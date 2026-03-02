Menu Zavřít

Mezi Masarykovým nádražím a Florencí roste nové město. Brownfieldy střídá světová architektura a investice za desítky miliard

Architektura
Jana Chuchvalcová
Dnes
Florenc po proměně
Letecký pohled na okolí Masarykova nádraží a Florence po proměně
Florentinum
Florentinum
Masaryčka
Masaryčka
Masaryčka
Masarykovo nádraží
Masarykovo nádraží
Hotel The Cloud One
Hotel The Cloud One
Projekt HYBE
Florenc po proměně
Letecký pohled na okolí Masarykova nádraží a Florence po proměně
Florentinum
Florentinum
Masaryčka
Všechny fotografie
  • Zanedbané brownfieldy mezi Masarykovým nádražím a Florencí se mění v jednu z největších rozvojových zón v centru Prahy
  • Pod taktovkou Penta Real Estate a světových architektů zde vzniká moderní čtvrť s kancelářemi, byty, hotely i obchodními prostory, která propojí Karlín s Novým Městem a Žižkovem
  • Součástí proměny je i Masarykovo nádraží s novým zastřešením kolejiště, ikonická Masaryčka, hotel The Cloud One, kancelářský komplex HYBE a ambiciózní urbanistický projekt Florenc 21

Česká metropole prochází v posledních letech neuvěřitelnou proměnou. Zanedbané brownfieldy se mění na moderní čtvrti a stará oprýskaná nádraží v moderní dopravní huby. Důkazy najdete doslova na každém rohu – od Vysočan přes Smíchov až po Modřany. Mezi další pražská území, která podstupují naprosto radikální přestavbu, patří i Masarykovo nádraží, Florenc a jejich okolí.

Smíchov se mění k nepoznání. Ze zanedbaného nádraží roste největší dopravní hub v Česku a vedle něj nová čtvrť pro 21. století
Přečtěte si také:

Smíchov se mění k nepoznání. Ze zanedbaného nádraží roste největší dopravní hub v Česku a vedle něj nová čtvrť pro 21. století

Vydejte se s námi v dalším díle našich fotoreportáží právě sem, kde z místa provizorních řešení vzniká unikátní dopravní uzel, v jehož těsném sousedství roste pod taktovkou světových architektů a společnosti Penta Real Estate zbrusu nová čtvrť s jasnou urbanistickou strukturou a bohatou občanskou vybaveností.

Proměna historické brány Prahy

Kdo jednou dorazil na autobusové nádraží Florenc nebo do okolí Masarykova nádraží, nejspíš si pamatuje ušmudlanou část města, která působila opravdu zanedbaně. Přitom příběh samotné Florence je ve skutečnosti fascinující. Podle historických pramenů název čtvrti pravděpodobně souvisí s přítomností italských obchodníků a řemeslníků ze slavné Florencie, kteří do Prahy přicházeli už za doby vlády Karla IV. Oblast, jež kdysi stála za městskými hradbami, se však dnes nachází v samotném centru naší metropole, na pomezí mezi Novým Městem a Karlínem.

Významným obchodním a dopravním uzlem byla Florenc už od 19. století, kdy došlo ke vzniku železniční infrastruktury včetně Masarykova nádraží a Negrelliho viaduktu. S příchodem Severojižní magistrály a metra v 70. letech pak přibyl i autobusový terminál. Pravda, okolní brownfieldy sice začaly postupně chátrat a řada budov zela prázdnotou, to vše každopádně nabízelo unikátní prostor pro rozvoj.

Jeho úvodní fáze se začala odehrávat před více než dekádou, když v roce 2013 Penta dokončila svůj první realitní projekt na místě budovy bývalé České typografie, kde měla sídlo i redakce Rudého práva. Architektem Florentina se stal ateliér Jakuba Ciglera, podle kterého cílem projektu nebyla jen samotná stavba, ale i oživení veřejného prostoru. A už tehdy bylo zřejmé, že moderní architektura může respektovat historii a na okolní zástavbu navázat velmi citlivě.

Ikonická architektura v centru metropole

Po dlouhých letech archeologických průzkumů a čekání na stavební povolení dokončila Penta v roce 2024 ikonickou stavbu Masaryčky od světově proslulého studia Zaha Hadid Architects (ZHA). Lokálním partnerem byl opět architekt Jakub Cigler. Dvojice budov v těsném sousedství Masarykova nádraží, které prošlo mezitím revitalizací za přispění Penty, je plná moderních technologií a nabízí dnes již plně obsazené kanceláře i obchodní prostory.

Industriální srdce cool čtvrti. Holešovická tržnice jako epicentrum kultury, gastronomie a městského života, kde staré haly vyprávějí příběhy
Přečtěte si také:

Industriální srdce cool čtvrti. Holešovická tržnice jako epicentrum kultury, gastronomie a městského života, kde staré haly vyprávějí příběhy

Díky svým zlatým lamelám je stavba doslova uměleckým dílem přitahujícím pozornost turistů, stejně jako třeba Tančící dům – západ slunce odrážející se na fasádě je opravdu impozantní. Postupně se navíc stala novým orientačním bodem Prahy. Naproti Masaryčce, z druhé strany přilehlých kolejí a nedaleko rušné křižovatky U Bulhara, pak v témže roce vyrostl sedmipatrový hotel The Cloud One.

Komplex s téměř čtyřmi stovkami pokojů, střešní terasou a panoramatickým barem, jenž kromě ubytování nabízí i obchodní atrium, navrhl ateliér Schindler Seko Architekti. Dobrý vliv projektu na okolní město a jeho prostupnost se naplno projeví, až bude dokončeno zastřešení kolejiště Masarykova nádraží, které má ústit přímo do pasáže hotelu.

Okolí Masarykova nádraží a Florence s projekty Penta Real Estate

Okolí Masarykova nádraží a Florence s projekty Penta Real Estate

Autor: Penta Real Estate (publikováno se svolením)

Součástí přilehlé zástavby v Hybernské ulici je také kancelářský a obchodní komplex HYBE, jenž stojí na místě bývalé pošty, přímo vedle zmíněného hotelu, a rovněž sousedí s nádražím. Autorem návrhu budovy je architekt Jakub Klaška, který působil v ZHA a podílel se i na Masaryčce. Svým pojetím navazuje na tuto oceňovanou stavbu a zároveň ctí a zachovává cenné historické části předchozí zástavby. HYBE nabídne kancelářské prostory, obchody i veřejné prostory. Všechny výše zmíněné projekty, tedy výstavba budov Florentinum, Masaryčka, Cloud One a HYBE, vyšly souhrnně téměř na deset miliard korun.

Rekonstrukce a přestřešení kolejiště

Největší rekonstrukcí ve své 175leté historii prochází i samotné Masarykovo nádraží. To bude mít po komplexní modernizaci více kolejí i nástupišť, protože právě zde budou mimo jiné končit vlaky z tratě na Letiště Václava Havla a do Kladna.

Kolejiště zároveň překlene namísto původně navrhovaného podchodu speciální platforma, která zkrátí přístup na jednotlivé peróny a propojí nyní špatně prostupnou oblast mezi Hlavním nádražím a Florencí. Celý projekt také navazuje na novou zástavbu Penty po obou stranách železniční stanice.

Zdroj: Youtube.com

Součástí platformy bude i hala pro cestující, z níž se k vlakům dostanou eskalátory, schodišti či výtahy, stejně jako zeleň a unikátní relaxační zóna v samotném centru města. Projekt vychází ze studie „Vlaštovka“, kterou vypracovaly SUDOP Praha a Jakub Cigler Architekti. Celkové náklady se vyšplhají na 3,4 miliardy korun, přičemž dokončení je plánováno na rok 2027, jak pro Euro.cz potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zdroj: Youtube.com

Ambiciózní budoucnost

Novou budoucí podobu samotné Florence přinese projekt Florenc21, za nímž stojí opět skupina miliardáře Marka Dospivy. Ten zahrnuje rozsáhlé brownfieldy mezi Masarykovým nádražím a stanicí metra Florenc a má ambici odstranit bariéry mezi centrem města a Karlínem, které tvoří magistrála a okolní zanedbané pozemky. Na velký potenciál tohoto místa prý upozornila samotná Zaha Hadid při své návštěvě Prahy v roce 2014, když se projektovala Masaryčka.

Urbanistickou koncepci území připravilo studio UNIT architekti na základě mezinárodní soutěže Florenc21. Penta následně rozdělila území na jednotlivé bloky a na každý z nich vyhlásila samostatnou mezinárodní soutěž, do níž se zapojila architektonická studia z celého světa.

AIT26

Vítězné návrhy, které developer oznámil na konci roku 2025, respektují historickou uliční síť i měřítko okolní zástavby, reagují na blízkost Negrelliho viaduktu a magistrály a vytvářejí nová náměstí, ulice a průchody. Důraz je kladen na město krátkých vzdáleností, pěší a cyklistické propojení, převážně podzemní parkování a veřejný prostor.

„Architektonická konsorcia složená z českých a zahraničních týmů přinesla velmi pestré návrhy, které dohromady vytvoří novou městskou čtvrť plnou života postavenou na otevřeném parteru, kvalitním veřejném prostoru a funkčním mixu výstavby. Florenc21 s odhadovanou investicí ve výši zhruba 20 miliard korun nabídne stovky bytů, kanceláře, hotely, retail i moderní autobusové nádraží s novou odjezdovou halou,“ uvedl při představení vítězných návrhů výkonný ředitel Penty Real Estate David Musil s tím, že stavět by se mělo začít v roce 2028 a ukončení prací je plánováno o tři roky později.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Tisíce zrušených letů a padající akcie. Aerolinky po celém světě čelí největšímu chaosu od začátku covidu

Dnes

Přes 300 tisíc terapií, růst o téměř 80 procent. České Hedepy po rekordním roce rozšiřuje své služby o sezení tváří v tvář

Včera

Nová nabídka streamovacích služeb: Dinosauři, kriminálka se Sabinou Remundovou či francouzský thriller

27. 2. 2026

Co když padne „ledovec soudného dne“? Nová podmořská clona za miliardy má zabránit katastrofě, která by změnila mapu planety

27. 2. 2026

Česko je v Indexu prosperity na historickém maximu. Současný ekonomický model má ale své limity

27. 2. 2026

Na oběžnou dráhu ze Švédska či Portugalska? Růst vesmírného průmyslu nutí Evropu rozšiřovat síť svých kosmodromů

26. 2. 2026

Že je s restaurací něco špatně, opravdu poznáme už z jídelního lístku, říká „skutečný šéf“ Holer. Úroveň českého gastra jde nahoru

26. 2. 2026

Chytrý hrudní pás místo Holteru. České Kardi Ai odhalilo už tisíce arytmií, zdvojnásobilo počet uživatelů a nově spolupracuje s pojišťovnami

26. 2. 2026

Jsou ještě diamanty věčné? Trh v poslední době výrazně ovlivňují laboratorní kameny, které tlačí cenu dolů