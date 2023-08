Na moři jako doma. Česko-americká Iguana digitalizuje lodní byznys, po Boatsetteru ji oslovila i platforma Yachtswaps

Po spolupráci s Českými drahami, platformou na sdílení a půjčování karavanů a obytných vozů Campiri či sesterským projektem Dokempu se česko-americké softwarové studio vrhá, tak trochu nazpět, do dalšího ,dopravně-cestovatelského‘ odvětví, a sice na moře. Její lidé totiž pomohli vylepšit online tržiště Yachtswaps, což je služba specializující se, jak už název sám napovídá, na výmětu jachet.

Zmíněná platforma sice již první verzi své aplikace, prostřednictvím které si mohou uživatelé mezi sebou pronajímat vlastní lodě nacházející se v daný čas na jiném místě, připravenou měla a chystala se ji začít ostře testovat, po poradě s vedením Iguany ale došlo ke změně.

„Stejně jako u předchozích projektů se leguáni stali partnerem projektu a vstoupili do něj se svou technologií a ověřenými postupy pro vybudování funkčního online tržiště. Iguana tak se svým týmem upravila jejich verzi produktu a dodala k němu design a vývoj,“ nechal se slyšet jeden ze zakladatelů česko-amerického studia a jeho současný šéf Paul Tesar.

Novou verzi aplikace Yachtswaps měla Iguna hotovou za pouhé tři měsíce. Kromě vylepšeného designu se platforma, jak již bylo nastíněno, dočkala pomoci i po produktové stránce. Jak moc se dílo vydařilo, zjistí její uživatelé v druhé polovině léta – právě tehdy bude aplikace oděná do nového kabátu uvedena na trh.

Správa lodí je obecně zastaralá

Projekt Yachtswaps není ve skutečnosti první podobnou službou z oblasti lodní dopravy, s níž má Iguana zkušenosti, jak vysvětlil Tesar: „Vracíme se paradoxně do svých úplných začátků. Kluci z Boatsetteru (americká platforma pro pronájem jachet – poznámka redakce) mi totiž před lety zaklepali na dveře a rozhodli se koupit naši firmu GoCharter, která obsahovala první prototyp technologie pro moderní fungování marketplace. Vzhledem k nedostatečnému stavu původního Boatsetteru bylo nezbytné přenést know-how Iguany, která tenkrát fungovala pod názvem PragueLabs. Převzali jsme kompletní technologii na projektu Boatsetter a já stal se jejich CTO. Ve finále tato zkušenost položila základy pro naši specializaci na online tržiště.“

Podle Tesara a jeho partnerů má lodní průmysl, co se digitalizace týče, obrovský potenciál, neboť systém správy lodí je obecně vzato velmi zastaralý a v mnoha koutech světa i zcela neefektivní a nedostačující. „Do loďařského byznysu přichází mladá krev, která chce staré praktiky přirozeně digitalizovat. Je to ohromná příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít,“ potvrdil další ze spoluzakladatelů Iguany, respektive Prague Labs Jan Pospíšil.

Pletli si je s laboratoří

Svůj dřívější název se Iguana rozhodla opustit letos na jaře. Stalo se tak kvůli chystané expanzi na americký trh, konkrétně do Miami, kde by podle názoru svého vedení s původním pojmenováním pravděpodobně příliš neuspěla. „Jako Prague Labs jsme dostávali spoustu žádostí o laboratorní rozbor krve a někdy i dalších lidských vzorků. Stejně nám lidé volali ohledně výsledků rozborů, které si nechali udělat jinde. Z dnešního pohledu jsme se navíc trochu nevhodně stylizovali do role vědců, a tak nebylo divu, že si nás někteří lidé pletli nejen s odběrovým místem, ale také s chemickou laboratoří,“ objasnil před časem okolnosti vedoucí ke změně názvu COO společnosti a poslední z tria zakladatelů Martin Pultzner.

Ke jménu Iguana, kteréžto slovo v překladu znamená leguán, pak softwarové studio přišlo tak trochu náhodou. Na Floridě, kde Tesar dlouhodobě pobývá, se tito ještěři vyskytují poměrně běžně. Konečný impuls nicméně přišel až tehdy, když mu, jak sám prozradil, jeden takový zmrzlý tvor doslova „spadl na hlavu“.

Jestli se firmě podaří i s novým názvem navázat na dobré finanční výsledky z loňska, kdy její obrat meziročně poskočil o 75 procent směrem vzhůru, ukáže pochopitelně až čas. Vedení studia je každopádně v tomto ohledu optimistické a věří, že podobných projektů, jako byl ten dosud poslední, bude přibývat.

„Naším záměrem je vytvářet moderní a efektivní platformy, které uspokojí potřeby nejen klientů, ale především koncových uživatelů. Campiri a Dokempu jsou dva krásné projekty, které patří do segmentu udržitelného cestování. Stejně jako u Boatsetteru se u nich ukázalo, jak efektivní a funkční je naše technologické řešení pro online tržiště. Pomohli jsme převést Yachtswaps na moderní technologie a těšíme se na další partnerství a digitalizaci nejen lodního průmyslu, ale i dalších projektů, které lidem usnadní cestování,“ uzavřel Tesar.