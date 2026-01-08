Menu Zavřít

Od Five Guys po Chanel. Na český trh loni vstoupilo 40 zahraničních značek, nejvíc jich dorazilo z Německa

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Prodejna italské šperkařské značky Damiani
Prodejna italské šperkařské značky Damiani
  • Český trh zůstává magnetem pro zahraniční retail. Vloni do tuzemska vstoupilo 40 nových značek, což odpovídá dlouhodobému průměru posledních let
  • Vedle silného zastoupení gastronomie zaznamenal rekordní nárůst luxusní segment, nejvíce brandů dorazilo z Německa
  • Mezi nejznámější značky patří Five Guys, Chanel Fragrance and Beauty, Arket, Bath & Body Works, Kiko Milano či Miramira

Navzdory ekonomické nejistotě a proměnlivým spotřebitelským náladám zůstala Česká republika atraktivním trhem pro zahraniční značky i v roce 2025. Na zdejší trh jich vloni vstoupilo obdobně jako v předchozích letech celkem čtyřicet, jak vyplývá z dat společnosti Cushman & Wakefield.

Historický rekord zaznamenal luxusní segment, do něhož vstoupilo celkem pět nových brandů. Co se týká země původu, osm nových značek dorazilo na tuzemský trh ze sousedního Německa, silně zastoupeny byly také Itálie a USA.

„Retail se v Česku po vzoru západní Evropy mění z místa nákupu na prostor pro zážitek, komunitu a emoční propojení se značkou. Tento vývoj přináší obrovský potenciál nejen pro mezinárodní hráče, ale i pro lokální koncepty, které dokážou nabídnout osobitost a autenticitu. Právě v této kombinaci vidíme budoucnost českého trhu,“ říká partner společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček.

Nové koncepty restaurací a kaváren

Stejně jako v předchozích letech měl i vloni největší zastoupení segment gastronomie, přičemž o nejvýznamnější a zároveň dlouho očekávaný vstup se postaral řetězec rychlého občerstvení Five Guys. Jeho první česká pobočka v obchodním domě Máj se již během prvního týdne po otevření zařadila mezi deset nejúspěšnějších provozoven značky na světě. 

A do Máje dorazily i další brandy jako třeba řetězec zaměřený na zdravou stravu dean&david či restaurace Koykan nabízející středomořskou kuchyni. Obdobný typ gastronomie rozšířila i fine dining restaurace Seven North v hotelu SiR Prague.

Palác Savarin v ulici Na Příkopě pak přilákal koncept známý z polské Varšavy – Piano Bar s živou hudbou. Z Itálie do Česka také dorazily aperitivy Ciao Spritz, z Ukrajiny restaurace Černomorka, In Town z Maďarska, Mai Sushi z Francie či skořicové rolky Cinnamood z Německa. Od našeho západního souseda pocházejí též značky Sushi Circle a Yuzu, které prodávají japonské delikatesy v hypermarketech Kaufland. Minimarketový koncept Wundermart má nově pražský hotel Hilton.

Praha na mapě luxusního retailu

Co se týká již zmíněného luxusního segmentu, klíčovou roli sehrálo otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici. Právě v jeho prostorách a bezprostředním okolí otevřely své prodejny italské šperkařské značky Pasquale Bruni a Damiani nebo lotyšská značka Grenardi. V nedaleké Široké ulici zákazníci nově pořídí niche parfémy Nicolaï, do první specializované prodejny Chanel Fragrance and Beauty pak musí zamířit Na Příkopy.

Luxusní lotyšská značka Grenardi

Luxusní lotyšská značka Grenardi

Autor: Cushman & Wakefield (publikováno se svolením)

„Značky, které dříve uvažovaly o vstupu do regionu s rezervou, ji dnes vnímají jako sofistikovaný trh s mezinárodní klientelou. Český trh se tak stává přirozeným mostem mezi západoevropskými metropolemi a dynamickými trhy střední a východní Evropy,“ podotýká Kotrbáček.

Retail jako zážitek

Pražské obchodní centrum Westfield Chodov nově nabízí značky ze segmentu zdraví a krásy, mezi něž patří italská Kiko Milano, americký Bath & Body Works a slovenský kosmetický brand Ksisters. Kategorie oblečení, doplňků a obuvi zaznamenaly 14 nových vstupů, mimo jiné mezi ně patří švédská značka Arket ze skupiny H&M, italský Blukids, prodejci brýlí Kodano a EssilorLuxottica, značky doplňků Peak Design a New Era, zimní móda RefrigiWear, německá prémiová řada oblečení s. Oliver Black Label či slovenský barefoot brand Be Lenka.

V oblasti volného času vstoupila na trh americká franšíza Another World s konceptem VR arény v pražských Holešovicích. Seznam doplňuje i showroom čínské automobilky BYD v Ostravě, jízdní kola Canyon Bikes z Německa, prémiový italský nábytek Novamobili či spánkové studio Kamjo z Estonska. Pozornost zákazníků přitáhl rovněž vstup německého diskontního řetězce Woolworth, který od začátku roku 2025 otevřel již 19 poboček. Další nové značky pak přibyly v oblasti elektra a hraček.

Desítky značek i v roce 2026?

V Cushman & Wakefield pozorují aktivní zájem o český trh i na začátku nového roku, přičemž jde zhruba o stovku nových značek. Dá se proto očekávat, že počet příchozích brandů bude letos podobný jako v předchozích letech.

HR26

„Mezi očekávanými novinkami je například z luxusního segmentu italská móda Ermanno Scervino nebo polská módní značka Ochnik. Do Česka by měl vstoupit také specialista na produkty pro domácnost MR.DIY z Malajsie či britský Warhammer, který přináší svět deskových her,“ uzavírá Kotrbáček.

Značky, které vstoupily na český retailový trh v roce 2025

Značka Země původu Sektor Adresa / Projekt Město
Another World USA Volný čas Přívozní Praha
Arket Švédsko Oblečení Na Příkopě Praha
Armory London Velká Británie Elektronika Palladium Praha
Bath & Body Works USA Kosmetické produkty Westfield Chodov Praha
Be Lenka Slovensko Obuv Arkády Pankrác Praha
Blukids Itálie Oblečení OD Ládví Praha
BYD Čína Ostatní Forum Nová Karolina Ostrava
Canyon Bikes Německo Sport Na Maninách Praha
Ciao Spritz Itálie F&B Vodičkova Praha
Cinnamood Německo F&B Jungmannova Praha
Damiani Itálie Šperky Pařížská Praha
dean&david Německo F&B Máj House of Fun Praha
EssilorLuxottica Francie Doplňky Rohan City Praha
Five Guys USA F&B Máj Praha
Grenardi Lotyšsko Šperky Pařížská Praha
CHANEL Fragrance and Beauty France Kosmetické produkty Na Příkopě Praha
Chernomorka Ukrajina F&B Ondříčkova Praha
In Town Maďarsko F&B Florentinum Praha
Kamjo Estonsko Nábytek a domácnost Senovážné náměstí Praha
Kiko Milano Itálie Kosmetické produkty Westfield Chodov Praha
Kodano Polsko Doplňky NC Fénix Praha
Koykan Chorvatsko F&B Máj House of Fun Praha
Ksisters Slovensko Kosmetické produkty Westfield Chodov Praha
Mai Sushi Francie F&B Kaufland Ostrava-Vítkovice Ostrava
Miramira Španělsko Šperky Máj House of Fun Praha
New Era USA Doplňky 28. října Praha
Nicolaï Francie Kosmetické produkty Široká Praha
Novamobili Itálie Nábytek a domácnost Českomoravská Praha
Pasquale Bruni Itálie Šperky Pařížská Praha
Peak Design USA Doplňky Senovážné náměstí Praha
Piano Bar Polsko F&B Na Příkopě Praha
RefrigiWear USA Oblečení Palladium Praha
s. Oliver Black Label Německo Oblečení IGY České Budějovice
Seven North Rakousko F&B Náplavní Praha
Small Foot Německo Hračky Freeport Hatě Chvalovice-Hatě
Sushi Circle Německo F&B Kaufland Praha-Michle Praha
Woolworth Německo Smíšené zboží STOP SHOP Třebíč Třebíč
Worldbox Polsko Sportovní móda Staré Město Uherské Hradiště
Wundermart Nizozemsko F&B Hilton Prague Praha
Yuzu Německo F&B Kaufland Praha-Vypich Praha
Zdroj: Cushman & Wakefield
