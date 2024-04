I použité oblečení může vydělávat miliardy. Důkazem je litevský Vinted, který vévodí evropskému trhu se secondhand módou

Startup Vinted založili v roce 2008 Milda Mitkute a Justas Janauskas, kteří se podle magazínu Forbes chtěli jen zbavit přebytečného oblečení. Přidal se k nim ještě třetí společník Mantas Mikuckas a v prvních letech jejich podnikání vzkvétalo. Brzy tedy začali expandovat do zahraničí a mimo jiné integrovali i obdobnou českou platformu VotočVohoz.cz.

Rychlý růst ale znamenal také vyšší náklady, které už nebylo možné pokrýt z inzerce. V roce 2014 se tak majitelé rozhodli změnit obchodní model a po vzoru konkurenčního e-shopu Poshmark si začali z prodeje jednotlivých kousků brát provizi ve výši 20 procent. Zájem uživatelů však okamžitě opadl a čísla klesla téměř o polovinu. A tak museli hledat krizové řešení.

Všechno, nebo nic

V roce 2016 přišel na scénu Thomas Plantega, jenž s vedením Vinted podepsal pětitýdenní kontrakt. Jeho působnost ve startupu ale po této době neskončila, a o 18 měsíců později se dokonce stal jeho generálním ředitelem. Úspěch nizozemského manažera přitom tkvěl v odvážných a nepopulárních rozhodnutích spojených s uzavřením většiny poboček v zahraničí a propuštěním poloviny zaměstnanců. Nejvíc ale spoluzakladatele startupu šokoval nápadem na televizní reklamy, do kterých chtěl vložit všechny zbylé finance.





„Radil jsem jim, aby utratili všechny peníze za reklamu v televizi, a tak vznikaly fámy, že jsem byl najat konkurencí s cílem společnost zničit,“ řekl Plantega pro Forbes.

První reklamy v Německu prodeje nezvýšily a Vinted začaly docházet možnosti. Mikuckas vzápětí pochopil, že jiná možnost už není, a na základě Plantegova doporučení vsadil vše na jednu kartu. Propagace ve Francii už kýžené výsledky měla a startupu se znovu začalo dařit. Plantega tedy jeho vedení plně převzal a dnes z ní tvoří evropské impérium na oblečení i doplňky z druhé ruky.

Platforma, která myslí i na prodejce

Nový obchodní model Vinted na rozdíl od mnoha jiných nereaguje jen na potřeby nakupujících, ale snaží se vycházet vstříc i prodejcům. Ti tedy mají v mnoha ohledech volnou ruku, například si sami určují, jestli chtějí zaplatit poplatek za topování produktu, aby ho prodali rychleji. Nakupující pak zase podle svého uvážení v katalogu listují, sledují oblíbené prodejce, nabízejí ceny nebo volí způsob dopravy.

„Předmět můžete nahrát na tři kliknutí a prodejci neplatí žádný poplatek. Zkrátka je to příklad, jak uchopit trh z pohledu prodejců,“ zhodnotila analytička GlobalData Louise Deglise-Favre.

Automatizace a rostoucí zisky

V době pandemie se Vinted dokázal prosadit také ve Velké Británii, a to i přes boj s konkurencí ze strany online tržiště Etsy. A postupně přibývají i další evropské trhy, například Finsko nebo Dánsko.

Plantega se ale nezaměřuje primárně na módu, je to inženýr, který vede technologickou firmu, jež staví na algoritmech. Podle nich zjišťuje, na jaké další trhy vstoupit a jakým způsobem tam cílit reklamu nebo zajišťovat co nejjednodušší dopravu, aby byl každý uživatel stejně aktivní jako ve Francii, kde Vinted aktuálně zažívá největší boom: „Nyní fungujeme jako stroj, ve kterém země s pozitivním cash flow financují expanzi do nových zemí.“

V Evropě nastavená strategie funguje a zisky Vinted začínají konečně růst. Už v roce 2019 se startup stal prvním jednorožcem z pobaltské země, protože dosáhl hodnoty 1,1 miliardy dolarů (tedy asi 26 miliard korun). Loni pak poprvé vykázal zisk, a to v hodnotě 20 milionů (přibližně 500 milionů korun). S aktuálně registrovanými 100 miliony uživatelů ale může v příštích letech mířit i výš, zejména v případě, že se mu po nevydařených pokusech podaří vstoupit na americký trh. A ambice má také v segmentu luxusní módy. „Vinted cílí hlavně na běžné lidi, kteří nosí běžné oblečení, ale nejrychleji rostoucí oblastí jsou nyní právě produkty v ceně nad tisíc eur (přes 25 tisíc korun),“ uzavřel Plantega.