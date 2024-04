Zdravotnickým startupům se znovu začíná dařit. Investory zajímají hlavně společnosti, které využívají umělou inteligenci

Investice do startupů podnikajících v oblasti zdravotnictví se v poslední době znovu rozjíždějí. Dochází k tomu po několikaleté pauze, kdy bylo celé odvětví ve značném útlumu. Za ním podle Business Insideru stál především fakt, že některým firmám se nepodařilo dosáhnout očekávaných finančních úspěchů a mnohdy se neprojevila ani slibovaná užitečnost jejich technologií.

Současné dění v oboru se každopádně od situace za pandemie covidu liší. Investoři už jsou nyní na startupy mnohem náročnější a vypisují jim šeky s podstatně menšími částkami. Přesto ale existuje jedna lákavá fráze, na niž stále velmi dobře slyší. Pokud totiž zdravotnický startup využívá umělou inteligenci (AI), pak pravděpodobnost, že se mu požadované peníze podaří získat, značně narůstá.

Za tímto trendem stojí podle odborníků stále silnější přesvědčení mnoha lidí, že AI je dnes tou nejperspektivnější cestou, jež firmám zajistí slibnou budoucnost. V některých případech tak investoři vkládají do startupů obrovské množství peněz, i když se jejich ocenění zdá být přehnané.

Lepší snímky, méně administrativy

Úspěch zdravotnických startupů využívajících AI dokazuje i skutečnost, že takové firmy získaly jen letos už stovky milionů dolarů. Za velkou popularitou jejich řešení stojí hned několik faktorů, přičemž tím největším je pravděpodobně aktuální personální krize. S ní se rozhodně nepotýká jen Česká republika, stejný problém trápí i Velkou Británii či Spojené státy americké. A právě využití umělé inteligence by podle mnohých odborníků mohlo tento rostoucí problém zmírnit.





Investory v poslední době zaujaly především společnosti, které se zabývají automatizací únavných administrativních úkolů, jako je sepisovaní nezbytné zdravotnické dokumentace. Třeba firmy Ambience a Abridge věnující se analýze rozhovorů mezi pacientem a lékařem a jejich následnou syntézou do elektronické podoby letos obdržely 70, respektive 150 milionů dolarů (téměř 1,7, respektive 3,6 miliardy korun).

Další významnou kategorií jsou startupy, jež poskytují řešení zjednodušující finanční stránku jednotlivých lékařských zákroků. Třeba ve Spojených státech je totiž celý systém jejich proplácení poměrně složitý, a tudíž i časově náročný. Investici ve výši 50 milionů dolarů (asi 1,2 miliardy korun) tak nedávno získala například firma Cohere Health, která pro americké zdravotní pojišťovny řeší digitalizaci a automatizaci procesu předběžného schválení lékařských ošetření.

Vedle zjednodušení zdravotnických záznamů a plateb za zákroky investoři věří také tomu, že má umělá inteligence potenciál zlepšit kvalitu některých zdravotních vyšetření. Několik společností se tedy věnuje třeba zrychlení procesu pořizování radiologických snímků a rovněž jejich zkvalitnění. Další startup pak dokonce využívá umělou inteligenci k tomu, aby lékařům na snímcích pomohla identifikovat různé zdravotní problémy.

AI už je téměř nutností

Rozvoj zdravotnických firem s AI má samozřejmě i své stinné stránky. Podle některých odborníků totiž stále častěji dochází k tomu, že zakladatelé firem zveličují zapojení umělé inteligence jen proto, aby zvýšili svou atraktivitu v očích investorů.

„Společnosti, které popravdě uvedou, že nepoužívají AI, za současné situace pravděpodobně nedostanou peníze. Mnozí investoři se totiž obávají, že takovéto firmy v budoucnu nebudou moci získat další financování,“ ocitoval Business Insider Aike Hoovou, partnerku v investiční společnosti ACME Capital.

Podobně pak celou situaci vnímá i Scott Barclay, výkonný ředitel společnosti Insight Partners. Podle něj sice investice získávají i firmy nevyužívající AI, přesto je ale její nasazení stále zásadnější: „Zejména začínající startupy musí začlenit generativní umělou inteligenci alespoň do svých interních procesů, aby investorům dokázaly, že myslí na nové technologie. Generativní AI by totiž měla řešit skutečně každá firma, která chce růst.“

Investoři jsou optimističtí

Najdou se pochopitelně i tací investoři, kteří mají ohledně umělé inteligence zatím určité obavy a polemizují nad tím, zda je skutečně tou správnou cestou, jež dokáže zajistit lepší zdravotnictví. Existuje totiž mnoho problémů ohledně soukromí pacientů, a především jejich bezpečnosti. „Když umělá inteligence ve zdravotnictví udělá chybu, mohlo by to negativně ovlivnit zdraví pacienta. A pokud se to skutečně stane, kdo za to bude zodpovědný?“ popsal asi nejzásadnější komplikaci Garheng Kong, zakladatel a řídící partner společnosti HealthQuest Capital.

Právě určení té správné míry zapojení AI bude podle některých expertů velmi problematické. Většina investorů se ale přesto shoduje, že umělá inteligence přinese do zdravotnictví revoluci. Zatím jim přitom zjevně nevadí ani skutečnost, že dosáhnout zmíněné revoluce nejspíše zabere mnohem více času než u jiných odvětví. „Umělá inteligence rozhodně převezme naši zdravotní péči, ale nedojde k tomu přes noc,“ uzavřel Todd Cozzens, vedoucí partner společnosti Transformation Capital.