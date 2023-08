Současná metoda EKG přišla jeho pacientovi nepohodlná, a tak vymyslel vlastní. Teď Skálovu KARDI AI používají již stovky uživatelů

Proč jste se začal zabývat problematikou měření EKG?

Na počátku byla diskuze s mým sousedem a zároveň pacientem Stephenem Burkem. Ten ke mně pravidelně docházel na dlouhodobou monitoraci EKG, ale vůbec se mu do toho nechtělo, protože současný způsob nevnímal jako příjemný ani komfortní. Společně jsme tedy zkoumali i další možnosti monitorace EKG a došli jsme k závěru, že nic ideálního na trhu zkrátka neexistuje. Proto jsme se nakonec rozhodli, že s něčím přijdeme my sami. Od začátku jsme přitom chtěli vytvořit profesionální medicínský produkt, takže bylo jasné, že musíme získat potřebnou zdravotnickou MDR certifikaci.

Proč jste se rozhodli právě pro hrudní pás?

Zkoušeli jsme celou řadu zařízení, ale abychom měli naprostou jistotu správné diagnózy, museli jsme najít něco s EKG senzorem. Nyní používáme hrudní pás Polar H10, který už ověřilo několik vědeckých studií, a navíc je uživatelsky komfortní. Sami jsme následně vytvořili softwarové prostředí pro lékaře, propojení hrudního pásu s mobilním telefonem a také celou cloudovou infrastrukturu. Asi nejzásadnější je pak naše umělá inteligence sloužící k hodnocení dat získaných z hrudního pásu.





Kolik kardiologů se podílelo na vývoji?

Už od začátku jsme chtěli znát zpětnou vazbu od dalších odborníků, abychom mohli celou službu přizpůsobit jejich potřebám. Naše distribuční síť tedy aktuálně čítá asi 60 kardiologů, kteří s ní denně pracují, dívají se na EKG a indikují léčbu na základě našich dat. Podle jejich připomínek jsme zařídili třeba to, že lékařům přijde notifikace v případě zjištění závažné arytmie. Jinak jsme ale už v začátcích poměrně přesně věděli, co chceme vytvořit, a veškeré klíčové charakteristiky jsme probrali s těmi největšími odborníky v oboru.

Proč je vůbec měření EKG tak důležité?

Hned z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že kardiovaskulární choroby jsou vůbec tím nejčastějším důvodem, proč lidé umírají. Velkým problémem jsou také arytmie, a především fibrilace síní, kterými dle aktuálních dat trpí zhruba 450 tisíc Čechů. Dvaadvacet procent z nich už má přitom vykázanou i nějakou formu cévní mozkové příhody a každý rok je třetina z nich hospitalizovaných. Až čtvrtina mozkových cévních příhod je pak způsobená fibrilací síní, což je nejčastější typ arytmie.

U další čtvrtiny cévních mozkových příhod sice neznáme přesné příčiny, ale určitě za ně do velké míry mohou právě nediagnostikované arytmie. Při včasné diagnóze by bylo možné začít pacienty léčit mnohem dříve, díky čemuž by se v budoucnu mohli vyhnout recidivám. Ty jsou velmi nebezpečné, protože recidiva mrtvice z důvodu nerozpoznané arytmie má asi třicetiprocentní úmrtnost. Pokud bychom tomu dokázali zabránit, mělo by to obrovský dopad.

Pomohli už stovce lidí

Bylo obtížné získat na rozvoj KARDI AI dostatek peněz?

Hned v začátcích firmy se nám podařilo vybudovat skvělý tým lidí, kam patří třeba můj bratr David nebo geniální programátor Pavel Digaňa. Dalším spoluzakladatelem je Stephen, kterému se podařilo získat pro náš rozvoj potřebné peníze. Do firmy tedy investovali třeba čeští Depo Ventures nebo bulharský BrightCap. Další finance jsme dostali ještě od rodiny a známých, takže aktuální investiční částka se pohybuje okolo 20 milionů korun.

Jak vlastně probíhá měření EKG v současnosti?

Když se dnes lidé cítí divně, musí zavolat svému obvodnímu lékaři. Ten je následně objedná ke kardiologovi, který jim na den až týden zapůjčí zařízení nazvané holter, což je aktuálně nejčastější způsob měření EKG. Může se ale stát, že zrovna během té doby lidé arytmii nemají, takže se na nic nepřijde. Další nevýhodou holteru je to, že jeho nošení je poměrně nepříjemné, je to vidět a lidé se s ním nemůžou sprchovat.

Jaké výhody přináší KARDI AI lékařům?

Myslím, že spoustě kardiologů chybí možnost vidět záznam EKG pacientů, kdykoliv se necítí dobře. Další obrovskou výhodou je analýza s pomocí umělé inteligence, která může ušetřit neuvěřitelné množství času. Kdybychom totiž kardiology zahltili tak velkým množství dat, asi by je nikdo nedokázal důkladně projít. Kvalita EKG z vybraného hrudního pásu navíc při správném používání dosahuje kvality dat zařízení na jednotce intenzivní péče. A zásadní je i to, že dokážeme zaznamenávat EKG po dlouhou dobu, přičemž veškeré problematické situace následně uvidí lékař.

U kolika lidí tedy KARDI AI odhalilo nějaké komplikace?

Aktuálně máme necelých 500 uživatelů a u více než 20 procent z nich jsme zachytili fibrilaci síní. Často se přitom jednalo o pacienty s poruchami srdečního rytmu, na něž se zatím nepřišlo. Na základě naší dokumentace jsme jim indikovali operační léčbu, která problém odstranila, takže jsme takto mohli pomoci již řadě pacientů.

Lékař se o problémech dozví ihned

Existují ještě jiná zařízení schopná detekovat fibrilaci?

Dokážou to třeba některé chytré hodinky. Člověk se ale musí cíleně změřit přímo ve chvíli, kdy má problémy, a navíc musí zůstat absolutně v klidu. Toto jednorázové měření EKG má ovšem zhruba jednoprocentní šanci na detekci arytmie. A i když se arytmii podaří zachytit, pro kardiology má tato informace jen omezenou hodnotu, protože nevidí komplexní stav pacienta. Ostatně minutu před zahájením či po skončení záznamu mohl být jeho stav úplně jiný.

Čím se ještě vaše služba odlišuje?

Hrudní pás, který nyní používáme, má baterku schopnou vydržet 400 hodin měření. Člověk tedy může při nošení dělat cokoliv chce, a to včetně fyzicky náročných sportů či plavání. Kromě toho navíc umíme detekovat i další typy arytmií, které jsou pro lékaře velmi důležité. Ze získaných dat navíc dokážeme určit, jaká je průměrná tepová frekvence během dané arytmie, jaká je za normálního stavu, jak často má člověk arytmii a jak reaguje na léčbu. To jsou všechno velmi zásadní věci, jež chytré hodinky nezvládnou.

Další důležitou výhodou naší služby je to, že pokud detekuje fibrilaci síní, informaci okamžitě dostane i pacientův lékař. Ten ho následně může pozvat na prohlídku hned druhý den a nasadit mu potřebnou léčbu na ředění krve, díky níž se lze vyhnout mrtvici. Takto včasný záchyt je tedy opravdu důležitý, protože kardiologové mohou danou situaci řešit velmi rychle. Pacienti díky tomu zároveň získávají potřebný klid v duši, což je věc, již si často pochvalují.

Jak dlouho musí lidé službu používat, aby bylo měření dostatečně průkazné?

Určitě není nutné používat ji několik týdnů v kuse, měření stačí provést jednou za čas. Chceme ale dosáhnout toho, aby naši pacienti pořídili záznamy v celkové délce odpovídající minimálně dvěma týdnům za rok a samozřejmě navíc vždy v době subjektivních potíží.

Tvrdí vám někdy pacienti, že měli arytmii, ale data z vašeho pásu to nepotvrdila?

Ano, na tvrzení pacientů se bohužel nelze příliš spolehnout. Až polovina lidí přijde k lékaři s problémy, které podle jejich popisu zní jako arytmie, ale na EKG pak žádné arytmie nenajdeme. Nebo se může stát to, že najdeme arytmii jiného typu s odlišným významem.

Kdy plánujete rozšířit počet kardiologů a pacientů, kteří budou služby KARDI AI využívat?

Až do obdržení certifikace musíme veškerá EKG data manuálně validovat, protože z legislativních důvodů se zatím nemůžeme spolehnout na umělou inteligenci. Tímto způsobem zvládneme ověřit EKG u 500 pacientů, ale už ne u 50 tisíc. Větší rozšíření tedy přijde až po dokončení certifikace.

Kdy zhruba očekáváte obdržení certifikace?

Žádost o certifikaci jsme podali na konci loňska a doufáme, že ji obdržíme na přelomu letošního a příštího roku. Po jejím získání chceme zahájit přímý prodej naší služby, přičemž uživatelé získají EKG včetně vyhodnocení. S tím následně půjdou ke svému doktorovi, který se pak bude moci dostat do našeho systému, díky čemuž se o KARDI AI dozví i další lékaři. Aktuálně jsme připraveni na expanzi na Slovensko a příští rok se chceme vydat do dalších států střední a východní Evropy. Do konce roku 2025 bychom pak chtěli mít zhruba 100 tisíc uživatelů.

Člověku postačí chytrý telefon a e-mail

Co bylo během vývoje nejzásadnějším problémem, s nímž jste se potýkali?

Asi nejtěžší je právě získání zdravotnické certifikace. Není to vůbec snadné, stojí za tím opravdu obrovské množství práce. Nezbytné bylo ověření našeho přístupu v klinické studii, a to na více než 160 pacientech. Téměř každý dílek celé firemní skládačky byl poměrně náročný, naštěstí jsme se ale nikde zásadně nezasekli.

Jak komplikovaný byl vývoj umělé inteligence?

Asi nejtěžší byla práce na eliminaci šumu z hrudního pásu. Když si totiž pás upevníte navolno, EKG vám moc dobře nezměří. Chtěli jsme tedy zajistit, abychom neměli falešně pozitivní nálezy, což by kardiologům přidalo spoustu práce. Nejdříve jsme tedy vypracovali velmi sofistikovaný software, který dokázal přesně odlišit šum od reálné srdeční aktivity. Následně pak bylo nutné AI naučit, jestli jde skutečně o arytmii. Poslední dobou už se více specializujeme na zpřesnění hodnocení různých jiných typů arytmií, abychom mohli dobře rozpoznat závažné stavy od těch méně závažných.

Zvládne službu ovládat a nosit i starší člověk?

Neměl by s tím mít žádný větší problém, zvládají to pacienti starší 80 let. Naši uživatelé však musí mít mobil s dotykovým displejem a e-mail, přes který s nimi budeme komunikovat. Samotné užívání už je jednoduché, naše aplikace má pouze jedno tlačítko Start/Stop a kromě toho mohou lidé kliknout na ikonu „Mám problém“. Jedinou větší komplikací tak může být zmiňovaný šum při měření. Pokud k tomu ale dojde, automaticky upozorníme uživatele, že dělá něco špatně.

Jak očekáváte, že se bude problematika arytmií vyvíjet v budoucnosti?

Odhaduje se, že v roce 2030 bude v Evropské unii asi 14 až 17 milionů pacientů s fibrilací síní. Jedná se tedy o obrovský socioekonomický problém, který je nutné nějak řešit. Z dlouhodobého hlediska je totiž neudržitelné, aby kardiologové zvládli vyšší výskyt chorob, protože nás nebude dost. Pokud by se tedy k lidem dostalo jednoduché a levné řešení, znamenalo by to opravdu zásadní zlepšení.

I proto se domnívám, že naše služba přináší opravdu unikátní možnost, s jejíž pomocí lze zmírnit obrovský dopad arytmií na naši společnost. To je ostatně hlavní důvod, proč do tohoto projektu vůbec investuji svůj čas. Navíc neznám ani jedno řešení s podobnými schopnosti, jako má KARDI AI.