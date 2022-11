Amazonu chybí pracovní síla, šetří na lidech i na robotech. Přesto slibuje automatizované sklady a rozvoz pomocí dronů

„Zázrak! A skláři nebudou mít co žrát,“ předpovídá každý rok na Vánoce Stella Zázvorková ve filmu Pelíšky. Na nesmrtelnou hlášku si však dozajista mnoho lidí vzpomene i během roku, když se mluví o průmyslové automatizaci a robotech ve skladech.

U nás je v současnosti používá namátkou Zásilkovna nebo Škoda Auto, ale své nezastupitelné místo mají i u světového přepravního giganta Amazon. Jejich dělníci na robotizovaných pracovištích se každopádně bát nemusí – stroje člověka plně nenahradí nikdy.

Nejenže zvládají maximálně rutinní úkoly a vyžadují relativně časté nabíjení, ale pokud nejsou speciálně upraveny, většinou musejí dle předpisů pracovat v klecích odděleně od svých kolegů z masa a kostí, aby je nezranily. Hlavním důvodem, proč do nich firmy investují, nebývá touha zbavit se zaměstnanců, nýbrž celková nouze o pracovní sílu.

Zmíněný Amazon rozšiřuje využití robotů, protože tempo růstu jeho prodejů se navzdory předvánoční sezóně zpomalilo, a tak čelí tlaku na snižování nákladů. Výsledkem je, že některý z automatických systémů ve firmě se průměrně dotkl asi tří čtvrtin celkově rozvezených balíků. Hlavní technolog společnosti Tye Brady však BBC řekl, že v následujících letech pravděpodobně projdou rameny strojů všechny zásilky.

S nástupem nové technologie vzniklo v Amazonu asi 700 nových pracovních rolí. O tom, kolik peněz se skutečně ušetřilo, ovšem vedení mlčí. „Náplň práce se určitě změní, ale lidi budeme potřebovat vždycky,“ ujistil Brady návštěvníky prezentace Amazonu pořádané v Massachusetts.

Společnost v centru robotiky nedaleko Bostonu novinářům představila svoji nejnovější sadu robotů, dronů a mapovacích technologií. Mezi ně patří třeba aktuálně testované robotické rameno obřích rozměrů jménem Sparrow, které dokáže uchopovat předměty, jež nejsou zabaleny v krabicích. Mimo to je možné robota vypustit do skladu mezi lidi bez obav z úrazu. Činnost, kterou člověk pochopí během pár vteřin, manažeři popsali jako zásadní průlom strojového učení. Třebaže ji robot musel trénovat dva tisíce hodin.

Pozdě, ale přece

Sparrow není jedinou novinkou, s níž se společnost Jeffa Bezose pochlubila. Její vedení rovněž potvrdilo, že dlouho slibované doručování balíků pomocí dronů by mělo být v USA uvedeno pro praxe skutečně ještě letos. Do roku 2030 pak Amazon plánuje bezpilotními letouny přepravit půl miliardy zásilek. Létat přitom mají i nad hustě obydlenými oblastmi.

„Myslím si, že to, co chystáme v následujících pěti letech, překoná všechno, co jsme dělali v minulé dekádě,“ nechal se slyšet viceprezident společnosti pro robotiku a IT Joe Quinlivan. „Chceme změnit celou naši síť,“ dodal.

Mají-li se uvedené plány stát realitou, čeká Amazon spousta práce. Do robotické soutěže se totiž kvalifikoval s relativně velkým zpožděním. V případě konkurenčního Walmartu drony zásilky již úspěšně doručují, zatímco jeho čínský protějšek JD.com odhalil robotizovaný sklad, na jehož obsluhu stačí čtyři zaměstnanci, dokonce už v roce 2018.

Šetřit musíme, ale v investicích nepolevujeme

Na automatických řešeních Amazon pracuje více než deset let. V roce 2012 za tímto účelem koupil Bezos bostonskou firmu Kiva Systems a o rok později už v rozhovorech sliboval poštovní drony. Nyní tvrdí, že po jeho skladech jezdí 520 tisíc robotů s mobilním pohonem – jen napříč pobočkami v Evropě a USA třídí balíky na tisíc starších verzí Sparrowa.

Roboty, které firma představila ve čtvrtek, zatím procházejí zkouškami, přičemž do ostrého provozu mají být nasazeny v rozmezí dvou až pěti let. Že by rozvážení balíků spočívalo výhradně na strojích, se každopádně očekávat nedá. Společnost jich totiž, jak sama dlouhodobě uvádí, ročně doručí až pět miliard kusů.

A ačkoliv jsou taková čísla více než impozantní, čistě z pohledu finančních výsledků se Amazonu nyní již tolik nedaří. Výdělky Bezosovy firmy se citelně snížily a hodnota značky poprvé od dubna 2020 klesla pod psychologickou hranici jednoho bilionu dolarů na 878 miliard.

Tržby sice podle vedení v letošním závěrečném čtvrtletí meziročně vzrostou o dvě až osm procent, i to je však hluboko pod dřívějšími odhady analytiků. A tak není divu, že cena akcií firmy klesla v průběhu roku 2022 o 42 procent. Jinými slovy, ,propouštění‘ se možná nevyhnou ani roboty.

V Británii už Amazon své dronové projekty ukončil a zastavil také část robotického vývoje. Skončily například práce na Scoutovi, což měl být stroj, který by doručoval lidem zásilky domů. „Makroekonomickou situaci si plně uvědomujeme, ale nepolevujeme v investicích,“ doplnil Brady s tím, že zmrazení náboru nových lidí do společnosti se týká především právě oddělení robotiky.