Jen pár týdnů po vyplutí Ikony moří představuje Royal Caribbean další megaloď. Na první utopickou plavbu se vydá v červenci

Svoji nejnovější výletní loď uvedla společnost Royal Caribbean do provozu teprve na konci ledna, už nyní se však plně připravuje na vyplutí dalšího obrovského plavidla – korábu s názvem Utopia of the Seas (Utopie moří).

Tato luxusní loď měří na délku 362 metrů a disponuje celkem 18 palubami. Po Icon of the Seas (Ikona moří) pro 5610 pasažérů tak přichází plavidlo, na které se podle serveru Business Insider vejde ještě o dalších 58 cestujících víc. Přitom je v porovnání se svou předchůdkyní o dvě patra nižší a tři metry kratší.

Zábava ve velkém stylu

Proč mít jeden bazén, když jich klidně může být rovnou pět? To si zřejmě řekli zástupci Royal Caribbean, když navrhovali podobu vodního světa, který navíc čítá ještě osm vířivek a tři tobogány. Nejmenší cestovatele ale určitě zaujme i další rarita, kterou je nejdelší suchá skluzavka na lodi s názvem Ultimate Abyss a délkou 79 metrů. Ani to ale není všechno, spoustu zážitků pro celou rodinu slibují i únikové hry, laser game nebo lezecká stěna.





Pro dospělé pasažéry je pro změnu připravené Solarium, tedy zóna na koupání a opalování, kam mají děti vstup zakázán. A kromě toho vítá Utopia of the Seas i příznivce hazardu, pro něž má připraveno celých 370 hracích automatů. Společnost Royal Caribbean tak zřejmě dává najevo, že je lepší si vzít s sebou na palubu dostatek peněz.

Vodní divadlo i železnice na moři

K dalším unikátům zbrusu nové lodi, která se má na debutovou výletní plavbu vydat již v červenci, patří vodní divadlo, kde budou místo běžných herců předvádět své umění plavci a potápěči, ale i akrobati. Show ale budou probíhat i na ledě a chybět nebude ani klasická divadelní scéna, která má na programu hry přímo z Broadwaye. Ba co víc, Royal Caribbean nezapomíná také na milovníky hudby, na něž čeká karaoke i spousta koncertů.

O chuťové pohárky cestujících se postará přes 20 restaurací, ze kterých více než polovina bude v ceně palubní vstupenky. Mezi placenými by se měly objevit známé řetězce jako Starbucks nebo Johnny Rockets a rovněž specialita v podobě Royal Railway, která spíš než restauraci na lodi připomíná luxusní jídelní vůz. Patří tak k hlavním lákadlům celé lodi.

Utopický prodloužený víkend

Na rozdíl od Ikony moří specializované na týdenní plavby chce Utopie nalákat hlavně turisty, kteří touží po krátkém víkendovém odpočinku. V itineráři na následující rok má tedy plavby na tři až čtyři noci, a to za cenu od 481 dolarů (zhruba 11 400 korun) za osobu. Pohybovat se přitom bude okolo pobřeží Floridy, Baham nebo soukromého ostrova Perfect Day, jenž patří výhradně Royal Caribbean.

„Vzhledem k tomu, že se spousta firem vrací k práci z kanceláře, má více lidí zájem jen o krátké víkendové plavby,“ řekl zmíněnému webu tiskový mluvčí společnosti.