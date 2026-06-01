NASA připravuje první fázi výstavby své měsíční základny. Významné kontrakty získaly hned čtyři vesmírné společnosti

Od úspěšného průletu mise Artemis II kolem Měsíce uplynulo jen několik týdnů a americká vesmírná agentura už intenzivně pokračuje v přípravách na vybudování trvalé lunární základny. NASA totiž podle webu Science Alert přiblížila své plány na první fázi „bydlení“ na Měsíci a zároveň uzavřela důležité smlouvy se čtyřmi americkými vesmírnými společnostmi v celkové hodnotě několika stovek milionů dolarů.
První kontrakt se týká společnosti Blue Origin amerického miliardáře a zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Tato firma by měla NASA dodat dva přistávací moduly, které na měsíční povrch poblíž jižního pólu dopraví dvojici lunárních terénních vozidel. Jejich vývoj přitom budou mít na starosti další dvě firmy, s nimiž byly nyní uzavřeny smlouvy – Astrolab a Lunar Outpost.
Poslední nový kontrakt se pak týká společnosti Firefly Aerospace, jejímž cílem bude postavit první drony, které zvládnou létat právě i na Měsíci. Všechna tato zařízení, jež nyní NASA objednala, by měla být v ideálním případě dokončena ještě před přistáním prvních astronautů, což je aktuálně plánováno na rok 2028.
Trvalá základna? Od třicátých let
Kromě nově uzavřených smluv NASA přiblížila také harmonogram činností, které mají vést právě k vybudování první lunární základny. V příštím roce tým astronautů v rámci mise Artemis III na oběžné dráze Země otestuje spojení kosmické lodi Orion s lunárními moduly. Ty vyvíjejí společnosti Blue Origin a SpaceX Elona Muska.
V roce 2028 se pak má uskutečnit dlouho očekávaná mise Artemis IV, jejímž cílem bude právě přistání dvou astronautů na Měsíci. Od roku 2029 do začátku 30. let bude následovat samotná výstavba měsíční základny. Ta bude zahrnovat budování veškeré potřebné infrastruktury pro trvalý život, včetně komunikační a elektrické sítě.
Teprve ve chvíli, až bude vše výše uvedené dokončeno, bude lunární základna schopná zajistit život astronautů na Měsíci po delší dobu. K tomu by podle odhadů mělo dojít někdy v 30. letech. „Právě až tehdy budeme moci říct, že jsme na Měsíci natrvalo a nevzdáváme to,“ řekl Carlos Garcia-Galan, výkonný ředitel programu měsíčních základen NASA.
Základna bude obrovská
V rámci nově představených plánů NASA přiblížila i to, jak konkrétně má budoucí lunární základna vypadat. Podle Garcii-Galana půjde o rozsáhlý, ale poněkud rozptýlený areál, který se bude rozkládat na ploše několika stovek čtverečních mil, tedy zhruba stovek až nižších tisíců kilometrů čtverečních.
Šéf vesmírné agentury Jared Isaacman zároveň uvedl, že po obvodu základny budou umístěné speciální drony jménem MoonFall, jež mají fungovat coby jakési územní značky. Jejich úkolem je upozorňovat astronauty a zařízení ostatních zemí působících na Měsíci na fakt, že se v dané oblasti nacházejí americké vesmírné přístroje a budovy. Isaacman zároveň vyjádřil naději, že se podobné označování stane v budoucnu standardem a jednotlivé státy ho budou vzájemně respektovat.
Cílem lunární základny má každopádně být hlavně výzkum tohoto přirozeného satelitu Země, života na něm a zároveň získání důležitých poznatků pro plánovanou vesmírnou misi na Mars. „Těm, kteří trpělivě čekají na náš velkolepý návrat na Měsíc, vzkazuji, že je na dosah ruky a že my určitě nezpomalíme,“ uzavřel Isaacman.