Od Five Guys po Chanel. Na český trh loni vstoupilo 40 zahraničních značek, nejvíc jich dorazilo z Německa

Navzdory ekonomické nejistotě a proměnlivým spotřebitelským náladám zůstala Česká republika atraktivním trhem pro zahraniční značky i v roce 2025. Na zdejší trh jich vloni vstoupilo obdobně jako v předchozích letech celkem čtyřicet, jak vyplývá z dat společnosti Cushman & Wakefield.
Historický rekord zaznamenal luxusní segment, do něhož vstoupilo celkem pět nových brandů. Co se týká země původu, osm nových značek dorazilo na tuzemský trh ze sousedního Německa, silně zastoupeny byly také Itálie a USA.
„Retail se v Česku po vzoru západní Evropy mění z místa nákupu na prostor pro zážitek, komunitu a emoční propojení se značkou. Tento vývoj přináší obrovský potenciál nejen pro mezinárodní hráče, ale i pro lokální koncepty, které dokážou nabídnout osobitost a autenticitu. Právě v této kombinaci vidíme budoucnost českého trhu,“ říká partner společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček.
Nové koncepty restaurací a kaváren
Stejně jako v předchozích letech měl i vloni největší zastoupení segment gastronomie, přičemž o nejvýznamnější a zároveň dlouho očekávaný vstup se postaral řetězec rychlého občerstvení Five Guys. Jeho první česká pobočka v obchodním domě Máj se již během prvního týdne po otevření zařadila mezi deset nejúspěšnějších provozoven značky na světě.
A do Máje dorazily i další brandy jako třeba řetězec zaměřený na zdravou stravu dean&david či restaurace Koykan nabízející středomořskou kuchyni. Obdobný typ gastronomie rozšířila i fine dining restaurace Seven North v hotelu SiR Prague.
Palác Savarin v ulici Na Příkopě pak přilákal koncept známý z polské Varšavy – Piano Bar s živou hudbou. Z Itálie do Česka také dorazily aperitivy Ciao Spritz, z Ukrajiny restaurace Černomorka, In Town z Maďarska, Mai Sushi z Francie či skořicové rolky Cinnamood z Německa. Od našeho západního souseda pocházejí též značky Sushi Circle a Yuzu, které prodávají japonské delikatesy v hypermarketech Kaufland. Minimarketový koncept Wundermart má nově pražský hotel Hilton.
Praha na mapě luxusního retailu
Co se týká již zmíněného luxusního segmentu, klíčovou roli sehrálo otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici. Právě v jeho prostorách a bezprostředním okolí otevřely své prodejny italské šperkařské značky Pasquale Bruni a Damiani nebo lotyšská značka Grenardi. V nedaleké Široké ulici zákazníci nově pořídí niche parfémy Nicolaï, do první specializované prodejny Chanel Fragrance and Beauty pak musí zamířit Na Příkopy.
„Značky, které dříve uvažovaly o vstupu do regionu s rezervou, ji dnes vnímají jako sofistikovaný trh s mezinárodní klientelou. Český trh se tak stává přirozeným mostem mezi západoevropskými metropolemi a dynamickými trhy střední a východní Evropy,“ podotýká Kotrbáček.
Retail jako zážitek
Pražské obchodní centrum Westfield Chodov nově nabízí značky ze segmentu zdraví a krásy, mezi něž patří italská Kiko Milano, americký Bath & Body Works a slovenský kosmetický brand Ksisters. Kategorie oblečení, doplňků a obuvi zaznamenaly 14 nových vstupů, mimo jiné mezi ně patří švédská značka Arket ze skupiny H&M, italský Blukids, prodejci brýlí Kodano a EssilorLuxottica, značky doplňků Peak Design a New Era, zimní móda RefrigiWear, německá prémiová řada oblečení s. Oliver Black Label či slovenský barefoot brand Be Lenka.
V oblasti volného času vstoupila na trh americká franšíza Another World s konceptem VR arény v pražských Holešovicích. Seznam doplňuje i showroom čínské automobilky BYD v Ostravě, jízdní kola Canyon Bikes z Německa, prémiový italský nábytek Novamobili či spánkové studio Kamjo z Estonska. Pozornost zákazníků přitáhl rovněž vstup německého diskontního řetězce Woolworth, který od začátku roku 2025 otevřel již 19 poboček. Další nové značky pak přibyly v oblasti elektra a hraček.
Desítky značek i v roce 2026?
V Cushman & Wakefield pozorují aktivní zájem o český trh i na začátku nového roku, přičemž jde zhruba o stovku nových značek. Dá se proto očekávat, že počet příchozích brandů bude letos podobný jako v předchozích letech.
„Mezi očekávanými novinkami je například z luxusního segmentu italská móda Ermanno Scervino nebo polská módní značka Ochnik. Do Česka by měl vstoupit také specialista na produkty pro domácnost MR.DIY z Malajsie či britský Warhammer, který přináší svět deskových her,“ uzavírá Kotrbáček.
Značky, které vstoupily na český retailový trh v roce 2025
|Značka
|Země původu
|Sektor
|Adresa / Projekt
|Město
|Another World
|USA
|Volný čas
|Přívozní
|Praha
|Arket
|Švédsko
|Oblečení
|Na Příkopě
|Praha
|Armory London
|Velká Británie
|Elektronika
|Palladium
|Praha
|Bath & Body Works
|USA
|Kosmetické produkty
|Westfield Chodov
|Praha
|Be Lenka
|Slovensko
|Obuv
|Arkády Pankrác
|Praha
|Blukids
|Itálie
|Oblečení
|OD Ládví
|Praha
|BYD
|Čína
|Ostatní
|Forum Nová Karolina
|Ostrava
|Canyon Bikes
|Německo
|Sport
|Na Maninách
|Praha
|Ciao Spritz
|Itálie
|F&B
|Vodičkova
|Praha
|Cinnamood
|Německo
|F&B
|Jungmannova
|Praha
|Damiani
|Itálie
|Šperky
|Pařížská
|Praha
|dean&david
|Německo
|F&B
|Máj House of Fun
|Praha
|EssilorLuxottica
|Francie
|Doplňky
|Rohan City
|Praha
|Five Guys
|USA
|F&B
|Máj
|Praha
|Grenardi
|Lotyšsko
|Šperky
|Pařížská
|Praha
|CHANEL Fragrance and Beauty
|France
|Kosmetické produkty
|Na Příkopě
|Praha
|Chernomorka
|Ukrajina
|F&B
|Ondříčkova
|Praha
|In Town
|Maďarsko
|F&B
|Florentinum
|Praha
|Kamjo
|Estonsko
|Nábytek a domácnost
|Senovážné náměstí
|Praha
|Kiko Milano
|Itálie
|Kosmetické produkty
|Westfield Chodov
|Praha
|Kodano
|Polsko
|Doplňky
|NC Fénix
|Praha
|Koykan
|Chorvatsko
|F&B
|Máj House of Fun
|Praha
|Ksisters
|Slovensko
|Kosmetické produkty
|Westfield Chodov
|Praha
|Mai Sushi
|Francie
|F&B
|Kaufland Ostrava-Vítkovice
|Ostrava
|Miramira
|Španělsko
|Šperky
|Máj House of Fun
|Praha
|New Era
|USA
|Doplňky
|28. října
|Praha
|Nicolaï
|Francie
|Kosmetické produkty
|Široká
|Praha
|Novamobili
|Itálie
|Nábytek a domácnost
|Českomoravská
|Praha
|Pasquale Bruni
|Itálie
|Šperky
|Pařížská
|Praha
|Peak Design
|USA
|Doplňky
|Senovážné náměstí
|Praha
|Piano Bar
|Polsko
|F&B
|Na Příkopě
|Praha
|RefrigiWear
|USA
|Oblečení
|Palladium
|Praha
|s. Oliver Black Label
|Německo
|Oblečení
|IGY
|České Budějovice
|Seven North
|Rakousko
|F&B
|Náplavní
|Praha
|Small Foot
|Německo
|Hračky
|Freeport Hatě
|Chvalovice-Hatě
|Sushi Circle
|Německo
|F&B
|Kaufland Praha-Michle
|Praha
|Woolworth
|Německo
|Smíšené zboží
|STOP SHOP Třebíč
|Třebíč
|Worldbox
|Polsko
|Sportovní móda
|Staré Město
|Uherské Hradiště
|Wundermart
|Nizozemsko
|F&B
|Hilton Prague
|Praha
|Yuzu
|Německo
|F&B
|Kaufland Praha-Vypich
|Praha