Kvůli uzavřeným školám o 500 miliard dolarů chudší. Asijské státy tvrdě doplatí na lockdown, nejvíce to pocítí Filipíny

Uzavření škol během pandemie by mohlo některé asijské země přijít pěkně draho. Konkrétně Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny a Thajsko by v důsledku lockdownu mohly dohromady ztratit 511 miliard dolarů (se současným kurzem zhruba 10,8 bilionu korun). A to konkrétně na růstu HDP. Předpovídá to společnost Oxford Economics, podle které každá z těchto ekonomik přijde mezi lety 2021 a 2035 o 0,3 až 0,8 procenta potenciálního ročního hrubého domácího produktu.

K uzavření škol před třemi lety docházelo kvůli obavám z šířícího se koronaviru plošně takřka po celém světě a studenti byli nuceni přesedlat na dálkovou výuku. Konkrétně na Filipínách byly školy v období roku 2020 až 2022 částečně nebo zcela uzavřené po dobu 18 měsíců, což je nejdéle ze všech výše zmíněných států. Právě z toho důvodu by tato země v následujících 12 letech mohla na potenciálním růstu HDP utrpět nejvíce.

Naopak v Thajsku, kde byly školy mimo provoz ,pouze‘ po dobu 10 měsíců, se očekává ztráta nejmenší. Na druhou stranu je nutné zohlednit, že tamní lidé měli na začátku covidu nižší vzdělání, což znamená, že rozdíly nebudou tak hluboké.

Začarovaný kruh více generací

Mnoho studentů z inkriminovaných rozvojových ekonomik pochází z domácností s nižšími příjmy. V době, kdy nebylo možné školy navštěvovat, tak řada z nich neměla přístup k internetu, potřebné technologie k dálkové výuce ani vhodné prostory ke studiu. V dlouhodobém horizontu je proto větší pravděpodobnost, že tito studenti školu nakonec zcela opustí, což povede k poklesu ekonomické produktivity. Ten bude důsledkem nižší úrovně příjmů a menší kupní síly.

„Nižší lidský kapitál, příjmy a zdraví mohou následně v budoucnu snížit jeho akumulaci u dětí takto postižených jedinců, čímž vznikne začarovaný kruh pro více generací,“ stojí ve zprávě, na kterou upozorňuje web CNBC. Konkrétně nižší příjmy a spotřeba by asijské země mohly v letech 2021 až 2035 připravit až o 240 miliard dolarů (asi 5, 1 bilionu korun).

A co víc, veřejné a soukromé společnosti na místní i mezinárodní úrovni zase nebudou mít důvěru v těchto zemích investovat. V Oxford Economies odhadují, že celkové fixní investice se v letech 2021 až 2035 v pěti zemích sníží o 181 miliard dolarů (3,8 bilionu korun), přičemž nejvíce se tento důsledek projeví v Indii, která přijde o 100 miliard (přes 2,1 bilionu korun), za ní budou následovat Indonésie, Filipíny, Malajsie a Thajsko.