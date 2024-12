Hořkosladké dny pro Elona Muska. Hodnota společnosti SpaceX prudce stoupá, kvůli soudu ale podnikatel přijde o miliardy dolarů

Vesmírná společnost SpaceX má za sebou další vydařený rok. Do kosmu úspěšně vyslala hned několik svých lodí, zprovoznila unikátní konstrukci na zachytávání použitých raket, získala obří zakázku od NASA na zničení Mezinárodní vesmírné stanice a zajistila také „odvoz“ amerických astronautů uvízlých na ISS kvůli problémům konkurenčního plavidla Starliner od Boeingu.

Není proto divu, že hodnota SpaceX v posledních měsících s trochou nadsázky roste snad ještě rychleji, něž jak její rakety létají. Ještě v prosinci 2023 měly podle Business Insideru akcie firmy hodnotu 175 miliard dolarů (asi 3,9 bilionu korun). V červnu letošního roku se však tržní valuace společnosti přehoupla přes hranici 210 miliard, aby následně do listopadu přidala dalších pětačtyřicet.

Ostatně i proto vedení firmy Elona Muska svým zaměstnancům opět povolilo prodej některých jimi vlastněných akcií, přičemž z dosud neschválené dohody údajně vyplývá, že celková hodnota SpaceX dosahuje přibližně 350 miliard dolarů (necelých 8,4 bilionu korun). Řečeno jinak, pokud s tím všechny strany budou souhlasit, znamená to, že společnost amerického miliardáře za pouhý jeden rok svoji hodnotu zdvojnásobila.





Zisky a tržby rostou i Tesle

Výrazný nárůst ocenění SpaceX může pro Muska představovat další velké vítězství. To vše navíc v době, kdy jeho čisté jmění dosahuje po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem rekordních hodnot – právě v druhé polovině listopadu se totiž stal nejbohatším člověkem v historii, za čím stojí skutečnost, že americké trhy zareagovaly na Trumpovo volební vítězství pozitivně.

Podle žebříčku nejbohatších lidí světa od Bloombergu má Muskův majetek aktuálně hodnotu 353 miliard dolarů. To představuje působivý nárůst o 81 procent za pouhých osm měsíců (ještě letos na jaře analytici odhadovali jeho jmění na částku zhruba 195 miliard, respektive asi 4,6 bilionu korun).

Nutno dodat, že kromě úspěchů SpaceX a Trumpova znovuzvolení stojí za zvětšením Muskova majetku rovněž dění v automobilce Tesla, která se ve třetím letošním čtvrtletí těšila nejen z rostoucích tržeb, ale i zisku. Což samozřejmě ovlivnilo i celkovou hodnotu společnosti, jež se od začátku roku zvýšila o více než 40 procent.

Výše odměny není spravedlivá, řekl soud

Naneštěstí pro Muska, ne vše se v poslední době vyvíjí tak, jak by on sám ideálně přál. Ve skutečnosti zkraje prosince utrpěl i poměrně zásadní porážku. Stalo se tak poté, co soud v americkém státě Delaware rozhodl, že podnikatel neobdrží rekordní odměnu ve výši 56 miliard dolarů (přibližně 1,3 bilionu korun), kterou měl získat díky úspěchům, jichž v uplynulých letech Tesla dosáhla.

Soudkyně Kathaleen McCormicková svůj verdikt odůvodnila tím, že o odměně rozhodující členové představenstva firmy byli Muskem příliš silně ovlivněni. Zároveň uvedla, že zmíněná částka by byla tou nejvyšší, jakou by kdy šéf nějaké na burze kótované společnosti získal. Tesle, respektive jejímu vedení se však nepodařilo prokázat, že by byla zasloužená.

Management automobilky už rozhodnutí soudu kritizoval, přičemž ke stejnému kroku přistoupil na sociální síti X i sám Musk. Celá kauza tím ale pravděpodobně nekončí, jelikož Tesla se o vyplacení odměny může pokusit znovu. Během letošního roku totiž firma přesunula své sídlo ze státu Delaware do Texasu v naději, že tamní soudy by mohly být k podobným krokům vstřícnější. Jak celá kauza dopadne, bude pravděpodobně patrné až za několik měsíců.