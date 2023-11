Indové šlapou na paty čínským turistům. Do konce dekády budou čtvrtými nejčastějšími cestovateli na světě

Když po pandemickém útlumu v sobě lidé z celého světa opět probudili touhu cestovat, začali si hoteliéři, aerolinky i podnikatelé v oblasti gastronomie klást jednu a tu samou otázku: jak dlouho tato mánie potrvá?

Z globálního pohledu těžko říct. Minimálně v případě Indů ale na obzoru žádný útlum není, ba naopak. Podle zprávy společností Booking.com a McKinsey by se do sedmi let mohli stát čtvrtým nejvíce turistickým národem na světě.

V roce 2030 by Indové měli uskutečnit na pět miliard cest, nicméně pouze procento z nich bude směřovat do zahraničí. To se na první pohled sice může jevit jako minimální číslo, ale vzhledem k vysokému počtu obyvatel je to stejné, jako kdyby každý Čech během roku vycestoval téměř pětkrát.





„Globálně by se výdaje na zahraniční cesty měly zvýšit o 25 až 35 procent, konkrétně by Indové do roku 2030 měli za dovolenou za hranicemi vynaložit 410 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu korun), tedy o 260 miliard (6,8 bilionu korun) více než v roce 2019,“ uvádí zpráva. Ještě před pandemií se na světových útratách nejvíce podíleli turisté z USA, Číny a Německa, zatímco Indie byla šestá. V roce 2019 uskutečnili Indové ,jen‘ 2,3 miliardy cest, a to včetně těch vnitrostátních.

Růst by navíc dle zprávy měly také celkové výdaje domácností spojené s cestovním ruchem, čímž by Indové mohli předběhnout ostatní asijské ekonomiky, jako jsou Indonésie, Filipíny či Thajsko. Bude to zapříčiněno zvyšujícími se příjmy tamních domácností – do roku 2030 by se měl počet lidí s ročním platem v rozmezí deseti až třiceti pěti tisíci dolarů (přibližně 234 tisíc až 820 tisíc korun) navýšit ze čtrnácti procent na třiašedesát. V případě příjmů přesahujících pětatřicet tisíc má být počet takovýchto domácností přibližně šestinásobný.

Nová letiště, než bys řekl švec

S rostoucím turistickým ruchem počítá i samotná indická vláda, která na zlepšení tamního dopravního sektoru v poslední dekádě vynaložila částku 200 miliard dolarů (zhruba 4,7 bilionu korun). A to včetně toho leteckého. Ostatně, Indie je podle inkriminované zprávy nejrychleji rostoucím leteckým trhem vůbec, přičemž do sedmi let počítá s až 12procentním navýšením počtu cest.

Od roku 2014 přibývala v zemi letiště jako houby po dešti. Krom toho se očekává, že do konce desetiletí budou tamní aerolinky disponovat až 1700 letouny. Jenom národní dopravce Air India zakoupil v červnu od Airbusu s Boeingem na 470 letadel – učinil tak v rámci zakázky za 70 miliard dolarů (asi 1,6 bilionu korun), jejímž cílem není nic jiného než právě rozšíření letecké flotily.

Nicméně navzdory rostoucímu počtu zahraničních turistů, kterých je v podání Indů oproti některým zemím mnohonásobně víc, stále valná většina obyvatel upřednostňuje cestování v rámci své země. Kromě velkých známých měst, kam spadá třeba Nové Dillí či Bombaj, jsou mezi Indy oblíbené také lokality jako Váránasí, Koimbatore a Kóčin.

„Stali se vybíravějšími a experimentálnějšími v tom, co od cesty chtějí. Jsou ochotní vyzkoušet jedinečné, autentické a pohlcující zážitky, často inspirované platformami sociálních médií, kde získávají nové nápady a plánují své cesty,“ píše studie s tím, že v roce 2022 si 29 procent Indů vzalo dovolenou na dobu delší než 25 dní, což je více než v případě turistů ze zemí jako Austrálie, Německo či USA.