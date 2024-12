Netflix a další streamovací služby na příští týden: Start DCU, nové Star Wars nebo Pád Paříže

Černá holubice

Keira Knightley vůbec poprvé míří do seriálu, který není minisérií. Konkrétně si britská herečka vybrala špionážní thriller Černá holubice, v němž si zahraje jistou Helen, která v utajení vystupuje jako manželka známého politika. Ten je ale zavražděn, načež Helen hrozí provalení její krycí identity. Šanci najít pravdu za spiknutím má jen díky nájemnému zabijákovi. Dá se mu ale věřit? V dalších rolích uvidíme Bena Whishawa nebo Sarah Lancashire.

Novou špionážní minisérii uvidíme na Netflixu 5. prosince. Zdroj: YouTube.com

Marie

Nejslavnější příběh všech dob. Tak mnozí nazývají narození Ježíše Krista, na jehož motivy vznikly desítky filmů. Netflix nyní uvádí první, který má jako hlavní postavu Marii a sleduje její neposkvrněné početí i následný úkryt před posluhovači krále Heroda. Na velkolepou produkci byly vynaloženy miliony dolarů a role Heroda se ujal Anthony Hopkins. Očekávat tedy můžeme skvělou podívanou.

Další verze největšího příběhu všech dob dorazí na Netflix 6. prosince. Zdroj: YouTube.com

Creature Commandos

James Gunn se společně s Peterem Safranem před několika měsíci chopil tvorby nového vesmíru na motivy DC Comics. Odstartuje ho animovaným seriálem Creature Commandos. V něm se představí Amanda Waller, šedá eminence DC vesmíru, která dává dohromady náhradu za Sebevražedný oddíl a po zákazu lidských vězňů použije monstra. Nový tým vede Rick Flag starší, přičemž jeho členy jsou třeba Frankensteinovo monstrum nebo G.I. Robot, který zažil druhou světovou válku. Nesourodá ekipa zrůd vyráží na misi, na níž ji čeká střet s mocnou starořeckou čarodějkou Kirké. Celý projekt je startem takzvaného DCU a dabéři hlavních postav by měli pokračovat i v hrané verzi.





DCU na Maxu odstartuje 6. prosince. Zdroj: YouTube.com

Beetlejuice Beetlejuice

Rodina Deetzových, respektive její tři generace, se vrací do Winter Road. Lydii stále pronásleduje Beetlejuice, její dcera Astrid pak jednoho dne objeví na půdě model města a aktivuje portál do posmrtného života. Obě říše mají problémy, a když navíc někdo vysloví třikrát jméno Beetlejuice, oblíbený démon se vrátí, aby znovu rozpoutal chaos.

Dvojku Beetlejuice na Maxu uvidíme 8. prosince. Zdroj: YouTube.com

Super/Man: Příběh Christophera Reeva

Když v roce 1978 debutoval v kinech snímek Superman, diváci si okamžitě zamilovali jeho představitele Christophera Reeva. Kdo ale tento vysportovaný herec opravdu byl? Na to odpovídá dokumentární snímek, který byl oceněn na letošním festivalu Sundance. O svém otci promluví Reevovi děti, včetně populárního reportéra Willa, ale také mnozí herečtí kolegové. Dozvíme se vše o jeho ztvárnění Muže z oceli, nehodě, po níž skončil na vozíku, i následné charitativní a osvětové práci.

Dokument o Reevovi na Maxu debutuje 7. prosince. Zdroj: YouTube.com

Star Wars: Bludná banda

Po špatně přijaté Akolytce se Star Wars vrací do osvědčené doby, tedy mezi epizodami VI a VII. Ve stylu Spielbergova filmu Rošťáci budou tentokráte hlavními postavami děti nejrůznějších kosmických ras, které se z domovské planety dostanou pryč starou lodí. Později potkají Joda Na Nawooda (Jude Law), k Síle citlivého muže, jenž je vezme pod svá křídla. Společně musí na první pohled nesourodá pětice i s droidem SM-33 čelit několika pirátům a dalšímu nebezpečí. Přežijí v měnící se galaxii?

Nové dobrodružství ze světa Star Wars začne na Disney+ 3. prosince. Zdroj: YouTube.com

Vezmi mě na Měsíc

Rok 1969. Lidstvo je na prahu největšího úspěchu v dobývání kosmu, přistání na Měsíci. Vedoucí pozemního řízení mise Cole Davis má plné ruce práce, když potká marketingovou specialistku Kelly Jones. Ta má napravit pohled veřejnosti na poněkud předražené mise NASA a co nejvíce přistání na Měsíci prodat. Prezident ji ale navíc pověří, že pokud by se přistání nepovedlo, může ho zfingovat. To Cole nechce dopustit, a hodlá si to s Kelly vyřídit. Co když ale mezi nimi vzplane láska? V hlavních rolích uvidíme Channinga Tatuma a Scarlett Johansson.

Nový romcom se sympatickou dvojicí uvidíme na Apple TV+ a Canal+ od 6. prosince. Zdroj: YouTube.com

The Day of the Jackal

Kultovní kniha Fredericka Forsytha se vrací v seriálovém zpracování. Namísto atentátu na Charlese de Gaulla z originálu se ale nyní zaměříme přímo na nájemného vraha Šakala (Eddie Redmayne), který vraždí za nejvyšší honoráře. Po jedné vraždě se mu ale na stopu dostane vytrvalá agentka MI6 Bianca Pullman (Lashana Lynch). Začíná hra, ve které ani jedna strana nesmí udělat chybu, jinak by za to mohla zaplatit tím nejcennějším – vlastním životem.

Novou verzi slavného příběhu uzříme na SkyShowtime 6. prosince. Zdroj: YouTube.com

Pád Paříže

Terorista Jacob Pearce podnikl v Paříži atentát na francouzského ministra obrany. Šéf ministrovy ochranky Vincent Taleb musí proto spojit síly s agentkou MI6 Zarou Taylor, aby společně odhalili další Pearceovy plány. Terorista evidentně dostává informace z britské i francouzské rozvědky, proto se musí spolehnout jen na své schopnosti. Mají ale vůbec šanci zabránit tomu, aby Paříž padla?