HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Cavillův definitivní konec u Zaklínače, novinka tvůrce Yellowstonu a návrat Harley Quinn

Zaklínač

Po cliffhangeru z konce první části třetí řady se Geralt vrací v posledních třech epizodách s tváří Henryho Cavilla. Geralt se snaží ze všech sil ukrýt Ciri, a míří proto do pevnosti Aretuza. Bohužel, po jeho stopě jdou snad všichni mocní králové, vládci a mágové z Kontinentu. Ubrání Geralt svoji svěřenkyni? Finále třetí řady je rozlučkou hlavního herce Henryho Cavilla, kterého v ústřední roli nahradí Liam Hemsworth.



Autor: Netflix

Cavill svoji zaklínačskou cestu na Netflixu zakončí 28. července.

Kapitán Fall

Netflix pokračuje ve tvorbě adult animáků, nejnovějším projektem je Kapitán Fall. Novinka sleduje dobrosrdečného, ovšem nepříliš bystrého kapitána Jonathana Falla, který se zvláštní náhodou dostane do čela pašerácké lodi. Na palubě s bandou hrdlořezů se tak nějak snaží proplouvat podivnými vodami. Při kontrolách pak má sloužit jako krytí všech operací. Co když mu ale jednou dojde, co na lodi vlastně dělá?



Autor: Netflix

Nejnovější netflixovský animák startuje už 28. července.

Invalida

Šílená slovenská komedie nás vezme do divokých devadesátek. Maloměstský údržbář místního muzea (Gregor Hološka) je napaden a následně se ocitá na vozíku. Jelikož dovolání se spravedlnosti je v porevolučním Slovensku pomalu nemožné, spojí muž síly se svým romským přítelem (Zdeněk Godla) a vydává se na cestu za pomstou. Novinka Invalida se těší velmi vřelému přijetí a za letošek se pravděpodobně jedná vůbec o nejlepší slovenský snímek.



Autor: CinemArt

Novinku se Zdeňkem Godlou na Netflixu uvidíme 26. července.

Harley Quinn

Harley Quinn se vrací! Po finále minulé série, kdy to Harley dala dohromady s Ivy, se první jmenovaná přidala k Batfamily, zatímco z Ivy se stala šéfka Ligy nespravedlnosti. Obě si nyní žijí rozdílné životy, které jim svým způsobem zpříjemňují hrdinové a padouchové jako Robin, Nightwing, Batgirl nebo Lex Luthor. Šílená jízda Gothamem pokračuje, zatímco Batman sedí ve vězení. A kde, sakra, vězí neuvěřitelný Kite Man?



Autor: Max

Do Gothamu se na HBO Max vrátíme 28. července.

Atom Eve

Už v listopadu nás čeká druhá série oblíbeného animovaného komiksového projektu Neporazitelný. Viltrumianský hrdina v něm znovu bude čelit svému otci, zároveň se ale potká i s dalšími hrdiny a padouchy. V souvislosti se zveřejněním prvního traileru na druhou sérii překvapil Amazon přidáním speciální epizody, která sleduje původ jedné z členek týmu Strážců zeměkoule. Uvidíme, čím si Samantha Wilkins prošla, než se z ní stala slavná Atom Eve. Epizoda navíc obsahuje i zrod nové sestavy Strážců.



Autor: Amazon Studios

Speciální prequel Neporazitelného najdeme na Amazon Prime Video.

Special Ops: Lioness

Taylor Sheridan platí v současném Hollywoodu za jednoho z nejtalentovanějších scenáristů. Za sebou má filmy jako Sicario a Wind River, vedle filmové tvorby ale zanechal nesmazatelnou stopu i v seriálech. Pro Paramount+ připravil Yellowstone i jeho dva spin-offy, dále Starostu Kingstownu a Krále Tulsy. Jeho novinka Lioness nás vezme do světa speciálních jednotek CIA. Elitní členkou jedné takové skupiny je i Joe (Zoe Saldana). Právě jejíma očima sledujeme běžné fungování Special Ops od speciálních misí až po osobní život. Vedle Saldany se ve hvězdně obsazeném projektu můžeme těšit i na Nicole Kidman nebo Morgana Freemana.

Special Ops na SkyShowtime odstartuje 24. července.