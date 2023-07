Indie kvůli vysokým cenám zakázala vývoz rýže. Omezení může prohloubit potravinovou krizi

Ve snaze zabránit prudkému růstu cen na domácím trhu zakázala Indie ve čtvrtek vývoz bílé rýže. A to s okamžitou platností. Výjimku má jen odrůda basmati, zbytek druhů aktuálně představuje zhruba čtvrtinu indického vývozu. Země tak reaguje na poškozenou úrodu, kterou mají na svědomí silné deště. Cena komodity se kvůli nim v posledních 12 měsících zvýšila již o 11 procent.

Vzhledem k tomu, že se Indie na celosvětovém obchodu podílí více než 40 procenty, bude mít tento krok dle některých analytiků značný dopad na globální ceny potravin. „Celosvětové dodávky rýže by se drasticky snížily, protože země je druhým největším producentem této základní potraviny na světě,“ uvádí pro CNBC Eve Barreová, ekonomka ze společnosti Coface.

Nové omezení by mohlo prohloubit potravinovou nejistotu v zemích, které jsou na rýži silně závislé. Už teď je dle řady analytiků víceméně jasné, že zákaz výrazněji ovlivní třeba Bangladéš a Nepál, kam směřuje největší podíl této komodity. Mezi další hlavní destinace patří Čína, Benin a jiné africké země. Dodávky potravin jsou přitom už tak pod tlakem, protože Rusko zkraje týdne odstoupilo od dohody zaručující bezpečný vývoz ukrajinského obilí, včetně pšenice, přes Černé moře.

Nepomohla ani vývozní daň

Od prodeje rýže do zahraničí se indická vláda snažila odradit už loni, když zavedla 20procentní vývozní daň. Kromě toho omezila také dodávky pšenice a cukru. Jenže export se pro indické zemědělce zdá být lukrativnější než prodej na domácím trhu – i to je ostatně důvod, proč budou moci i nadále vyvážet alespoň dlouhozrnnou basmati. Stát zároveň zvažuje žádosti o povolení dodávek do jiných zemí, které by zemědělci mohli uplatnit v rámci potravinové bezpečnosti.

„Kromě snížení celosvětové nabídky rýže by růst cen prohloubil také panické reakce a spekulace na světových trzích s touto komoditou,“ dodává Barreová s tím, že ceny se už nyní pohybují na desetiletých maximech. Ostatně, jen zdražování rýže zrychlilo z loňských šesti procent na aktuálních zhruba dvanáct.

Nicméně, podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy nebudou dopady indického omezení zas tak drastické. Globální ceny potravin jsou totiž letos citelně nižší, než jak tomu bylo v uplynulých měsících. A to zásluhou přívětivého počasí. Jinými slovy, úroda je dobrá a pšenice stále meziročně citelně zlevňuje. Jedinou výjimku tak představuje právě rýže: „Omezení vývozu rýže – byť takovou velmocí, jakou Indie je – zkrátka nebude stačit na to, aby se globální ceny základních potravin, jako je pšenice, kukuřice nebo sója, při jejich aktuálně dobré úrodě opravdu markantně zvedly.“

Největší nedostatek za 20 let

Rýže je letos nejméně za posledních dvacet let. Poslední dva roky chybí na trhu necelých devět milionů tun. Problém přitom není jen v Indii – vlivem záplav a monzunových dešťů komodita schází také v Číně nebo Pákistánu. Vyjma počasí nepomohl ani fakt, že se právě rýže stala nejvyhledávanější alternativou obilovin, jejichž cenu zvýšil rusko-ukrajinský konflikt.

Právě ten prudký globální nárůst cen potravin loni odstartoval. A zatímco na mezinárodní úrovni se situace zklidnila, v Indii špatné počasí poškodilo úrodu v mnoha severních státech, což vyhnalo vzhůru také ceny zeleniny – včetně rajčat a cibule.

Jen od května zelenina zdražila o 12 procent. Konkrétně v případě zmíněných rajčat je to však o poznání více. V posledních týdnech totiž rostou dokonce třísetprocentním tempem. Kvůli prudkému růstu cen tak inflace v zemi pravděpodobně dosáhne 4,6 procenta, což výrazně přispěje k růstu životních nákladů tamních obyvatel. Tlak, jenž Indové pociťují, by tedy mohl vyvrcholit ještě před celostátními volbami, které se mají konat v následujícím roce.