Nová nabídka streamovacích služeb: Cumberbatchův nový seriál, Budařova pohádka nebo slovenský thriller

Eric

Představitel Doctora Strange a Sherlocka se po úspěšné sérii krátkých filmů od Wese Andersona vrací ke spolupráci s Netflixem. Benedict Cumberbatch v novince ztvární úspěšného loutkaře Vincenta, kterému se v New Yorku osmdesátých let minulého století ztratí syn. Vincent po něm okamžitě začne pátrat, ale bezvýsledně. V jednu chvíli ho napadne, že by mu v hledání mohla pomoct loutka jménem Eric. Hutný psychologický thriller sestává z šesti epizod a objeví se v něm také Dan Fogler nebo Gaby Hoffman.



Autor: Netflix

Cumberbatch se svou minisérií na Netflix dorazí 31. května.





Fentasy

Milovnice večírků Sofie rozjede se svým partnerem, chemikem Pellerem, luxusní podnik. Prodává novou a nesmírné návykovou drogu, díky čemuž si vydělá hromadu peněz. Milenci jsou brzy vládci ulice, čímž si ale na sebe ušijí bič. Jde po nich totiž policie a hlavně mocná ruská mafie. Film, který vznikl na motivy skutečných událostí, sleduje ničivou moc fentanylu a důsledky rozmachu této drogy.



Autor: Bioscop

Fentasy na Netflixu uvidíme 29. května.

Ofélie

Shakespearův Hamlet patří mezi nejslavnější dramata vůbec, tak trochu se ale hlouběji nezabývá postavou Ofélie. Více se o to pokusila spisovatelka Lisa Klein, jejíž knihu v roce 2018 zfilmovala Claire McCarthy. Snímek sleduje Oféliino mládí i příchod na dánský královský dvůr. Zabývá se i jejím vztahem s Hamletem, Claudiem a dalšími slavnými postavami z Shakespearovy hry. Následně sleduje celý děj dramatu z pohledu hlavní ženské postavy i její tragický osud. V hlavní roli hvězda nových Star Wars Daisy Ridley.



Autor: IFC Films

Hamletovu tragédii Oféliinýma očima uvidíme na Netflixu od 29. května.

Argentina, 1985

Julio César Strassera a Luis Moreno Ocampo se pouští do boje s větrnými mlýny. Zkušení právníci totiž chtějí odhalit zločiny proti lidskosti, kterých se dopustili vládci vojenské junty, která kontrolovala Argentinu v letech 1976–83. Dva roky po jejím pádu se proto duo pouští do největšího procesu v argentinských dějinách. Jenže, od pádu diktátorského režimu neuplynulo moc času a spousta svědků se bojí vypovídat. Zvládnou oba prokurátoři proces dotáhnout do zdárného konce?



Autor: Amazon Studios

Na nejslavnější proces argentinské historie se aktuálně můžeme podívat na Maxu.

Princ Mamánek

Princ Ludvík Otomar Karel XII. dovršil 39 let a stále se drží matčiny sukně. Jeho otec, král Radomil, ho proto posílá na výpravu s bodrým rytířem Hudrovalem. Ludvík Otomar má na cestách získat aspoň nějakou tu průpravu, přičemž ho čeká setkání s čarodějkami i se samotnou Smrtí. Najde si ale na výpravě svoji vyvolenou? Pohádku dlouhá léta realizoval Jan Budař, který se postaral o scénář, režii i ztvárnění hlavní role.



Autor: Bontonfilm

Budařův Mamánek na Voyo dorazí 1. června.