Mezi Masarykovým nádražím a Florencí roste nové město. Brownfieldy střídá světová architektura a investice za desítky miliard

Česká metropole prochází v posledních letech neuvěřitelnou proměnou. Zanedbané brownfieldy se mění na moderní čtvrti a stará oprýskaná nádraží v moderní dopravní huby. Důkazy najdete doslova na každém rohu – od Vysočan přes Smíchov až po Modřany. Mezi další pražská území, která podstupují naprosto radikální přestavbu, patří i Masarykovo nádraží, Florenc a jejich okolí.
Vydejte se s námi v dalším díle našich fotoreportáží právě sem, kde z místa provizorních řešení vzniká unikátní dopravní uzel, v jehož těsném sousedství roste pod taktovkou světových architektů a společnosti Penta Real Estate zbrusu nová čtvrť s jasnou urbanistickou strukturou a bohatou občanskou vybaveností.
Proměna historické brány Prahy
Kdo jednou dorazil na autobusové nádraží Florenc nebo do okolí Masarykova nádraží, nejspíš si pamatuje ušmudlanou část města, která působila opravdu zanedbaně. Přitom příběh samotné Florence je ve skutečnosti fascinující. Podle historických pramenů název čtvrti pravděpodobně souvisí s přítomností italských obchodníků a řemeslníků ze slavné Florencie, kteří do Prahy přicházeli už za doby vlády Karla IV. Oblast, jež kdysi stála za městskými hradbami, se však dnes nachází v samotném centru naší metropole, na pomezí mezi Novým Městem a Karlínem.
Významným obchodním a dopravním uzlem byla Florenc už od 19. století, kdy došlo ke vzniku železniční infrastruktury včetně Masarykova nádraží a Negrelliho viaduktu. S příchodem Severojižní magistrály a metra v 70. letech pak přibyl i autobusový terminál. Pravda, okolní brownfieldy sice začaly postupně chátrat a řada budov zela prázdnotou, to vše každopádně nabízelo unikátní prostor pro rozvoj.
Jeho úvodní fáze se začala odehrávat před více než dekádou, když v roce 2013 Penta dokončila svůj první realitní projekt na místě budovy bývalé České typografie, kde měla sídlo i redakce Rudého práva. Architektem Florentina se stal ateliér Jakuba Ciglera, podle kterého cílem projektu nebyla jen samotná stavba, ale i oživení veřejného prostoru. A už tehdy bylo zřejmé, že moderní architektura může respektovat historii a na okolní zástavbu navázat velmi citlivě.
Ikonická architektura v centru metropole
Po dlouhých letech archeologických průzkumů a čekání na stavební povolení dokončila Penta v roce 2024 ikonickou stavbu Masaryčky od světově proslulého studia Zaha Hadid Architects (ZHA). Lokálním partnerem byl opět architekt Jakub Cigler. Dvojice budov v těsném sousedství Masarykova nádraží, které prošlo mezitím revitalizací za přispění Penty, je plná moderních technologií a nabízí dnes již plně obsazené kanceláře i obchodní prostory.
Díky svým zlatým lamelám je stavba doslova uměleckým dílem přitahujícím pozornost turistů, stejně jako třeba Tančící dům – západ slunce odrážející se na fasádě je opravdu impozantní. Postupně se navíc stala novým orientačním bodem Prahy. Naproti Masaryčce, z druhé strany přilehlých kolejí a nedaleko rušné křižovatky U Bulhara, pak v témže roce vyrostl sedmipatrový hotel The Cloud One.
Komplex s téměř čtyřmi stovkami pokojů, střešní terasou a panoramatickým barem, jenž kromě ubytování nabízí i obchodní atrium, navrhl ateliér Schindler Seko Architekti. Dobrý vliv projektu na okolní město a jeho prostupnost se naplno projeví, až bude dokončeno zastřešení kolejiště Masarykova nádraží, které má ústit přímo do pasáže hotelu.
Součástí přilehlé zástavby v Hybernské ulici je také kancelářský a obchodní komplex HYBE, jenž stojí na místě bývalé pošty, přímo vedle zmíněného hotelu, a rovněž sousedí s nádražím. Autorem návrhu budovy je architekt Jakub Klaška, který působil v ZHA a podílel se i na Masaryčce. Svým pojetím navazuje na tuto oceňovanou stavbu a zároveň ctí a zachovává cenné historické části předchozí zástavby. HYBE nabídne kancelářské prostory, obchody i veřejné prostory. Všechny výše zmíněné projekty, tedy výstavba budov Florentinum, Masaryčka, Cloud One a HYBE, vyšly souhrnně téměř na deset miliard korun.
Rekonstrukce a přestřešení kolejiště
Největší rekonstrukcí ve své 175leté historii prochází i samotné Masarykovo nádraží. To bude mít po komplexní modernizaci více kolejí i nástupišť, protože právě zde budou mimo jiné končit vlaky z tratě na Letiště Václava Havla a do Kladna.
Kolejiště zároveň překlene namísto původně navrhovaného podchodu speciální platforma, která zkrátí přístup na jednotlivé peróny a propojí nyní špatně prostupnou oblast mezi Hlavním nádražím a Florencí. Celý projekt také navazuje na novou zástavbu Penty po obou stranách železniční stanice.
Součástí platformy bude i hala pro cestující, z níž se k vlakům dostanou eskalátory, schodišti či výtahy, stejně jako zeleň a unikátní relaxační zóna v samotném centru města. Projekt vychází ze studie „Vlaštovka“, kterou vypracovaly SUDOP Praha a Jakub Cigler Architekti. Celkové náklady se vyšplhají na 3,4 miliardy korun, přičemž dokončení je plánováno na rok 2027, jak pro Euro.cz potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Ambiciózní budoucnost
Novou budoucí podobu samotné Florence přinese projekt Florenc21, za nímž stojí opět skupina miliardáře Marka Dospivy. Ten zahrnuje rozsáhlé brownfieldy mezi Masarykovým nádražím a stanicí metra Florenc a má ambici odstranit bariéry mezi centrem města a Karlínem, které tvoří magistrála a okolní zanedbané pozemky. Na velký potenciál tohoto místa prý upozornila samotná Zaha Hadid při své návštěvě Prahy v roce 2014, když se projektovala Masaryčka.
Urbanistickou koncepci území připravilo studio UNIT architekti na základě mezinárodní soutěže Florenc21. Penta následně rozdělila území na jednotlivé bloky a na každý z nich vyhlásila samostatnou mezinárodní soutěž, do níž se zapojila architektonická studia z celého světa.
Vítězné návrhy, které developer oznámil na konci roku 2025, respektují historickou uliční síť i měřítko okolní zástavby, reagují na blízkost Negrelliho viaduktu a magistrály a vytvářejí nová náměstí, ulice a průchody. Důraz je kladen na město krátkých vzdáleností, pěší a cyklistické propojení, převážně podzemní parkování a veřejný prostor.
„Architektonická konsorcia složená z českých a zahraničních týmů přinesla velmi pestré návrhy, které dohromady vytvoří novou městskou čtvrť plnou života postavenou na otevřeném parteru, kvalitním veřejném prostoru a funkčním mixu výstavby. Florenc21 s odhadovanou investicí ve výši zhruba 20 miliard korun nabídne stovky bytů, kanceláře, hotely, retail i moderní autobusové nádraží s novou odjezdovou halou,“ uvedl při představení vítězných návrhů výkonný ředitel Penty Real Estate David Musil s tím, že stavět by se mělo začít v roce 2028 a ukončení prací je plánováno o tři roky později.