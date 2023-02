Díky refinancování hypotéky lze ušetřit desítky tisíc korun. Jak postupovat?

Co je refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky znamená splácení původního hypotečního úvěru novou hypotékou sjednanou u jiné banky. Hlavním důvodem, proč se lidé odhodlávají k refinancování hypoték, je neochota původního poskytovatele úvěru domluvit se na lepších podmínkách. Jiná banka vám přitom může nabídnout podmínky, o kterých byste si mohli v minulosti nechat jen zdát.

Refinancování hypotéky má ale pevně daná pravidla, která musíte respektovat. Zejména pokud byste u dosavadní banky platili smluvní pokutu za předčasné splacení úvěru. Proto si musíte dát pozor na to, jaké podmínky jsou v původní smlouvě nastavené a v jaký čas se pro refinancování rozhodnout.

Platí ovšem, že hypotéky sjednané po 1. prosinci 2016 (nebo hypotéky, u kterých došlo po tomto datu k obnově fixní úrokové sazby) by měly být ze zákona zcela nebo částečně splaceny bez jakýchkoliv pokut a sankcí.

Fixace je doba, po kterou vám zůstává stejná úroková sazba. Banka tudíž nemůže v tomto smluvním období výši úrokové sazby měnit. Úrokovou sazbu je možné upravit až po skončení fixačního období. Většinou se fixace sjednává na tři nebo pět let, ale setkáte se i s jednoletými fixacemi, nebo naopak delšími fixacemi na sedm nebo deset let.

S refinancováním hypotéky pomůže kalkulačka

Refinancování hypotéky není jednoduchý proces. Měli byste se na něj začít připravovat již několik měsíců předem. Také není snadné vybrat z nepřeberného množství nabídek tu nejvýhodnější. Ne vždy platí, že nejlevnější refinancování hypotéky je pro vás tím nejlepším řešením. Abyste získali o problematice lepší přehled, můžete si vyzkoušet, kolik refinancováním ušetříte. S tím vám pomůže naše kalkulačka refinancování hypoték.

Kdy se refinancování hypotéky vyplatí a kdy nikoliv

Refinancování hypotéky se pochopitelně nemusí vyplatit za každé situace. Ideální je k němu přistoupit, pokud:

máte možnost sjednat si výrazně nižší úrokovou sazbu,

nejste spokojeni s přístupem stávající banky a nastavenými podmínkami,

potřebujete změnit dobu splácení,

potřebujete si půjčit nějaké peníze nad úvěrový rámec.

Refinancování hypotéky naopak nemusí být tím nejlepším řešením za následujících podmínek:

nová úroková sazba se od té původní liší jen nepatrně,

vaše bonita se zhoršila,

stávající banka vám poskytuje určité výhody a služby, o které nechcete přijít.

Jak funguje refinancování hypotéky

V praxi vypadá refinancování tak, že nová banka uhradí celou dlužnou částku bance původní. Klient poté splácí novou hypotéku u nové banky. Po zaplacení původního úvěru si raději ověřte, že původní banka podala návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. Nejpozději tak může učinit 30 dní po doplacení úvěru.

Vyřízení nového úvěru probíhá podobně jako zřizování původní hypotéky. Banka si ověří klientovu schopnost splácet. K vyřízení refinancování banky požadují různé dokumenty. Každá může mít trochu jiné požadavky, nicméně většinou musíte doložit následující:

dva doklady totožnosti,

původní smlouvu o hypotečním úvěru,

příslušnou zástavní smlouvu,

nabývací titul k nemovitosti, která slouží jako zástava,

snímek katastrální mapy,

potvrzení o příjmu nebo posledních několik výpisů z úvěrového účtu v jiné bance,

výpis z katastru nemovitostí,

potvrzení s vyčíslením aktuální dlužné jistiny a příslušenství k úvěru,

číslo účtu, kam by nová banka měla prostředky zaslat,

datum předčasné splátky původního úvěru,

souhlas původní banky s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě,

příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti a zrušení vinkulace pojistného plnění po uhrazení pohledávky a vyčíslení zůstatku úvěru,

fotografie současného stavu nemovitosti (interiér a exteriér),

původní nebo nový odhad nemovitosti.

Refinancování před koncem fixace

Abyste se vyhnuli pokutám za předčasné splácení úvěru, vyčkejte s refinancováním raději až na konec fixačního období (doba takzvané obrátky úrokové sazby). První kroky k refinancování je dobré začít podnikat přibližně tři měsíce před koncem fixace. Důkladné zmapování nabídek hypotečních úvěrů na trhu vám pomůže s rozhodováním. Pochopitelně lze ale hypotéky refinancovat i mnohem dříve, klidně i několik let dopředu před koncem fixace.

Díky tomu budete mít dostatek času na sběr podkladů od konkurence a můžete se zkusit domluvit na výhodnějších podmínkách i se svou stávající bankou. Nicméně většinou to dopadá tak, že stávající banky svým klientům situaci nijak neusnadní a činí pouze to, co jim ukládá zákon. A ten jim nenařizuje nabídnout klientovi lepší úrok na další fixační období. Proto většina lidí rovnou raději přechází k jiné bance.

Refinancování v době fixace

Pokud jste si jako fixační období zvolili delší časový horizont (například sedm nebo deset let), snadno se může stát, že dojde k výraznému poklesu úrokových sazeb. Vaše hypotéka tak bude rázem velmi nevýhodná. Refinancovat lze hypotéku pochopitelně i během fixačního období, a to i přesto, že s tím nebude stávající banka souhlasit.

Zákon umožňuje splatit hypotéku kdykoliv, ale musíte počítat s tím, že po vás bude banka požadovat poplatek na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Účelně vynaložené náklady zahrnují například administrativní náklady či poplatky placené katastru nemovitostí, ale mohou do nich spadat i pokuty za refinancování hypotéky. To záleží na tom, v jakém roce jste si hypotéku sjednali. Banka ovšem nemůže vyžadovat náhradu za ušlý zisk.

Co znamená refinancování hypotéky?

Při refinancování hypotéky dochází k tomu, že je původní hypoteční úvěr splácen novým úvěrem sjednaným u jiné banky. U nového poskytovatele úvěru je možné sjednat lepší podmínky, ať už jde o nižší úrokovou sazbu, nižší měsíční splátky nebo úpravu doby splácení.

Jak se mění úrokové sazby při refinancování hypotéky?

Většina lidí se pro refinancování rozhodne z toho důvodu, že jim nová banka nabídne nižší úrokovou sazbu. Jinak by refinancování nemělo žádný velký smysl.

Je možné refinancování hypotéky před ukončením fixace?

Hypoteční úvěry se standardně refinancují v době obrátky úrokové sazby, tedy před koncem fixace. Většinou se doporučuje několik měsíců před koncem fixace obhlédnout trh a předložit nabídky stávajícímu poskytovali úvěru. Ten může s ohledem na lepší nabídky konkurentů navrhnout lepší podmínky pro nové fixační období. Nicméně pokud nesouhlasí, je lepší přejít k jiné bance.