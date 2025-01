Nezvyklá dopravní zácpa. O starty z amerických kosmodromů je rekordní zájem, plánuje se vznik dalších odpalovacích ramp

Kosmický průmysl je bezpochyby odvětvím, které v posledních desetiletích potkal skutečně značný boom. S rozvojem soukromých společností, jako je třeba SpaceX Elona Muska či Blue Origin Jeffa Bezose, se do vesmíru každoročně vydává stále více a více raket. Ještě v roce 1999 jich z kosmodromů po celém světě úspěšně odstartovalo „pouhých“ třiasedmdesát, vloni už se ale jednalo o celkem 253 nosičů, což představuje nárůst o téměř 350 procent.

Lídrem odvětví jsou přitom podle Wall Street Journal Spojené státy americké, z jejichž území v roce 2024 odstartovalo na oběžnou dráhu dohromady 145 letů. Toto působivé číslo ovšem podle odborníků začíná celému průmyslu působit závažný problém – nejvýznamnější americké kosmodromy jsou totiž stále více přetížené a už nyní se na nich začínají tvořit „dopravní zácpy“.

Hlavním problémem je skutečnost, že většinu zmíněných startů zajišťují pouze tři kosmodromy umístěné na Floridě a v Kalifornii. S dalším plánovaným navýšením letů hlavně ze strany soukromých vesmírných firem by se tedy už brzy mohlo stát, že čekací doby na start se začnou zásadně prodlužovat a budou brzdit rozvoj celého odvětví.

Nastalá situace by se navíc mohla ještě výrazně zhoršit v případě jakýchkoliv závažnějších potíží na jednom ze tří nejvytíženějších kosmodromů. „Významná povětrnostní událost nebo nehoda by mohla danou lokalitu vyřadit z provozu na měsíce, nebo dokonce roky. Naše současná strategie je tedy velmi riskantní,“ přiznal George Nield, bývalý šéf kosmické sekce ve Federálním úřadu pro letectví (FAA).





Najít místo pro kosmodrom je obtížné

Soukromé vesmírné společnosti i americká vláda nyní již intenzivně zkoumají různá řešení, která by umožnila ke startům raket využívat i další lokality. Jenže nic není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, a to především z důvodu specifických požadavků, jež musí takové místo splňovat.

Pro vznik odpalovacích ramp jsou ideální hlavně pobřežní oblasti, odkud rakety létají převážně nad vodou, aby se snížilo riziko, že v případě nehody dopadnou trosky do obydlených míst. A když už se náhodou podaří vhodnou lokalitu na pobřeží nalézt, většinou se proti vybudování kosmodromu vzbouří místní obyvatelé, kteří se obávají mimo jiné zvýšeného hluku. Takto skončil například projekt na vybudování nového odpalovacího zařízení na pobřeží jihovýchodní Georgie.

Start z lodi či z letadla

Navzdory výše zmíněnému jsou v současnosti v počáteční fázi přípravy dva projekty na vybudování kosmodromů v řídčeji osídlených oblastech států Maine a Michigan. Právě nižší počet lidí žijících v okolí má být důležitým faktorem, který by jejich realizaci měl umožnit. Oba projekty navíc počítají se vznikem většího vesmírného výzkumného centra, takže se nebudou muset ekonomicky spoléhat pouze na starty raket.

Alternativou k výstavbě nových kosmodromů by mohlo být třeba větší využití stávajících menších zařízení, jako je například The Pacific Spaceport Complex nacházející se na aljašském ostrově Kodiak. Tuto lokalitu zatím ročně nevyužily více než tři rakety, což by se však již brzy mohlo změnit. Její majitel, společnost Alaska Aerospace Corporation, totiž nedávno požádala o federální povolení k navýšení počtu startů až na 25 ročně. Danou lokalitu by mohly využívat hlavně menší rakety od soukromých společností, které mají problém získat místo na hlavních kosmodromech.

Podobných inovativních plánů je ale samozřejmě více. Třeba americký podnikatel Tom Marotta založil v roce 2022 společnost Spaceport Company, jejímž cílem je zahájit starty raket z lodí plujících oceánem. Za tímto účelem firma koupila vyřazenou loď amerického námořnictva, kterou aktuálně upravuje a provádí na ní zkoušky v doku. Už brzy chce navíc zrealizovat i první testy v Mexickém zálivu.

Další alternativou by mohly být rovněž starty raket ze vzduchu. Tento systém má fungovat tak, že letadlo nejprve dopraví raketu do velké výšky, odkud už následně odstartuje do vesmíru. Problém ohledně toho, že v případě nehody při startu by trosky mohly dopadnout do obydlených oblastí, se takto ovšem nevyřeší, proto v současnosti probíhají další studie, které mají určit, zda je bezpečné odpalování raketových nosičů nad pevninou v první řadě vůbec možné.

Jakou cestou se nakonec americký vesmírný průmysl vydá, je zatím těžké odhadnout. Aktuálně ale federální a soukromí odborníci pracují na vytvoření americké Národní strategie kosmodromů, která má přinést odpovědi na nejpalčivější otázky. Známy by měly být již během letošního roku.