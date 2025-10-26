Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Zaklínače, nové Star Wars či prequel TO

Zaklínač
Geralt se vrací, má však jinou tvář. Henryho Cavilla, který se seriál rozhodl dobrovolně opustit, nahrazuje Liam Hemsworth a v nových dobrodružstvích narazí mimo jiné i na upíra Regise v podání Laurence Fishburna. Geralt, Yennefer a Ciri jsou rozděleni a musí se připravit na válku, která zasáhne celý Kontinent…
Balada o malém hráči
Hazardní hráč Lord Doyle (Colin Farrell) se ukrývá v kasinu v Macau ve snaze utéct dluhům z minulosti. Když potká zdejší tajemnou zaměstnankyni Dao Ming (Fala Chen), ucítí šanci na vykoupení. Jenže, zdejší kasino má svá krutá pravidla. Do všeho se navíc plete vyšetřovatelka Cynthia Blithe (Tilda Swinton), jež je Doyleovi neustále na stopě.
TO: Vítejte v Derry
Prequel k filmovým adaptacím Kingova díla nás vezme do Derry v Mainu roku 1962. Ve městě začínají mizet lidé, proto se parta dětí rozhodne po nich pátrat v kanálech. Nikdo ale netuší, že se v Derry usídlila mimozemská síla známá jako Pennywise, jež prahne po krvi. Seriál kombinuje několik příběhů a zaměřuje se i na rasovou segregaci.
Star Wars: Vize
Animovaná antologie od japonských tvůrců se vrací. Devět anime studií připravilo devět příběhů z nejrůznějších dob historie předaleké galaxie. Čeká nás řada vzrušujících dobrodružství a mimo jiné také tři pokračování dílů z první řady, jmenovitě Rónina, Devátého Jedie a Vesnické nevěsty.
Cesta k pravdě
V klidném oxfordském předměstí vybuchne dům a navrch zmizí malá dívka. Místní obyvatelka Sarah Tucker začne posedle pátrat po pravdě, a tak spojí síly se soukromou detektivkou Zoë Boehm. Společně odhalí spiknutí, ve kterém jsou zdánlivě mrtví lidé naživu a ti živí jsou naopak v neustálém nebezpečí.
Štěstíčku naproti
Pamatujete na legendární hru Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Právě o nechvalně proslulé kauze korupce ve fotbalu vypráví i nový projekt Štěstíčku naproti od režiséra Kanceláře Blaník Marka Najbrta. Ivan (Marek Daniel) coby šéf Viktorky Žižkov spolupracuje s Milanem (Jiří Vyorálek), jenž je šéfem Komise rozhodčích. Na stopě je jim vyšetřovatel Marek (Václav Neužil). Šestidílný seriál láká na humor a návrat do nultých let jednadvacátého století.