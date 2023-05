Máme malou kapacitu sítě a společnost je vůči nim zaujatá, říká na téma většího rozvoje větrných elektráren v Česku Peťura z Rezolv Energy

Přejede-li člověk hranice s Německem, vidí je všude. U nás jim však pšenka (zatím) moc nekvete. Větrných elektráren je v Česku poskrovnu, a to navzdory skutečnosti, že podmínky pro jejich výstavbu, tedy alespoň ty přírodní, jsou zde více než dobré. Co přesně většímu rozvoji větrných, a potažmo i solárních parků v tuzemsku brání? Jaký je optimální energetický mix a jaký podíl na výrobě elektřiny budou obnovitelné zdroje tvořit na konci současné dekády? Na to a mnohé další odpovídá v rozhovoru pro Euro.cz Jiří Peťura, obchodní ředitel firmy Rezolv Energy spadající pod křídla mezinárodní investiční společnosti Actis.