného vůdce. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je zase údajně typický realizátor, což vyplývá třeba z toho, že opustil bezpečnou pozici v newyorském hedgeovém fondu a založil vlastní společnost v Seattlu, což nebyl impulzivní krok, ale strategická volba, protože právě v této lokaci mohl těžit ze specifických daňových zákonů státu Washington.

A pak je tu pochopitelně sám Musk, ukázkový inženýr, jehož zájmy jsou poháněny bezmeznou představivostí a intelektem. Dokazují to třeba odvážné cíle SpaceX kolonizovat Mars, futuristický design Cybertrucku od Tesly nebo podzemní dopravní systém Hyperloop.