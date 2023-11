Lowcostem přes oceán? Nízkonákladové aerolinky se stále častěji zaměřují na dálkové lety, výhodnou cenu kazí omezení a příplatky

Letenky z New Yorku do Paříže za čtyři tisíce korun? Ano, i za takto nízkou cenu se dá v současnosti koupit přeprava přes Atlantský oceán. Cestující ovšem musí být dostatečně flexibilní a zároveň se musí smířit s tím, že je na palubě nečeká žádný luxus. Za spoustu jinde běžných položek a služeb je navíc nutné si zvlášť připlatit.

Nízkonákladové aerolinky se kvůli tomu často dostávají do zpravodajských článků, kde si na ně nespokojení cestující stěžují. Lidem podle CNN vadí třeba sedačky s velmi malým prostorem pro nohy, drahé občerstvení i na dlouhých letech, příplatky za použití elektrických zásuvek či absence obrazovek ze zadní strany sedaček. Některé společnosti pak dokonce zakazují lidem přinést si na palubu své vlastní jídlo.

V poměru cena/výkon si ale mnozí levní dopravci vůbec nevedou špatně. Pokud tedy cestující chtějí především ušetřit, nízkonákladové aerolinky jsou pro ně bezpochyby velmi dobrou volbou. Člověk si ovšem musí neustále připomínat, jak málo za letenku zaplatil, a vzít to v potaz při celkovém hodnocení dané společnosti.





Na co si dát pozor

Dálkové nízkonákladové aerolinky se zaměřují především na čtyři hlavní trhy, připomíná CNN. Patří k nim transatlantické a transpacifické lety a lety po jihovýchodní Asii a Austrálii. Všechny tyto lokality jsou dostatečně velké na to, aby tamní poptávka dokázala uživit společnosti fungující na tomto specifickém modelu.

Pokud tedy cestující hledají levný let po některé z uvedených oblastí, určitě by měli zkontrolovat i nabídku nízkonákladových dopravců. Ještě před rezervací je ale potřeba si důkladně ověřit podmínky jednotlivých společností, a především pak zkontrolovat to, co všechno je v ceně dané letenky skutečně zahrnuto. Svoji pozornost by měli cestující věnovat hlavně následujícím věcem:

jídlo – u některých společností není v ceně letenky zahrnuto žádné jídlo, a to ani na několikahodinových letech. V takovém případě je určitě výhodnější si svačinu, oběd či večeři objednat předem nebo přinést s sebou,

u některých společností není v ceně letenky zahrnuto žádné jídlo, a to ani na několikahodinových letech. V takovém případě je určitě výhodnější si svačinu, oběd či večeři objednat předem nebo přinést s sebou, výběr sedadel – aerolinky mohou cíleně rozesadit i rodinu či skupinu cestujících, kteří si letenky koupili v jedné rezervaci. Jejich cílem je totiž donutit zákazníky, aby si za konkrétní místa zaplatili,

– aerolinky mohou cíleně rozesadit i rodinu či skupinu cestujících, kteří si letenky koupili v jedné rezervaci. Jejich cílem je totiž donutit zákazníky, aby si za konkrétní místa zaplatili, cena pití – zdarma nemusí být ani voda,

– zdarma nemusí být ani voda, odbavené a příruční zavazadlo – kolik stojí, jaká je jeho povolená váha či maximální rozměry,

kolik stojí, jaká je jeho povolená váha či maximální rozměry, možnosti palubní zábavy a připojení k internetu ,

, zásuvky – mohou být zpoplatněné,

– mohou být zpoplatněné, polštáře či deky – mohou být zpoplatněné,

– mohou být zpoplatněné, zda aerolinka zakazuje konzumaci vlastního jídla ,

, letiště či terminál – mnoho aerolinek používá menší letiště ve větší vzdálenosti od daného města či terminál s omezenější nabídkou obchodů a restaurací,

– mnoho aerolinek používá menší letiště ve větší vzdálenosti od daného města či terminál s omezenější nabídkou obchodů a restaurací, návazné lety – v případě zpoždění a nestihnutí návazného letu nemusejí aerolinky cestující automaticky přebookovat na další spoj, a letenka tak může propadnout

v případě zpoždění a nestihnutí návazného letu nemusejí aerolinky cestující automaticky přebookovat na další spoj, a letenka tak může propadnout výhodné balíčky – aerolinky často nabízejí balíčky několika různých doplňkových služeb (jídlo, sedačka, odbavené zavazadlo) za sníženou cenu

Levné lety mohou využít i Češi

Každá z inkriminovaných společností má samozřejmě výrazně odlišnou nabídku destinací a podmínek. V následujícím seznamu proto přinášíme seznam specifik vybraných dálkových nízkonákladových aerolinek, které vzhledem k obsluhovaným destinacím mohou snadno využít také cestující z Česka.

Frenchbee

Hlavní základna: Paříž-Orly

Paříž-Orly Významné destinace: Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Francouzská Polynésie

Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Francouzská Polynésie Flotila: Airbusy A350

Airbusy A350 Další důležité informace: Sedačky jsou velmi úzké, v každé řadě jich je deset. V základním tarifu není jídlo ani odbavené zavazadlo. Zdarma je k dispozici systém palubní zábavy.

Level

Hlavní základna: Barcelona

Barcelona Významné destinace: Boston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Buenos Aires, Santiago de Chile

Boston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Buenos Aires, Santiago de Chile Flotila: Airbusy A330

Airbusy A330 Další důležité informace: Nízkonákladový dopravce skupiny IAG, která vlastní aerolinky British Airways, Iberia či Aer Lingus. I v ekonomické třídě jsou sedačky prostorné (osm v každé řadě).

Norse Atlantic

Hlavní základna: Oslo

Oslo Významné destinace: Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Orlando, San Francisco

Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Orlando, San Francisco Flotila: Boeingy 787

Boeingy 787 Další důležité informace: Dopravce používá stará letadla od jiné nízkonákladové aerolinky Norwegian.

Scoot