Oběd už je ve vzduchu. Americká společnost Wing testuje dodávky zboží s pomocí obrovské flotily dronů

Firma Wing, která je dceřinou společností vlastníka Googlu Alphabet, chce během následujících 12 měsíců vyvinout rozsáhlou doručovací síť bezpilotních letounů. Ta má být schopna zvládnout miliony objednávek, a to hlavně díky provozování velkého množství dronů, což má výrazně zvýšit efektivitu celého systému.

Technologie se zatím testuje v menším měřítku v australském městě Logan, kde Wing doručí až tisíc balíků denně. Nedávno byl pak zahájen i zkušební provoz na dublinském předměstí Lusk. Firma zároveň tvrdí, že spolu s dalšími společnostmi jedná s britským ministerstvem dopravy a úřadem pro civilní letectví o předpisech, které umožní využívat dodávky s pomocí dronů také ve Spojeném království.

Generální ředitel Wing Adam Woodworth BBC řekl, že ve zkušebním procesu zatím firma „rozváží hlavně potraviny, hotové či předpřipravené jídlo nebo kávu“. V současné době si zákazníci za doručování drony nic připlácet nemusí, kolik se za novou službu bude platit v budoucnu, společnost zatím neupřesnila. Odborníci jsou každopádně přesvědčeni, že pro finanční životaschopnost celého projektu bude nutné, aby drony uskutečnily opravdu velké množství dodávek.

Co nejefektivnější lety

Dle Steva Wrighta ze Západoanglické univerzity není překvapivé, že se celý systém snaží rozběhnout právě Wing, který je napojený na Google. „Většina firem stále pracuje na samotných dronech. Dá se proto očekávat, že budou brzy fungovat téměř nepřetržitě, tedy mnohem déle než kdykoliv dřív. Je ale nutné zaměřit se na tuto problematiku i ze širší perspektivy,“ podotkl Wright.

„Hlavním problémem, s nímž se celé odvětví aktuálně potýká, je regulace. Je však potřeba vyřešit i to, jakým způsobem lze vůbec řídit takto velký počet robotů. Podle mě není náhoda, že Wing a Amazon mají společnou jednu důležitou věc – obě firmy se dlouhodobě zabývají odvětvím big data,“ doplnil.

Flotila se hlídá sama

Doručovací síť firmy Wing se skládá ze tří základních hardwarových prvků. Jedná se o samotné bezpilotní letouny, podložky sloužící ke startu, přistávání a dobíjení baterií, a automatické nakládací místo, jež firmám umožňuje zanechat dronu balíky k vyzvednutí. Společnost tvrdí, že pomocí těchto prvků mohou drony cestovat přesně takovým způsobem, který dává celému systému největší smysl. Má jít tedy o výraznou výhodu oproti neustálému létání z jedné základny k různým zákazníkům a zpět.

Výhodou systému fungujícího jako síť je schopnost rychle se přizpůsobit špičkám poptávky v jednotlivých oblastech. „Dron vzlétne na jednom místě a vydá se do nějaké firmy, kde si vyzvedne zboží na doručení. Následně odletí na dodací adresu a pak, místo aby se vrátil do původní lokace, pokračuje na nejbližší startovací podložku,“ vysvětlil Woodworth.

Systém má v sobě zabudovanou také vysokou úroveň automatizace. Je tedy schopen sám zkontrolovat, zda je dron na správném místě, má správný software a je schválen k letu. Pozemní piloti díky tomu mohou na flotily doručovacích robotů spíše jen dohlížet, aby se ujistili, že vše funguje bez problémů, a navíc nemusejí neustále monitorovat každé letadlo zvlášť.

I tak ale existuje řada výzev, které je stále nutné překonat. Wing už totiž čelil třeba stížnostem na hluk od několika obyvatel Loganu. Podle Woodwortha každopádně společnost problém řeší a snaží se investovat „hodně práce do toho, aby byl dron co nejtišší“. Software plánující dodávky byl navíc upraven tak, aby se zabránilo vytváření ‚dronových dálnic‘, kde každý let prochází přes stejné domy.