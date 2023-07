Zrušení živnosti se provádí pomocí Změnového listu. Důležité je vše včas ohlásit a vypořádat se se zaměstnanci

Nedaří se vám v podnikání tak, jak byste si přáli? Pokud jste dlouhodobě ve ztrátě a situaci nedokážete nijak změnit, jedním z možných řešení je zrušení živnosti. Co vše je pro to potřeba udělat a jaké povinnosti před definitivním zánikem živnostenského oprávnění musíte ještě splnit? To se dozvíte o pár řádků níže.