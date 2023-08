IT je v kurzu, už do něj míří i Křetínský. Jeho společnost EP Equity Investment jedná o koupi divize francouzské firmy Atos

Miliardář Daniel Křetínský pravděpodobně vůbec poprvé zamíří do IT sektoru. Jeho společnost EP Equity Investment (EPEI) je uprostřed exkluzivního jednání s francouzskou firmou Atos o koupi její divize Tech Foundations. Francouzský technologický gigant to oznámil v tiskové zprávě.

Prodejem podniku zabývajícího se datovými centry nebo outsourcingem podnikových procesů by sešlo z původního plánu společnosti, jenž spočíval v rozdělení Atosu na dva kótované subjekty. Spolu s Tech Foundations, kterou firma Křetínskému prodá za 100 milionů eur, by EPEI převzala rovněž její dluhy ve výši 1,9 miliardy. Celková hodnota podniku by tak činila dvě miliardy eur, v přepočtu asi 48,1 miliardy korun.

Firma Atos též uvedla, že plánuje prodat akcie v hodnotě 900 milionů eur (zhruba 21,6 miliardy korun), aby posílila svoji rozvahu. Za cenu 20 eur za kus je koupí právě EPEI, čímž získá podíl 7,5 procenta. Kromě toho hodlá Atos vydat nové akcie za 720 milionů eur (přibližně 17,3 miliardy korun), jež bude nabízet všem stávajícím akcionářům.

Transakce bude dokonce začátkem nového roku

Prodávaná divize aktuálně zaměstnává 52 tisíc lidí a v loňském roce generovala tržby v hodnotě 4,5 miliardy eur. Divize si po oddělení ponechá značku Atos. Původní společnost Atos působící na francouzské burze se následně přejmenuje na Eviden – tedy po zbytku skupiny. Současně s tím změní taktéž pole své působnosti a přeorientuje se na cloudová aktiva a kybernetickou bezpečnost.

Restrukturalizaci francouzská společnost kvůli ztrátám zahájila už loni v červnu. Tehdy se navíc zavázala, že do konce roku 2025 sníží zadlužení na polovinu, což bude odpovídat dvojnásobku základního provozního zisku.

V následujících dnech bude EPEI jednat s investičním holdingem Fimalac. Probírat budou jeho případnou účast na nákupu Tech Foundations, ale také navýšení kapitálu společnosti Eviden. Transakce, o které jako první v březnu informoval deník Le Monde, bude pravděpodobně dokončena začátkem příštího roku. Na jednání reagovaly i akcie Atosu na pařížské burze, jež v úterý ráno vzrostly o osm procent.

Napříč francouzskými segmenty

Křetínský, který ve Francii studoval a plynně tímto jazykem hovoří, v zemi zbohatl především na energetickém průmyslu. Do nákupů aktiv se však pustil napříč různými oblastmi – od francouzského maloobchodního řetězce Casino, na jehož převzetí se předběžně dohodl minulý měsíc, přes novinovou společnost Le Monde až po televizi TF1. Jeho Firma Czech Media Invest v dubnu rovněž oznámila, že kupuje vydavatelství Editis společnosti Vivendi.

S odhadovaným majetkem 199 miliard korun je Křetínský nejbohatším mužem v Česku, napsala letos na jaře ČTK s odkazem na informace časopisu Forbes. Většímu jmění se v tuzemsku těší už jen vdova po tragicky zesnulém podnikateli Petru Kellnerovi a majitelka impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou. V rámci celosvětového pořadí pak Křetínskému, jenž má vedle výše zmíněných subjektů podíl například i v pražské fotbalové Spartě či londýnském klubu West Ham United, patří mezi miliardáři 208. příčka.