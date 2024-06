Kvalitní kávu na pracovišti považují dnes zaměstnanci za standard, říká Františák z Jacobs Douwe Egberts

Den bez dobré kávy si dokáže představit asi jen málokdo. Ostatně, dokazují to i data společnosti Jacobs Douwe Egberts, podle kterých najdete kávu v 91 procentech českých domácností. Instantní nápoje si sice s 36 procenty nadále drží prvenství, ale rychle stoupá i obliba zrnkové kávy, kterou si dopřává téměř pětina lidí.

A podobně jsou na tom i hotely a restaurace a samozřejmě také kanceláře, kterým Jacobs Douwe Egberts komplexní kávové služby dodává v rámci své divize L'OR Professional. Tu z pozice ředitele vede Lumír Františák, pro nějž se v oboru díky jeho znalostem vžila přezdívka Pan káva.

Prémiová káva si žádá profesionální přístup

Františák se stal fanouškem kávy už jako teenager a profesně se jí věnuje od roku 2015, kdy do zmíněné firmy nastoupil, aby si vzal na starost B2C prodej. Po třech letech ale přešel do profesionální divize, přičemž jejím ředitelem se stal již v roce 2019. Nyní tak má na starosti dodávky kávy i veškerých souvisejících služeb do kanceláří, stejně jako do gastroprovozů a hotelů po celé České republice. Jeho posláním nicméně především je kontinuálně zlepšovat zdejší kávovou kulturu. A na to byste v Česku jen stěží našli někoho povolanějšího.





„Mojí výhodou je, že jsem mohl od začátku budovat novou značku L'OR Professional už se zkušenostmi z oblasti kávy pro domácnosti, tedy produktů, které naše společnost dodává do supermarketů a hypermarketů,“ líčí Františák redakci Euro.cz. Vzápětí dodává, že ačkoliv od prodeje kávy firmám se tato oblast v mnohém odlišuje, znát trh komplexně a mít možnost porovnání se člověku v jeho pozici hodí vždy a za všech okolností.

Nejde jen o dodávku kávy, ale o komplexní servis

Klienti L'OR Professional jsou většinou společnosti, které mají minimálně 30 zaměstnanců na pracovišti, přičemž nejčastěji se jedná o firmy z oblastí bankovnictví, IT a technologií a další nadnárodní korporace. Mohou si tedy dovolit nabídnout svým zaměstnancům čerstvou zrnkovou kávu z kvalitního kávovaru, který Františákova divize nejen dodá, ale také v případě potřeby servisuje. Neustálý přísun kávy je samozřejmostí a kromě něj služba zahrnuje i porcelán, cukry a mléko, případně rostlinnou alternativu od partnera.

„Z celkového množství kávy se jí v zaměstnání vypije 36 procent. Portfolio L'OR Professional přitom čítá aktuálně kolem 500 kanceláří napříč celou republikou. Vidíme tedy velký posun k pestrosti nabídky a tvorbě příjemného kávového prostředí, kam zaměstnanci nechodí pouze pro lahodný nápoj, ale jedná se o místo pro odpočinek, setkávání i networking,“ popisuje Pan káva. A doplňuje, že firmy dnes dávají svým pracovníkům na výběr mezi různými druhy kávových směsí s tím, že v mnoha případech jim nabízejí také nápoje s napěněným mlékem nebo alternativní přípravy, jako je filtr či french press.

Výjimkou ale nejsou ani ochucené nebo ledové kávy. Kromě klasického espressa či cappuccina si tedy mohou zaměstnanci udělat třeba i oříškové latté a čas od času pro ně L'OR Professional uspořádá školení nebo baristickou show. A právě to mohou být důvody, proč jsou pouze čtyři procenta z celkového množství vypité kávy konzumovány v kavárnách.

Kvalita, čerstvost a péče jako základní pilíře gastroprovozů

Zlepšení pozoruje Františák se svým týmem i v hotelích klientů, kde už hosté nedostávají ke snídani instantní nebo překapávanou kávu. Ve většině případů si mohou vychutnat espresso z automatického přístroje, přičemž najdou se i místa, kde mají v ceně nebo za doplatek profesionálně připravenou kávu přímo od baristy.

Obrovskou výhodou není podle kávového experta jen kvalita, ale především čerstvost. Správně by se totiž espresso mělo připravovat 25 až 30 vteřin a za podobně dlouhou dobu i vypít, aby si zachovalo dokonalou chuť a aroma a také optimální obsah kofeinu. Překapávaná káva, která byla uvařena několik hodin před konzumací, tak nikdy nemůže dosáhnout podobných vlastností.

„Prémiová surovina a kvalitní kávovar jsou základem úspěchu, ale abyste připravili perfektní kávový nápoj, musíte mu věnovat dostatečnou péči. To znamená, že kávová extrakce nesmí být příliš dlouhá, ale ani krátká a je potřeba se pravidelně věnovat i čištění přístroje, správnému uchovávání kávy, servírování a všem dalším detailům. Jako provozovatel kavárny nebo restaurace tedy nesmíte podcenit ani lidský faktor,“ uzavírá Františák.