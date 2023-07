Jako moderní městská vesnice. V Tokiu dokončili stavbu nejvyššího mrakodrapu v Japonsku

V centru japonského Tokia dělníci dokončili nový mrakodrap, jenž se stal nejvyšší stavbou v celé zemi. Věž s jemně zakřivenými hranami a korunou připomínající okvětní plátky dosahuje výšky 330 metrů a má 64 nadzemních podlaží. Díky tomu překonala mrakodrap Abeno Harukas v Ósace, který se tak nyní s výškou 300 metrů stal druhou nejvyšší budovu Japonska.

Unikátní stavba je součástí rozsáhlé „moderní městské vesnice“ s názvem Azabudai Hills. Celý komplex je ve výstavbě od roku 2019 a podle vyjádření developerské společnosti Mori Building Company pro CNN už v něm zbývá dodělat jen poslední úpravy. Dokončení a otevření areálu, jehož součástí je i několik dalších výškových budov, je naplánované na letošní podzim.

Nejvyšší mrakodrap v Japonsku má každopádně sloužit hned několika různým účelům. Jeho součástí má být třeba luxusní hotel, kancelářské prostory, univerzitní lékařské centrum, maloobchodní prodejny, restaurace nebo největší mezinárodní škola v centrálním Tokiu.

Až 35 milionů návštěvníků

Projekt o rozloze více než osmi hektarů má za cíl revitalizovat celou okolní čtvrť a svým obyvatelům a návštěvníkům nabídne opravdu široké možnosti trávení volného času. Součástí areálu tak budou třeba lázně, fitness kluby, umělecké galerie, muzea nebo rozsáhlé zelené plochy. „To vše by mělo dohromady vytvořit město ve městě,“ uvedli developeři.

Očekává se, že v komplexu a přilehlém okolí najde práci asi 20 tisíc zaměstnanců, bydlet zde bude zhruba tři a půl tisíce obyvatel a každý rok lokalitu navštíví přibližně 25 až 35 milionů lidí. „Abychom tedy vyhověli očekávanému navýšení hustoty provozu, postavili jsme několik nových silnic, které procházejí napříč celým areálem,“ stojí na webu Azabudai Hills.

Všechny výškové budovy v komplexu navrhla renomovaná americká architektonická firma Pelli Clarke & Partners, nižší stavby pak vznikly podle plánů britského studia Heatherwick. I přesto se ale architekti snažili co nejvíce zapojit tradiční japonské prvky. Interiér staveb tedy vzdává hold místnímu řemeslu a životnímu stylu a do velké míry se snaží napodobit způsob, jakým jsou japonské domy obvykle uspořádány.

V plánu je ještě vyšší mrakodrap

Japonsko je dlouhodobě známé svým technologickým pokrokem a rychlým rozvojem měst, mnoho z jeho nejvyšších mrakodrapů bylo ale postaveno ještě v minulém tisíciletí. I kvůli tomu Tokio v posledních letech překonávají jiné světové metropole, v nichž vznikají ještě mnohem vyšší stavby. V porovnání s novými mrakodrapy v New Yorku, na Tchaj-wanu nebo v Dubaji je tedy Azabudai Hills spíše jakýmsi trpaslíkem.

Je navíc téměř jisté, že o svůj titul nejvyšší japonské budovy brzy přijde. Do čtyř let má totiž v Tokiu vyrůst mrakodrap s názvem Torch Tower, který bude se svou výškou 390 metrů ještě o 60 metrů vyšší. I tato plánovaná stavba inspirovaná vzhledem pochodně je přitom součástí většího developerského projektu, jenž má do japonské metropole přinést také rozsáhlý park.