Za lidstvo i za klima. Jeff Bezos chce rozdat většinu svého jmění, Amazon mezitím propustí tisíce zaměstnanců

Zakladatel největšího internetového prodejce Amazon Jeff Bezos hodlá během života darovat většinu svého čistého jmění ve výši 124 miliard dolarů (téměř tři biliony korun). Jeden z nejbohatších mužů světa se k této iniciativě zavázal během rozhovoru s novinářkou CNN Chloe Melasovou. Té na otázku, zda plánuje jmění, které za život není možné utratit, rozdat, odpověděl: „Ano, plánuji,“. Konkrétně se chystá podpořit sjednocení lidstva a boj proti klimatu.

Svým slibem se přidal k podnikatelům, jako jsou Bill Gates, Mark Zuckerberg či Warren Buffett. Ke stejnému kroku se v minulosti zavázala i Bezosova bývalá manželka MacKenzie Scottová, jež oproti svému tehdejšímu partnerovi disponuje ,jen‘ čtvrtinovým jměním. Přesto na dobročinné účely již darovala osmkrát více než on. Někteří Bezose kritizovali také za to, že nepodepsal iniciativu Giving Pledge, jehož signatáři chtějí pro charitativní účely věnovat většinu svého majetku.

Z byznysmena filantropem

Vymyslet, jak své jmění rozdělit, může být pro miliardáře a jeho současnou partnerku Lauren Sánchezovou opravdovou výzvou. Ostatně, během samotného rozhovoru naznačil, že i v momentě, kdy rozdává miliardy, se stále snaží maximalizovat svůj výnos. Bezos navíc dosud neposkytl žádnou informaci, která by cílovou částku nějakým způsobem konkretizovala.

„Je těžké vymyslet účinný způsob, jakým to udělat. Vybudovat Amazon nebylo snadné. Vyžadovalo to spoustu tvrdé práce, partu velmi chytrých a pracovitých kolegů. Ani filantropie není jednoduchá, existuje spousta způsobů, jak dělat věci neefektivně, takže to musíme pečlivě promyslet a mít v týmu skvělé lidi,“ uvedl miliardář v rozhovoru.

Z vedení Amazonu Bezos odstoupil loni v červenci, i nadále však ve společnosti vykonává klíčovou funkci. Od té doby se snaží posilovat svůj profil filantropa. Naposledy osmapadesátiletý rodák z Albuquerque předal ocenění za dobročinnost toto pondělí. Částka ve výši 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) putovala ke slavné country zpěvačce a známé filantropce Dolly Partonové.

O práci přijde na 10 tisíc lidí

Ve stejnou dobu, co se Bezos zavazuje rozdat pro dobro lidstva, se miliardářův internetový prodejce chystá zrušit tisíce kancelářských pracovních míst. Snížení stavů by se mohlo dotknout zhruba tří procent personálu, což je přibližně 10 tisíc lidí. Začátkem týdne to uvedl server BBC s odkazem na anonymní zdroje.

Společnost už dříve informovala o zmrazení náboru a zastavila rozšiřování některých skladů. Podnikla také kroky k uzavření některých částí svého podnikání a zrušila projekty, jako je třeba robot pro osobní doručování. Minulý týden Amazon uvedl, že se při každoroční revizi svých obchodních operací zaměří na snižování výdajů.

„V rámci letošního přezkumu samozřejmě bereme v úvahu současné makroprostředí a zvažujeme možnosti optimalizace nákladů,“ napsalo tehdy vedení společnosti v prohlášení.

Amazon se potýká se zpomalením online prodeje poté, co během pandemie došlo k rozmachu podnikání. Ačkoli celkové tržby v posledním čtvrtletí vzrostly o 15 procent, zůstává firma ohledně výhledu opatrná. Zpomalení se totiž podepisuje i na dalších oblastech, včetně dceřiné jednotky pro cloud computing Amazon Web Services, která dlouhodobě pohání její zisky.