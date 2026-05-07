Místo kolejí a vagonů nová čtvrť. Žižkovský brownfield přinese tisíce bytů, školy i parky za desítky miliard

Na jednom z největších brownfieldů v české metropoli roste zcela nová obytná čtvrť pro 20 tisíc lidí s veškerou občanskou vybaveností a veřejným prostorem. Rekonstrukcí navíc projdou i místní industriální památky a také zde vznikne nová tramvajová linka do Malešic, která se začne stavět v polovině tohoto roku.
Proměnu zanedbaného místa umožnila loni schválená největší změna územního plánu v historii hlavního města, díky níž bude možné zahájit výstavbu podle urbanistické studie z roku 2022. Vydejte se nyní s námi v dalším díle našich fotoreportáží právě na Žižkov – místo, kde zanedbané koleje a skladové budovy nahrazují nové rezidenční objekty za desítky miliard korun a které se mění k nepoznání doslova před očima.
Krátký historický výlet
Začněme menším výletem do historie. Samotné žižkovské nádraží bylo vybudováno v letech 1931 až 1937 podle návrhu architektů Karla Caivase a Vladimíra Weisse. Areál poté sloužil jako velkokapacitní překladiště zboží, zejména potravin, mezi železniční a silniční dopravou. Díky svému technickému řešení – kombinaci železničních ramp, skladů a moderních manipulačních systémů – patřilo ve své době k nejmodernějším v Evropě.
Od druhé poloviny 20. století však význam tohoto dopravního uzlu v důsledku rozvoje silniční dopravy a přesunu logistických center jinam klesal. Provoz zde skončil v roce 2002, načež se celá lokalita postupně změnila v brownfield s částečným využitím pro sklady či drobné podnikání. Zásadní zlom pak nastal v roce 2013, kdy byla hlavní budova prohlášena kulturní památkou (jen pro zajímavost, v tomtéž roce se ve skladech a vagonech konal i Designblok).
Důvod pro takovou ochranu? Jde o největší dochovanou funkcionalistickou průmyslovou stavbu v Praze, která dodnes formuje charakter celého území. To se v uplynulé době stalo předmětem rozsáhlých urbanistických plánů, které se ale významně protáhly. O tom, jak vypadal tamní prostor ještě před pár lety, se můžete přesvědčit v první fotogalerii. Snímky pořídil náš fotograf David Háva koncem pandemie. Také další galerie nabídnou stav minulý, zároveň ale i současnost, a především budoucnost.
Rozvlněná věž, Parková čtvrť i Nový Jarov
Největším developerským investorem na Praze 3 je společnost Central Group, která zde plánuje hned tři velké projekty. Již v roce 2023 představil šéf skupiny Dušan Kunovský kromě Parkové čtvrti v severní části bývalého nádraží i další dva rezidenční záměry – Nový Jarov a Centrum Nového Žižkova – s tím, že celkové investice měly podle tehdejších plánů dosáhnout 40 miliard korun. V rámci všech tří realizací má vzniknout okolo 4 600 nových bytů pro zhruba 10 tisíc obyvatel, dále veřejný prostor s rozsáhlou zelenou plochou, komerční prostory i školská zařízení.
Prvně zmíněná Rezidence Parková čtvrť na Novém Žižkově nabídne 2,5 tisíce bytových jednotek, přičemž její úvodní etapa s necelými 400 byty byla dokončena již v roce 2024. Projekt „uzavřel“ Basilejské náměstí, do jehož rekonstrukce Central Group investovala 200 milionů korun. Na druhé etapě se nyní pracuje, avšak ty další jsou, stejně jako všechny ostatní nové realizace developera, prozatím pozastavené, jak uvedl Kunovský.
Součástí celkové proměny bude i bývalá Ústřední telekomunikační budova ze 70. let před nádražím, která byla po ztrátě funkce a náročné ekologické demolici uvolněna pro novou výstavbu. Právě zde by jako vstupní brána do nové čtvrti mělo vyrůst zmíněné Centrum Nového Žižkova. Autorkou návrhu je Eva Jiřičná a Petr Vágner ze studia AI DESIGN, kteří uspěli v mezinárodní architektonické soutěži.
Aktuální podoba projektu zahrnuje pět staveb s více než tisícovkou bytů určených k prodeji i k pronájmu, doplní je komerční prostory pro obchody, služby, restaurace a kavárny. Dominantou bude centrálně umístěná 80metrová rozvlněná věž s 25 podlažími. A součástí má být i mateřská škola, nové náměstí, park či rozsáhlá veřejná zeleň.
Žižkov 3.0
V severovýchodní části bývalého nádraží odstartovala před pár týdny také první etapa projektu Žižkov 3.0, na níž se podílí Penta Real Estate a SUDOP Invest. Tato fáze má být dokončena v roce 2028 a přinese přibližně 280 bytových jednotek v rámci čtyř bytových domů. Celý projekt pak počítá dohromady s 550 byty doplněnými o retailové služby, zdravotnické zařízení, aktivní parter, stovky parkovacích míst a více než hektarový centrální park. Investice dosáhne zhruba 5,5 miliardy korun.
Zásadní součástí návrhu je výrazné posílení veřejné infrastruktury a propojení území s okolím, včetně napojení na novou cyklostezku směrem do Malešic. Přibližně polovina lokality bude věnována veřejným prostranstvím. Autory urbanistického řešení, které vychází z plynulých linií historických železničních tratí, jsou nizozemský ateliér Benthem Crouwel ve spolupráci s českými architekty z ateliéru RA15.
Žižkov City
V jižní části lokality v budoucnu vyroste Žižkov City společnosti Sekyra Group. Na jeho podobě se budou podílet čtyři architektonická studia vybraná v rámci soutěžního workshopu. UNIT architekti, KLASKA LTD, edit! architects a majo architekti společně navrhnou první rezidenční bloky, přičemž cílem má být pestrá bloková zástavba navazující na charakter celé čtvrti s důrazem na kvalitní veřejný prostor a aktivní parter.
Projekt počítá s výstavbou více než tří tisíc bytů pro zhruba šest tisíc obyvatel. V přízemí domů budou obchodní jednotky a služby, sportoviště, cyklostezky a systém propojených parků a veřejných prostranství. Součástí návrhu je také důraz na zeleň, vnitrobloky a pěší prostupnost území.
Klíčovou roli hraje historická budova Nákladového nádraží, kterou hlavní město Praha zrekonstruuje na kulturně-společenské centrum s potenciálem pro obecní bydlení. V jejím okolí vznikne díky developerovi nové centrální náměstí s obchody, veřejnými funkcemi a základní školou. Celkové investice do projektu přesahují 25 miliard korun, výstavba má začít na přelomu roků 2027 a 2028 a dokončení je plánováno v horizontu přibližně dvaceti let.
Yards Žižkov a další
V širším území Nákladového nádraží vznikají i další projekty, mimo jiné Yards Žižkov společností Cresco Real Estate a WOOD & Company, které ho začátkem letošního roku koupily od Finepu. Název odkazuje jak na historii místa spojenou s železnicí a nádražím (anglicky „Žižkov Freight Yard“), tak na vnitrobloky neboli takzvané yards, jež tvoří přirozené srdce jednotlivých etap nové rezidenční čtvrti.
Tato lokalita nabídne ve dvou etapách více než 1 100 bytů různých dispozic, součástí bude i mateřská škola, rozšíření základní školy na Jarově, nové veřejné prostory, zeleň, vnitrobloky, promenáda a aktivní parter s obchody a službami. Projekt se začne stavět letos v létě a zahrnuje též investice do okolní veřejné infrastruktury včetně úprav komunikací. Urbanistický koncept vzniká ve spolupráci s ateliérem QARTA Architektura a klade důraz na blokovou strukturu, práci s vnitrobloky a propojení na okolní zástavbu v duchu patnáctiminutového města.
V širším okolí lokality zároveň vznikají i další rezidenční areály. Například Metrostav Development v projektu Na Vackově doplňuje transformaci celé lokality o nové energeticky úsporné bydlení a občanskou vybavenost.