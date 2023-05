Nejlépe placené práce v ČR: V jakých odvětvích se vyplatí pracovat a které profese si vydělají nejvíce?

Jaké jsou nejlépe placené práce v Čechách

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) shromažďuje data o mzdách v jednotlivých odvětvích i profesích. Na základě těchto údajů následně zpracovává statistiky výdělků vždy za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku. Z uvedených informací je patrné, že nejlépe placená místa jsou ta, kde zaměstnanec nese vysokou míru odpovědnosti. Z toho důvodu bývají velice dobře ohodnocení například dispečeři letového provozu nebo ředitelé velkých společností.

Medián hrubé měsíční mzdy dosahoval u nejlépe placených pracovních pozic dle ISPV za poslední čtvrtletí roku 2022 následujících hodnot:

nejvyšší představitelé velkých společností a institucí: 252 876 korun,

řídící letového provozu: 190 704 korun,

primáři v oblasti zdravotnictví: 138 580 korun,

výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě: 116 169 korun,

ekonomičtí a finanční náměstci: 110 630 korun,

řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií: 110 501 korun,

nejvyšší představitelé středních společností a institucí: 107 990 korun,

obchodní náměstci (ředitelé): 105 226 korun

řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb: 105 196 korun,

řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu: 102 917 korun,

Zajímavé je také srovnání mzdových podmínek manuálních a nemanuálních pracovních pozic. Z výše zmíněných statistik vyplývá, že celkový medián hrubé měsíční mzdy činil na konci roku 2022 u nemanuálních pracovních míst 44 064 korun. V případě manuálních prací se jednalo o částku 31 092 korun. Ačkoliv se to z uvedených dat nemusí tak jevit, špatně si nevedou ani některé manuálně zaměřené profese.

Vzhledem k vysoké poptávce po řemeslných pracích roste také odměna za jejich výkon. Byť v řemeslných odvětvích zaměstnanci nedosahují tak vysokých mezd, jako je tomu v případě řídících pracovníků nebo IT specialistů, medián hrubé měsíční mzdy některých řemeslných profesí dosahoval vyšších hodnot než polovina zkoumaných zaměstnaneckých tříd. Nejlépe si v tomto případě vedli pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky, kde činil medián hrubé měsíční mzdy 39 974 korun.

Průměrná mzda v České republice

Reálná průměrná mzda v ČR dosáhla na konci roku 2022 částky 43 003 korun za měsíc. Někteří analytici však raději kalkulují s mediánem hrubé měsíční mzdy, jelikož podle mnohých lépe odpovídá realitě. Tento medián ve čtvrtém kvartálu roku 2022 činil 36 104 korun, což je, jak vidno, o necelých sedm tisíc korun méně, než jaká je výše průměrné mzdy.

Uvedené částky jsou však počítány pro celou Českou republiku. To znamená, že zahrnují mediány či průměrné mzdy všech místních krajů včetně Prahy. Pokud by vás zajímalo, jak je na tom oblast, ve které žijete vy, pak medián průměrné mzdy odpovídal pro konkrétní kraje na konci roku 2022 následujícím hodnotám:

hlavní město Praha: 42 788 korun,

Středočeský kraj: 37 879 korun,

Jihočeský kraj: 33 804 korun,

Plzeňský kraj: 36 204 korun,

Karlovarský kraj: 31 746 korun,

Ústecký kraj: 34 856 korun,

Liberecký kraj: 34 502 korun,

Královéhradecký kraj: 35 491 korun,

Pardubický kraj: 34 253 korun,

Vysočina: 34 590 korun,

Jihomoravský kraj: 36 466 korun,

Olomoucký kraj: 33 352 korun,

Zlínský kraj: 34 086 korun,

Moravskoslezský kraj: 34 135 korun.

Které obory slibují nejvyšší odměny

Co se týká výše mezd v konkrétních odvětvích, pak je určitě vhodné na prvním místě zmínit obor IT. Vlivem rychlého rozvoje technologií a nejrůznějších softwarů v tomto oboru neustáleroste poptávka po zaměstnancích. Ti, kteří své práci rozumí obzvláště dobře, rozvíjejí své znalosti, mají určité know-how a jsou schopni plnit všemožné požadavky svých zaměstnavatelů, jsou podle toho náležitě odměněni.

Nejen zkušení IT specialisté mají však vysoké odměny. Výborné nástupní mzdy dostávají i čerství absolventi vysokých škol zaměřených na informační technologie. Průměrný výdělek takového absolventa se pohybuje kolem 35 tisíc korun hrubého za měsíc, což na začátek kariéry bez předchozích profesních zkušeností není vůbec špatné.

Pro srovnání platů v konkrétních odvětvích je pak možné nahlédnout opět do statistik, které pravidelně zveřejňuje ISPV na svých webových stránkách. Medián průměrných měsíčních mezd pro jednotlivé sekce ekonomických činností byl v posledním čtvrtletí roku 2022 následující:

informační a komunikační činnost: 57 776 korun,

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla: 56 522 korun,

peněžnictví a pojišťovnictví: 55 027 korun,

veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení: 49 224 korun,

profesní, vědecké a technické činnosti: 42 116 korun,

těžba a dobývání: 41 854 korun,

vzdělávání: 41 169 korun,

zpracovatelský průmysl: 37 225 korun,

zdravotní a sociální péče: 37 184 korun,

zásobování vodou, činnosti související s odpady: 36 151 korun,

doprava a skladování: 35 652 korun,

obchod, opravy motorových vozidel: 33 274 korun,

stavebnictví 32 984 korun,

zemědělství, lesnictví a rybářství: 32 905 korun,

kulturní, zábavní a rekreační činnosti: 31 515 korun,

činnosti v oblasti nemovitostí: 31 221 korun,

administrativní a podpůrné činnosti: 26 670 korun,

ubytování, stravování, pohostinství: 22 581 korun,

ostatní činnosti: 30 023 korun.

K výše uvedeným částkám je však potřeba podotknout, že se v nich prolínají jak mzdy zaměstnanců na nejnižších pracovních pozicích, tak odměny pracovníků ve vysokých manažerských funkcích. Z toho důvodu nelze samozřejmě jednoznačně říci, že všichni zaměstnanci například v oboru stavebnictví jsou placeni méně než všichni zaměstnanci v oboru peněžnictví a pojišťovnictví.

Platy mužů versus platy žen

Ačkoliv by se mohlo zdát, že platové podmínky žen a mužů už nedosahují v České republice takových rozdílů jako v předchozích letech, není to stále tak úplně pravda. V soukromé sféře si nejvíce vydělávají vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku od 30 do 49 let, a to na nemanuálně zaměřených pracovních pozicích. Vysokoškolsky vzdělané ženy stejné věkové kategorie na stejných pracovních místech přitom berou v průměru o devět tisíc korun méně.

Pokud vás zajímá, jaká je nejlépe placená práce pro ženy, pak vězte, že jsou to úplně stejné pracovní pozice jako v případě mužů. V dnešní moderní době již zastávají stejné funkce muži i ženy. To znamená, že také v případě něžného pohlaví jsou nejlépe placené řídící pozice ve velkých a středně velkých společnostech či pracovní místa v oblasti informační a komunikační činnosti.

Jak je na tom zahraničí

Oproti České republice jsou nejlépe placené práce v zahraničí především z oblasti zdravotnictví. Samozřejmě i v cizích zemích berou velice vysoké mzdy řídící pracovníci velkých společností, nicméně zejména ve USA patří k nejlépe ohodnoceným pracovním pozicím některé lékařské obory. Na prvních příčkách pomyslného žebříčku stojí anesteziologové, kteří si v průměru vydělají 300 tisíc dolarů ročně, přičemž ve Spojených státech je to dokonce přes 400 tisíc dolarů.

Hned v závěsu se nachází chirurgové, jejichž odměna se v USA pohybuje také na hranici 400 tisíc dolarů za rok, v Kanadě je to kolem 300 tisíc dolarů a ve Velké Británii a Německu přes 200 tisíc dolarů ročně. Stejně dobře se daří v zahraničí také dalším lékařům, jako jsou například zubaři nebo lékaři na ortodoncii.

Co se týká nezdravotnických pracovních pozic, pak si v cizině na nejlepší mzdy přijdou stejně jako v České republice výkonní ředitelé, techničtí manažeři, právníci či zaměstnanci v oboru IT. Samozřejmě je potřeba brát v potaz, že životní náklady v České republice jsou výrazně nižší než v mnoha zahraničních zemích. Proto jsou zde v porovnání s jinými státy také výrazně nižší mzdy.

Které profese v ČR jsou nejlépe placené?

Dle statistik Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) patří mezi nejlépe placené profese ředitelé ve velkých společnostech a institucích, primáři ve zdravotnických zařízeních a řídící letového provozu. Na vysoký výdělek však dosahují také například specialisté v oblasti informační a komunikační činnosti.

Na jakých pozicích si nejvíce vydělají ženy?

Ženy si stejně jako muži vydělávají nejvíce na řídících pracovních pozicích ve velkých nebo středně velkých společnostech či v odvětví IT. Z šetření ISPV je však zřejmé, že obecně mají ženy na stejných pracovních místech, ve stejné věkové kategorii, se stejným vzděláním nižší mzdy než muži, a to v průměru o několik tisíc korun měsíčně.

Jaké jsou nejlépe placené práce v zahraničí?

Stejně jako v České republice mají nejvyšší mzdy v zahraničí také výkonní ředitelé velkých společností, avšak vedle nich stojí i některé lékařské obory. Nejlépe ohodnoceni jsou především anesteziologové, chirurgové, zubaři, ortodontisté a další lékaři. Kromě toho si v cizině na vysoké výdělky přijdou také právníci, pracovníci IT nebo techničtí manažeři.