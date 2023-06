Lovci startupů. Depo Ventures budou pro Komerční banku hledat nadějné fintechy doma i v zahraničí

Ačkoliv je pojí stejná oblast zájmu, ve skutečnosti fungují docela odlišně. Jedni při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru tomu kterému klientovi rádi spoléhají na tradiční, leč kolikrát ne zcela dokonale vypovídající nástroje, zatímco ti druzí zase často sázejí na progresivní metody založené na moderních technologiích, o nichž potenciální žadatel o půjčku do té doby třeba nikdy neslyšel.

Jinými slovy, svět bank a začínajících fintechů, které dokážou jejich funkci do jisté míry zastat, může být diametrálně odlišný nejen kvůli žargonu, jakým mezi sebou jejich zaměstnanci mluví. Avšak přesto, či snad lépe řečeno možná právě proto se toho jedna strana od druhé může hodně přiučit. A vědí to i v KB SmartSolutions, dceřiné firmě Komerční banky, jež nově navázala spolupráci s tuzemským investičním fondem Depo Ventures, aby jim právě takovéto nadějné startupy pomohl najít.

„Spolupráce mezi KB SmartSolutions a Depo Ventures představuje logický krok. Obě společnosti jsou aktivní součástí startupového ekosystému České republiky i střední Evropy. Proto jsme se rozhodli spojit síly a tento ekosystém společně nejenom podpořit, ale spolupráci využít i k efektivnějšímu vyhledávání startupů s chytrým řešením, zejména fintechů,“ sdělil šéf prvně jmenované společnosti Patrik Nový redakci Eura jako jedné z prvních.

Ten se dále nechal slyšet, že ačkoliv se to možná na první pohled nemusí tak zdát, ve skutečnosti jsou obě strany spíše spojenci, než že by si měly konkurovat: „Abychom postavili bankovnictví budoucnosti, je potřeba se s nimi naučit daleko více spolupracovat a propojit to nejlepší z obou světů. Díky spolupráci se banky i fintech rychleji posouvají kupředu a navzájem se od sebe učí.“

Banka dodá klientskou databázi, fintech inovativní nápady a produkty

Jak konkrétně by výše nastíněná spolupráce mohla vypadat? Co přesně může jedna strana druhé nabídnout? Z pohledu bank je to pochopitelně jejich rozsáhlá klientská základna, respektive databáze. Současně s ní se ale mohou podělit o své letité know-how, zdroje i nabyté manažerské zkušenosti. Přidaná hodnota fintechů pak v tomto ohledu spočívá především ve sdílení neotřelých nápadů, inovativních produktů i celkově odlišného přístupu. A v neposlední řadě též v osvojení si dovednosti efektivní komunikace, která mnohdy, zvláště ve velkých nadnárodních firmách, poněkud vázne.

Že se takové řešení může osvědčit, si v KB SmartSolutions již na vlastní kůži vyzkoušeli. Několik podobných startupů už totiž pod svými křídly mají. Jmenovitě se jedná například o společnost Upvest, která se specializuje na investice do realitního trhu skrze crowdfunding, či aplikace Roger – ta pro změnu umožňuje zkracovat dobu splatnosti faktur nebo do těchto faktur investovat. Zapomenout však nelze ani na fintech Lemonero pomáhající dosáhnout na úvěrové financování i takovým e-shopům, které by například vzhledem ke své omezené velikosti u běžných bank zkrátka a dobře nepochodily. A v dohledné době mají přibýt další.

„Vyhledáváme pro KB SmartSolutions startupy na míru. Naši analytici sledují celý trh a dívají se po nadějných technologických projektech, které zapadají do investiční strategie Komerční banky. Takový individualizovaný proces, při němž startupy sami aktivně vyhledáváme, je sice časově náročnější, ale zároveň efektivnější. Pasivní čekání, než se startup sám přihlásí nebo někde objeví, může trvat dlouho,“ podotkl Michal Ciffra, partner Depo Ventures.

Jak zmíněná síť andělských investorů, tak i KB SmartSolutions jsou původem české podnikatelské subjekty, v rámci dojednané spolupráce se ovšem budou po vhodných fintechových firmách přirozeně poohlížet i v zahraničí.

„Fintechový a startupový ekosystém v České republice a ve střední Evropě je každým rokem bohatší a zároveň stabilnější. Neustále přibývají organizace na jeho podporu, i stát se o to aktivně snaží. Což je dobře,“ uznal Nový a na závěr doplnil: „Peněz je na trhu sice dost, ale samotný startup je má šanci získat jen tehdy, má-li jasný byznys model, cíle a škálovatelnost produktu, případně i předpoklady k expanzi.“