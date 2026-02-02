O 40 procent levněji a se zárukou. Refurbed chce z repasovaných zařízení udělat nový standard

Repasovaná elektronika je v posledních letech stále populárnější a na chuť jí přicházejí i Češi. Zaručuje totiž nižší cenu při zachování vysoké kvality a spolehlivosti. Firma refurbed do tohoto trendu vstupuje jako marketplace, který chce nákup zjednodušit a zpřehlednit. V Česku funguje od poloviny listopadu 2024 a za tu dobu zde získala již více než 20 tisíc objednávek. Nejde přitom jen o jednorázový výkyv. Zástupci společnosti popisují loňských 12 měsíců jako rok výrazného růstu napříč Evropou a současně jako období, kdy se repasovaná elektronika stává mainstreamem.
Koupili jste si někdy mobil z druhé ruky?
„Tyto milníky jsou více než jen finanční úspěchy,“ říká Peter Windischhofer, spoluzakladatel společnosti. „Ukazují, že repasované produkty se posunuly z alternativy pro úzkou skupinu lidí k mainstreamové volbě – a že cirkulární obchodní modely mohou být jak účinné, tak ekonomicky udržitelné.“
To se dle jeho názoru konkrétně na českém trhu projevuje i ve skladbě poptávky. Mezi nejčastěji nakupované kategorie patří telefony, tablety a sluchátka, na kterých je možné ušetřit bez velkého rizika.
Kapacita baterie nesmí klesnout pod 80 procent
Zákazníci se v sortimentu refurbedu snadno zorientují, protože jednotlivá zařízení jsou rozdělena do čtyř kategorií: od dobrého stavu až po prémiový segment. Jejich kvalita se opírá o profesionální repasování, což v praxi znamená, že cena se odvíjí hlavně od toho, jak zařízení vypadá, zatímco funkčnost má zůstat stejná bez ohledu na zvolenou variantu.
Prémiová kategorie cílí na zájemce, kteří chtějí zánovní produkt bez jakýchkoli známek opotřebení. U použité elektroniky pak bývá častým strašákem baterie, ale refurbed garantuje jasně dané minimum. „Všechny produkty, bez ohledu na kategorii, jsou plně funkční s kapacitou baterie alespoň 80 procent,“ uvádí se v aktuální tiskové zprávě.
Nejvíce se prodávají repasované smartphony, v loňském roce ale firma nabídku rozšířila i jinými směry „Naše portfolio aktuálně zahrnuje více než 55 tisíc produktů – od chytrých telefonů, notebooků a tabletů až po domácí a kuchyňské spotřebiče či sportovní vybavení. A naším dlouhodobým cílem je, aby se používání repasovaných produktů stalo běžným standardem při vybavování domácnosti,“ vysvětluje pro Euro.cz spoluzakladatel společnosti Kilian Kaminski.
Češi poprvé mezi dodavateli
Refurbed spolupracuje s téměř čtyřmi sty ověřenými partnery, kteří firmě dodávají zrepasovaná zařízení. A to s minimálně dvanáctiměsíční zárukou. Nově se do tohoto ekosystému zapojila i česká společnost Počítače24.cz. Podle jejího majitele Marcela Martínka se ale nejedná pouze o dodávky produktů. Zařízení procházejí důkladným procesem repasování včetně testování, výměny vadných součástek a čištění tak, aby odpovídala požadavkům platformy na jednotnou kvalitu a udržitelnost.
„Stali jsme se prvním partnerem se sídlem v České republice, který splnil přísná kvalitativní a procesní kritéria refurbed. To znamená, že nyní oficiálně dodáváme repasované notebooky a počítače na jejich evropský marketplace a naše zařízení putují k zákazníkům po celé Evropě,“ popisuje Martínek.
Šetrné hospodaření s penězi i zdroji
Celkový obrat společnosti refurbed v loňském roce vzrostl zhruba o 40 procent a dostal se ke dvěma miliardám eur (necelým 50 miliardám korun). V říjnu pak její zástupci úspěšně uzavřeli investiční kolo, v němž získali celkem 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Díky tomu firma posílila důvěru investorů i zákazníků a má nakročeno k roli lídra v dané kategorii. Zároveň může více investovat do kvality produktů, zákaznické zkušenosti nebo projektů s ekologickým přesahem.
Hlavním lákadlem repasovaných produktů zůstává samozřejmě cena, která je oproti nové elektronice až o 40 procent nižší. Mimo to ale refurbed přispěl k úspoře zhruba 350 tisíc tun emisí CO2 a snížení elektronického odpadu o více než 1 136 tun. Vyplývá to ze studie o životním cyklu repasovatelných a recyklovatelných smartphonů, která vznikla ve spolupráci s výzkumným institutem Fraunhofer.
Ostatně, i proto Kaminski věří, že jejich platforma není jen pro lidi, kteří chtějí ulevit rodinnému rozpočtu, ale také pro všechny ostatní, jež se snaží být ohleduplnější k životnímu prostředí. „Řešení problematiky elektroodpadu patří mezi nejnaléhavější výzvy současnosti a repasované produkty jsou její klíčovou součástí,“ zdůrazňuje na závěr.