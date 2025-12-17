„Londýnská Wall Street“ se hlásí o slovo. Canary Wharf opět láká investory, JPMorgan a Visa tam rozšiřují kanceláře, Penta buduje nové byty

Po letech práce na dálku zapříčiněných pandemií se firmy postupně vracejí k fyzické přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Tento posun oživuje poptávku po kvalitních kancelářských lokalitách ve velkých městech, zejména v tradičních finančních centrech, která byla covidem zasažena nejvíce.
Jedním z příkladů současného obratu je ikonická londýnská čtvrť Canary Wharf, kde byla ještě začátkem letošního roku rekordní míra neobsazenosti. Podle dat společnosti CoStar dosáhl tento ukazatel v prvním čtvrtletí 2025 v celé oblasti Docklands, kam spadá i Canary Wharf, vysokých 18,5 procenta. Následně však došlo k rychlému obratu, přičemž již v září byla ona míra neobsazenosti v samotné finanční čtvrti pouze šestiprocentní, jak pro CNBC uvedl šéf Canary Wharf Group Shobi Khan.
Za tímto oživením podle něj stojí několik faktorů. Prvním je zlepšení dopravní dostupnosti díky železniční lince Elizabeth Line, dalším pak proměna lokality ve víceúčelovou čtvrť, kde se vedle kanceláří nachází také rezidenční bydlení a hotely. „Kromě toho se nová výstavba po roce 2026 v podstatě zastaví, takže nájmy rostou. Těžíme z toho, že je k dispozici omezené množství prostoru, který mohou nájemci poptávat,“ vysvětlil Khan.
Návrat velkých hráčů
Již v září ve zmíněné lokalitě, která je považovaná za londýnskou obdobu newyorské Wall Street, otevřela svoji centrálu fintechová společnost Revolut. Následně přišlo oznámení banky JPMorgan, že v této oblasti postaví výškovou kancelářskou budovu, jež by měla sloužit jako její nové sídlo ve Spojeném království a významné centrum pro region EMEA. Projekt nabídne zhruba 280 tisíc metrů čtverečních pro 12 tisíc pracovníků.
Nedávno pak vyšlo najevo, že se do atraktivní lokality chce přesunout i další finanční gigant – své evropské sídlo, které se dosud nachází v Paddingtonu na západě Londýna, zde bude mít od léta roku 2028 také Visa. Podle Canary Wharf Group společnost v uplynulých dnech podepsala patnáctiletou nájemní smlouvu na téměř 28 tisíc metrů čtverečních.
Uvedený krok navazuje na sérii dalších podobných prohlášení ze strany významných finančních institucí. Své setrvání v oblasti v předchozích měsících potvrdily mimo jiné společnosti HSBC, BBVA, Barclays či Citibank.
Oživení kancelářského trhu v Docklands
Letos byl v oblasti Docklands oznámen pronájem kancelářských prostor o velikosti téměř 70 tisíc metrů čtverečních, což podle Canary Wharf Group znamená nejlepší rok za více než dekádu. K růstu přispívá i stabilizace dlouhodobých úrokových sazeb, které jsou pro realitní trh klíčové. Častější požadavky firem na návrat zaměstnanců do kanceláří pak pro změnu pomáhají omezit riziko jejich zastarávání, k němuž částečně docházelo právě v důsledku pandemie.
„Nájemci chtějí, aby jejich prostory byly více zaměřené na pohodu zaměstnanců. Probíhá boj o talenty a návrat lidí do kanceláří vyžaduje, aby zaměstnavatelé nabídli kanceláře té nejvyšší kvality,“ nechal se slyšet zástupce realitní společnosti Knight Frank Shabab Qadar s tím, že zatímco v posledních se kancelářské prostory zmenšovaly, nyní se očekává zcela opačný trend.
K ještě většímu posílení finančního sektoru a zvýšení atraktivity britské metropole pro globální investory by podle něj mohla přispět i tříletá výjimka ze „stamp duty“ pro firmy vstupující na londýnskou burzu. To znamená, že při IPO nebudou muset platit obvyklou daň z převodu akcií.
Rezidenční projekty posilují trh
Do širšího obrazu obnovy londýnského realitního trhu zapadá i příliv středoevropského kapitálu. Společnost Penta Real Estate zde letos založila svoji kancelář a ve spolupráci s londýnským developerem Ballymore realizuje dva rezidenční projekty, přičemž jeden z nich právě v lokalitě Canary Wharf. V rámci společného podniku s rovným podílem obou partnerů investují Penta a Ballymore přes 700 milionů liber (zhruba 20 miliard korun) do výstavby více než 680 bytů.
Většina z nich se bude nacházet v 52patrové rezidenční věži Cuba Street, která tam má vyrůst do roku 2029. „S ohledem na relativně slábnoucí nabídku nových realitních projektů v Londýně se tímto objemem bytů ve výstavbě okamžitě zařazujeme mezi významné hráče na trhu,“ zdůraznil člen představenstva Penta Real Estate Pavel Streblov.