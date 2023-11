Odvolání generálního ředitele, ostrá slova o nekompetentnosti představenstva a nevídaná vzpoura drtivé většiny zaměstnanců. Poslední dny ve společnosti OpenAI, která vyvinula umělou inteligenci ChatGPT, byly opravdu velmi divoké.

Cela situace začala minulý pátek tím, že čtyři z šesti členů představenstva OpenAI odvolali z funkce spoluzakladatele společnosti a jejího výkonného ředitele Sama Altmana. „Dospěli jsme k závěru, že Altman nebyl ve své komunikaci s představenstvem vždy upřímný, což nám bránilo ve výkonu našich povinností. Správní rada nadále nemá důvěru v jeho schopnost pokračovat ve vedení OpenAI,“ vysvětlil nejvyšší orgán firmy v oficiálním oznámení.

Prozatímní šéfkou společnosti byla jmenována dosavadní technická ředitelka Mira Muratiová. Kromě ztráty pozice generálního ředitele přišel Altman také o místo v představenstvu, a to spolu s dalším spoluzakladatelem firmy Gregem Brockmanem. Celá situace navíc vyústila v odchod dalších zaměstnanců, mezi nimiž byl třeba ředitel výzkumu Jakub Pachocki nebo šéf týmu vyhodnocujícího rizika umělé inteligence Aleksander Madry.

Investoři v představenstvu nebyli

Klid v OpenAI nenastal ani s příchodem nového týdne. Přes víkend se totiž nepodařilo dospět k žádnému kompromisu, byť Altman uvedl, že proběhla jednání o jeho návratu do vedení firmy. Iniciativu tedy převzali nespokojení zaměstnanci, kteří sepsali otevřený dopis, v němž volají po odstoupení představenstva firmy. Podle BBC výzvu během pondělí podepsalo 747 ze 770 pracovníků OpenAI.





Ve svém dopise signatáři vyhrožovali, že v případě nesplnění požadavků podají výpovědi a nastoupí do nové divize umělé inteligence, kterou pro Altmana a Brockmana vytvořila firma Microsoft. „Microsoft nás ujistil, že má místo pro všechny zaměstnance OpenAI, kteří se k němu rozhodnou přejít,“ stálo v otevřeném dopise.

Nabízí se tedy otázka, jak je možné, že k takto vyostřené situaci vůbec došlo. U podobně velkých společností má totiž představenstvo většinou mnohem více členů, kteří jsou často složeni i ze zástupců investorů. Tím nejzásadnějším je přitom pro OpenAI právě Microsoft, který by se vzhledem k současné pracovní nabídce pro ,vzbouřence‘ Altmana pravděpodobně zastal.

Správní rada OpenAI byla ovšem jiná a zástupci investorů v ní zcela chyběli. Je to způsobeno tím, že řídicí struktura pochází z dob, kdy byla tato firma neziskovou organizací. V roce 2019 ale společnost vytvořila ziskovou část podnikání, aby mohla získat investice potřebné ke svému rozvoji. Součástí tohoto podivného hybridu bylo i ustanovení, že obě části OpenAI bude řídit nezisková rada, která dohlédne na zachování hlavních priorit a poslání firmy.

Ve hře jsou stále všechny možnosti

Výše popsaná situace několik let bez problémů fungovala, přesto se ale počet členů představenstva postupně snižoval, k čemuž doházelo hlavně kvůli střetu zájmů. Vše přitom nakonec zašlo až tak daleko, že minulý týden tvořilo správní radu pouhých šest lidí. To je podle odborníků velmi malý počet na společnost s deklarovanou hodnotou ve výši až 80 miliard dolarů. Nemluvě o tom, že většina představenstva neměla s řízením takto velké firmy žádné předchozí zkušenosti.

Právě nevhodný systém řízení OpenAI byl podle mnohých hlavním důvodem současného chaosu. „Většina společností velikosti a významu OpenAI má správní rady složené z osmi až patnácti členů, z nichž většina je nezávislých a všichni mají mnohem více zkušeností s vedením,“ uvedla podle BBC bývalá generální ředitelka Yahoo Marissa Mayerová.

Potřebu zásadních změn v OpenAI už potvrdil také generální ředitel Microsoftu Satya Nadella. „V tuto chvíli je podle mě naprosto jasné, že se ve způsobu vedení firmy musí něco změnit. S jejich představenstvem o tom určitě povedeme vzájemný dialog,“ řekl v rozhovoru pro CNBC.

AKTUALIZACE

Během středečního rána vyšlo najevo, že osmatřicetiletý Altman se na svoji pozici šéfa OpenAI vrátí. Informovala o tom sama společnost prostřednictvím sociální sítě X.

„V podstatě jsme dosáhli dohody, na základě které se Sam Altman vrátí do firmy OpenAI coby její generální ředitel s novou správní radou,“ píše se ve zmíněném příspěvku. Do správní rady podle dostupných informací usednou nově Bret Taylor, bývalý šéf softwarové společnosti Salesforce, a také tehdejší americký ministr financí Lawrence Summers.

„Miluji OpenAI. Vše, co jsem v posledních několika dnech dělal, jsem dělal proto, abych tento tým a jeho poslání udržel pohromadě. Když jsem se v neděli večer rozhodl přidat se k Microsoftu, bylo mi jasné, že je to to nejlepší, co mohu pro sebe a pro tým udělat. Těším se, až se s novou správní radou a Satyovou podporou do čela OpenAI vrátím a spolu s Microsoftem opět začneme stavět na našem silném partnerství,“ uvádí Altman rovněž na platformě X.