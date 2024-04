Když nemáš hasičák, hoď tam deku. Vědci z UK představili spolu s dalšími firmami unikátní hasící produkt, který se hodí do kuchyně i do výroby

Nese označení Foga a má představovat čistou a bezpečnou alternativu k hasicím přístrojům, které ne vždy musejí být po ruce a jejichž použití se mnohdy neobejde bez alespoň minimálních znalostí základních protipožárních pravidel. A navíc má být i stejně účinná jako zmíněné „hasičáky“.

Za vývojem unikátního produktu, totiž deky, kterou stačí oheň jednoduše zakrýt, se podíleli vědci z Univerzity Karlovy. A široké veřejnosti ji nyní představuje její dceřiná společnost Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP) ve spolupráci s firmou Walk on Water s.r.o.

Pět set stupňů pod, sedmatřicet nad

Deka, respektive základ jejího materiálu je tvořen ze stoprocentní bavlny, přičemž byla vyvinuta tak, aby byla schopna maximálně absorbovat obsažené hasivo, dušují se její vývojáři. „Hasební deka Foga, výsledek výzkumu v oblasti nanoformulací, je úspěšným příkladem spolupráce vědy a průmyslu. Těší mě, že jsme naší technologií mohli přispět ke vzniku produktu, který může chránit životy i majetek,“ říká docent Milan Jakubek, vedoucí Laboratoře medicinální chemie 1. LF UK v BIOCEV s tím, že daný produkt absorbuje až 92 procent žáru. To mimo jiné znamená, že pokud mají plameny pod dekou teplotu pět set stupňů Celsia, nad ní lze naměřit pouhých sedmatřicet.





Další předností deky je i fakt, že na rozdíl od některých druhů hasicích přístrojů neznečišťuje okolní prostředí a dokáže pohltit samotný kouř. „Foga deky vznikly s cílem udělat z každého uživatele profesionála v hašení. Bylo klíčové, abychom vytvořili stoprocentně funkční produkt, proto všechna testování tepelné odolnosti byla předimenzovaná a probíhala pod stále živeným ohněm. Můžeme tak s jistotou říci, že vnímáme Foga jako profesionální hasební prostředek,” popisuje příběh českých požárních dek spoluzakladatelka Walk on Water Petra Gottwald.

„Deka byla vyvinuta primárně pro zvýšení motivace zasáhnout při vzniku požáru, protože je velmi jednoduché ji použít, nezpůsobí žádné druhotné škody a je vždy při ruce. Navíc chrání uživatele před žárem jako štít,“ píše se dále v tiskové zprávě.

Smažení na oleji bude bezpečnější

Že má deka Foga stejné účinky jako tradiční hasící přístroj, potvrzují i úřady. Jako taková totiž složila zkoušku hasební schopnosti provedenou dle vybraných článků normy ČSN EN 3–7 +A1 pro požáry hořlavin zkušebního objektu ozn. 21B (pánev o průměru 94 centimetrů s 21 litry s 2/3 hořlaviny heptan po jedné minutě rozhoření) a pro požáry olejů a tuků zkušebního objektu 5F (pět litrů oleje s teplotou vznícení 380 stupňů Celsia po dvou minutách rozhoření).

To jinými slovy znamená, že se hodí skvěle do každé domácnosti, respektive kuchyně, kde v důsledku vaření, smažení či pečení může k nechtěnému požáru dojít snáze než kdekoliv jinde. Stejně tak ale podle lidí, kteří za jejím vývojem stojí, nalezne uplatnění v gastro provozech, laboratořích i ve výrobě.

„Celému realizačnímu týmu se podařilo vytvořit vskutku jedinečný produkt, který v současnosti nemá obdoby. Do této chvíle neexistovala hasební deka, která by dokázala tlumit žár z 92 procent nebo dokázala požár dobře utěsnit. V CUIP nás vždy těší, když dokážeme pomoci dostat se do praxe technologii, která pak viditelně pomáhá ve společnosti,” doplňuje Kateřina Šolcová, obchodní a technologická ředitelka Charles University Innovations Prague, a.s.