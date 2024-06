Muskova SpaceX dostala za úkol zničit ISS. NASA jí na to dá takřka 20 miliard korun

Že Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) přesluhuje, se ví dlouho. A nyní už je také o něco jasnější, kdy a jakým způsobem se její osud završí. Sprovodit z toho světa ji po roce 2030 má americká soukromá společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Právě ona má být zodpovědná za sestrojení zařízení, které ISS řízeně navede z oběžné dráhy Země do její atmosféry, kde následně shoří.





Na svých stránkách o tom informoval americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), který firmě zároveň na tento účel poskytne 843 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 19,7 miliardy korun. Jakmile SpaceX svoji „deorbitální vesmírnou loď“ vyvine, převezmi ji úřad do svého vlastnictví a bude ji provozovat po celou dobu mise.

První modul Mezinárodní vesmírná stanice byl na zemskou orbitu do výšky zhruba 400 kilometrů nad povrchem vynesen v roce 1998. Konkrétně se jednalo o ruský modul Zarja. Zařízení jako takové je pak trvale obydleno od listopadu 2000. Během takřka čtvrtstoletí její existence bylo dle NASA na palubě ISS v podmínkách mikrogravitace provedeno více než 3 300 vědeckých experimentů.

Pakliže vše půjde podle plánu, měl by se jejich počet v příštích letech rozšířit i zásluhou Česka. Vláda premiéra Petra Fialy totiž v průběhu června oznámila úmysl vyslat na ISS českého astronauta, a to nejpozději do roku 2029. Historicky druhým Čechem v kosmu po českobudějovickém rodákovi Vladimíru Remkovi by se měl stát vojenský pilot a v současnosti také člen záložního týmu astronautů Evropské vesmírné agentury Aleš Svoboda.