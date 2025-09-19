Flotila Royal Caribbean se rozrůstá. K největší výletní lodi světa Icon of the Seas přibyly tři sestry

Obří plavidlo Icon of the Seas, které připomíná spíš město na moři, vozí turisty teprve rok a půl. Přesto už není osamoceným unikátem. Jeho provozovatel, společnost Royal Caribbean, totiž nedávno představil hned tři další podobně robustní lodě. A podle generálního ředitele Terryho Warda citovaného CNN navazují na úspěch své „sestry”.
Nové XXL lodě se jmenují Star of the Seas a Legend of the Seas. Poslední plavidlo také patří do skupiny Icon Class, ale konkrétní název ještě nemá. První z nich už je v provozu, zatímco zbylé dvě na svoji premiéru teprve čekají. Všechny nicméně potvrzují, že o výletní plavby je v poslední době velký zájem.
Královská trojice
Nejprve doplnila flotilu Royal Caribbean loď Star of the Seas (Hvězda moří), která vstoupila do služby letos v srpnu. V jejím itineráři je především východní a západní Karibik a mimo jiné zastavuje na soukromém ostrově plavební společnosti Perfect Day at CocoCay. Pasažéři tak navštíví i místní vodní zábavní park.
Další v pořadí je Legend of the Seas (Legenda moří) s největším aquaparkem na moři, jenž nese označení Category 6. Tato loď byla poprvé spuštěna na vodu začátkem letošního září, ale do ostrého provozu ji chce společnost zařadit až během srpna 2026.
A pokud jde o čtvrtého člena skupiny Icon Class, jak již bylo uvedeno, jeho název zatím není známý, avšak délku má stejnou jako ostatní lodě. Měří 300 metrů a bude mít kapacitu přibližně 5 610 cestujících. Slavnostní položení kýlu se konalo 8. září v loděnici Meyer ve finském Turku, dva roky před plánovanou premiérou.
Na vlnách trendu
Z aktuálních dat vyplývá, že v roce 2025 se na výletní loď vydalo nebo ještě chystá více než 37 milionů cestujících. A tiskový mluvčí mezinárodní asociace Cruise Lines dokonce CNN řekl, že nejspíš proběhne více takových plaveb než kdykoli předtím.
Provozovatelé gigantických plavidel se snaží na trhu vyniknout nejen servisem a jedinečnými zážitky, ale i destinacemi, které se svými klienty navštíví. Konkurence je obrovská, ale i tak většina lodí vypadá podobně – jde o rozlehlá „města na moři“ se zdánlivě nekonečným množstvím restaurací, barů, kin a tobogánů. Právě spojení těchto atrakcí nicméně funguje a jeví se jako jedno velké lákadlo.
Royal Caribbean roste konkurence
Kromě Royal Caribbean slaví úspěchy i další společnosti v oboru, které rovněž své flotily obrovských výletních korábů neustále rozšiřují. V případě Norwegian Cruise Line vzbudila v posledních měsících pozornost zejména nová loď Norwegian Aqua, jež má kapacitu 3 600 cestujících a na vodu byla spuštěna letos v dubnu. Společnost si navíc objednala ještě čtyři větší plavidla, každé s kapacitou pěti tisíc pasažérů a dodáním do roku 2030.
A nezahálí ani firma MSC Cruises, která letos na jaře uvedla na trh loď MSC World America. Ta pojme až 6 762 cestujících a pluje po karibských trasách z MSC Miami Cruise Terminal, největšího terminálu pro výletní lodě v Severní Americe.