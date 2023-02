Chcete si snížit měsíční splátky? Řešením může být konsolidace půjček

Co je konsolidace půjček

Slovo konsolidace vychází z latinských slov con (dohromady) a solidus (pevný). Konsolidace tedy znamená upevnění, přičemž v ekonomii se tento výraz používá v souvislosti s úvěry. Konsolidace půjček (nebo také konsolidace úvěrů) znamená sloučení různých závazků v jeden, tedy sloučení několika různých půjček v jednu jedinou. V případě státních a veřejných dluhů se přistupuje k přeměně krátkodobého úvěru na dlouhodobý.

Kromě konsolidace několika různých půjček se můžete setkat s termínem ,konsolidace půjčky‘. V takovém případě to znamená, že se konsoliduje jen jeden úvěr. U něj se upravují konkrétní podmínky splácení, kde nejčastěji jde o sjednání nižších měsíčních splátek a prodloužení doby splácení. Správně by se tomu mělo říkat refinancování nebo parakonsolidace.

Konsolidace je vhodná pro každého, kdo si chce snížit splátky, zjednodušit závazky a vyhnout se v budoucnu exekucím, insolvencím a dalším problémům se zadlužováním. Pokud si chcete udělat o možnostech konsolidace a aktuálních nabídkách bank lepší přehled, můžete k tomu využít náš online srovnávač.

Výhody konsolidace dluhů

Tím, že se všechny dosavadní závazky sloučí v jednu novou půjčku, získáte celou řadu výhod. V prvé řadě pomůže mnoha lidem už to, že získají nad svými finančními záležitostmi lepší přehled. Díky konsolidaci už nemusejí splácet několik různých závazků s různými termíny splatnosti. Místo toho budou mít jen jednu smlouvu a budou platit jen jednu souhrnnou částku jednomu věřiteli.

Druhou výhodou, která je pro většinu klientů nejsilnější motivací pro výběr konsolidace, jsou lepší podmínky. U nové půjčky se můžete s bankou domluvit na výhodnější úrokové sazbě. Také ušetříte na poplatcích, které se s velkým množstvím půjček pojí, a můžete se domluvit i na snížení měsíčních splátek. Zkrátka si můžete vyjednat nové podmínky tak, aby se splácení stalo jednodušším, méně stresujícím a do jisté míry i úspornějším.

V neposlední řadě se můžete s bankou domluvit na půjčení peněz navíc. Čím více lidem a institucím člověk dluží, tím je těžší dosáhnout na novou půjčku. Konsolidace představuje jednu z možných cest, díky které si můžete půjčit víc. Vždy by ale takovému kroku mělo předcházet zvážení, zda další peníze skutečně potřebujete.

Jak funguje konsolidace půjček

Konsolidace půjček obvykle probíhá v praxi tak, že dlužník nejprve zažádá o konsolidaci v bance. Dnes se dá navíc zařídit u mnoha bank konsolidace půjček online, takže je celý proces rychlý a komfortní. Po vyplnění základních osobních údajů a dalších náležitostí vás kontaktuje bankovní specialista a domluví s vámi veškeré podrobnosti týkající se nového úvěru.

Pro banku je v tomto případě stěžejní bonita klienta. Banka posuzuje klientovu schopnost splácet budoucí dluh na základě porovnání příjmů a výdajů. Příjmy lze doložit několika různými způsoby:

potvrzením o příjmu – v případě zaměstnanců,

daňovým přiznáním – v případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ),

případně rentou nebo důchodem.

Konsolidace půjček bez doložení příjmu není možná, a stejně tak důležité je i ověření nákladů. Sem spadají především nezbytné náklady, tedy prostředky potřebné k uspokojení základních životních potřeb, ale i splátky jiných úvěrů. Aby vše proběhlo hladce a bez problémů, vyplatí se předem si veškeré doklady a dokumenty opatřit.

Dále je pro banku velice důležitá klientova minulost, takže si prostřednictvím registrů ověří, jakým způsobem přistupoval ke svým dřívějším závazkům. Do těchto registrů se ukládají záznamy o všech sjednaných smlouvách, úvěrech a dalších finančních produktech.

Pokud nemáte ve své finanční minulosti žádný vážnější škraloup, není důvod, aby vám banka nevyšla s konsolidací vstříc. Většinou to probíhá tak, že banka za klienta uhradí všechny dosavadní dluhy a vyrovná závazky u všech ostatních věřitelů. Poté začne klient splácet této bance novou půjčku, jejíž výše se rovná součtu všech původních závazků.

Některé banky přistupují ke konsolidaci tak, že pošlou klientovi potřebnou částku k zaplacení pohledávek na bankovní účet. Ten poté finance využije k zaplacení půjček. V praxi se ale příliš často s tímto postupem nesetkáte.

Konsolidace půjček bez náhledu do registru

Samozřejmě můžete narazit i na instituce, u kterých figuruje na seznamu finančních produktů konsolidace půjček bez registru nebo konsolidace půjček bez registru a zástavy nemovitosti. Tohle ovšem zákon nedovoluje. Nahlížení do registru dlužníků má svůj význam, a to pro obě zúčastněné strany. Banky se díky tomu vyhnou problémovým klientům, kteří by měli potíže splácet. A zároveň to pomůže lidem, kteří by se naopak ponořili ještě hlouběji do dluhové pasti.

Co lze konsolidovat

Konsolidovat můžete prakticky všechny půjčky. Kromě klasických bankovních půjček je možná i:

konsolidace mikropůjček,

konsolidace nebankovních půjček,

konsolidace krátkodobých půjček,

konsolidace kontokorentů,

konsolidace kreditních karet,

někdy i konsolidace leasingů a zajištěných půjček.

Celková částka, do které můžete úvěry konsolidovat, má ovšem své limity. U většiny bank můžete půjčky konsolidovat od 50 tisíc korun do jednoho milionu korun.

Refinancování a konsolidace

V praxi dochází k časté záměně pojmů ,refinancování‘ a ,konsolidace‘. Konsolidace se obvykle týká všech výše uvedených typů půjček a úvěrů. Jediné, co nemůžete konsolidovat, jsou úvěry na bydlení a hypotéky. Tyto finanční produkty obvykle banky do konsolidací nezahrnují, ale umožňují alespoň refinancování hypoték. To znamená zlepšení podmínek oproti stávajícímu úvěru.

Co je to konsolidace půjček?

Konsolidace půjček je sloučení několika různých půjček do jedné jediné. Díky tomu získá člověk lepší přehled o financích a také dosáhne na lepší podmínky. Ve finále se tak dá díky konsolidaci ušetřit hodně peněz, které šly dosud na poplatky a úroky.

Je možná konsolidace půjček se záznamem v registru?

Pokud měl klient problémy se splácením úvěrů v minulosti (platil pozdě, nebyl spolehlivý, má negativní historii splácení půjček), nemůže očekávat, že mu banka nabídne konsolidaci s výhodným úrokem. Bonita klienta je pro banky velmi důležitá.

Jak zajistit, že proběhne konsolidace bez problémů?

Pokud klient nemá žádné negativní záznamy ohledně půjček z minulosti a nefiguruje v seznamu dlužníků, nemělo by dojít k zamítnutí konsolidace. Důležité je také doložit bance příjmy a náklady.