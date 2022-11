Generace Z o rutinu nestojí, říká zakladatelka Digitoo. Firmy budou zápasit s nedostatkem účetních, pomoci by mohla digitalizace

Když se řekne účetní, lidé si jako první zpravidla vybaví postarší ženu prokousávající se obrovskou haldou papírů. Jaká je realita?

Většina lidí si účetní opravdu představuje jako starší paní, ve skutečnosti jsou to ale z 99 procent vysokoškoláci kolem 30 let, povětšinou skutečně ženy. Za svoji čtrnáctiletou praxi v účetních firmách jsem vlastně pracovala jen s mladými lidmi, kteří častokrát přicházeli hned po škole.

Do této profese se inovace dostávají velmi pomalu, to je asi dáno i tím, že se účetní cítí komfortněji spíš v nějakém zaběhnutém řádu. Je pro ni také typické, že zůstává v jedné firmě i deset let, což jí často brání zjistit, kde se co dělá jinak.

Nový pohled na věc by eventuálně mohli nabídnout noví absolventi. Mají o tuto profesi stále zájem?

Dost se to snižuje. Byla jsem přednášet na jedné obchodní akademii a tam mi řekli, že účetní obor zrušili a budou již podporovat pouze ty z oblasti IT. Přednášela jsem aule plné budoucích ,ajťáků‘ a čtyřem posledním účetním v daném roce.

Čím to je?

Generace se mění. Už nechce rutinu, ale smysluplnost. Oproti devadesátkovým dětem, které jsou hodně zaměřené na peníze a výkon, půjdou mladší ročníky raději dělat někam, kde se jim líbí, než aby měly třikrát vyšší plat. Peníze pro ně nemají takovou hodnotu, nepotřebují se hnát za čísly na svých bankovních účtech, a tím pádem si raději vybírají práci se sociálním dopadem, kde využijí svůj potenciál. To firmy, které se nezaměřují na inovace a firemní kulturu, mladé generaci nabídnout nedokážou.

Pomohla by v tomto směru modernizace výuky a zapojení technologií?

Určitě. Ale doba se rychle mění a školství tomu není přizpůsobené. Dávalo by mi smysl, kdyby se tento obor vyučoval společně s technologiemi, takže takové IT v účetnictví. Bylo by skvělé, kdybychom mezi sebou měli ,ajťáky-účetní‘, kteří automatizují rutinu a přemýšlejí o věcech jinak. Ale bohužel to zřejmě potrvá roky a může se stát, že účetní obor mezitím zanikne.

Manuální práci zastane umělá inteligence

Nedostatek účetních je něco, co české firmy pociťují už nyní. Mění v důsledku toho své nároky na ně?

Byly doby, kdy jsme účetní absolventy přebírali vidlemi, na jednu pozici měly firmy třeba 100 uchazečů a z nich si vybíraly ty nejlepší. Teď se naopak hlásí lidé s ,učňákem‘, po rekvalifikačním kurzu a firmy jsou často nuceny je vzít alespoň na pozice přepisovačů. Ale zatím to není tak, že by účetní vůbec nebyli, to až za pár let. Je to škoda, účetnictví je vlastně velmi zajímavá profese, v rámci které můžete sledovat růst firmy a predikovat její směřování, na základě výstupů. Vše to do sebe krásně zapadá, jako řešení rovnice.

V Digitoo se aktuálně zabýváte právě digitalizací účetnictví, a to i se zapojením umělé inteligence (AI). Kdy jste si řekla, že je potřeba něco změnit?

Pracovala jsem jako hlavní účetní ve velké mezinárodní firmě, kde jsme řešili nedostatek účetních. Chtěla jsem vyškolit nové lidi, kteří byli nadšení, že se oproti tomu, co se učí ve školách, mohou dozvědět něco navíc. Zeptala jsem se jich, kdy by se jim to hodilo, a oni se na mě podívali zpoza štosů papírů s tím, že tohle všechno musejí nejprve zpracovat. Nemohla jsem nic říct, protože jsem ta data potřebovala pro DPH. V tu chvíli mi došlo, že se něco musí změnit, protože i když přijde chytrý nadšený člověk, tak do roka raději odejde do úplně jiné profese.

Jak dokáže digitalizace tento přístup změnit?

Teď to vypadá tak, že účetní dostane fakturu, musí ji otevřít, podívat se na ni a pak ji přepsat do účetního systému. Vlastně až donedávna nebyl dostupný žádný nástroj, který by to udělal za ni. Proč? Protože těch faktur je strašné množství a jejich zpracování vyžaduje lidskou mysl, která ty informace identifikuje. K dispozici byla nějaká starší řešení pracující na principu šablon, ty ale často nefungovaly tak, jak měly, a práce s nimi stejně vyžadovala spoustu manuálních činností.

Umělá inteligence je schopná tu fakturu vzít a podívat se na ni stejně jako člověk. Následně dokáže určit, co na ní je, a zařadit ji, přičemž čím častěji ten systém firma využívá, tím snadněji si AI jednotlivé úkony pamatuje.

Takže není zapotřebí lidský faktor?

Naším cílem je, aby u většiny faktur být nemusel. Ale účetní typicky potřebují mít všechno pod kontrolou a chvíli trvá, než tomu systému začnou věřit.

U technologických startupů si přechod na digitální formu dokážu snadno představit. Ale co takové zaběhlé firmy, které jsou zvyklé na to mít účetnictví v papírové podobě? Dokážou se modernizaci přizpůsobit?

Budou muset, jinak časem zaniknou. Ale věřím, že takové firmy budou. Stejně tak i OSVČ. Pamatuju si, že jsme nasazovali řešení Digitoo u jedné klientky, které dělá účetní tatínek. Když jsme mu ukázali, jak to umělá inteligence bude celé zpracovávat za něj, řekl nám: ,Rozumím tomu, ale kde je tlačítko tisk?‘ Vysvětlili jsme mu, že celé účetnictví bude mít digitální formu a není třeba tisknout. Bylo pro něj těžké se s tím smířit (smích).

Od přepisu faktur po finanční poradenství

Kromě toho, že se díky digitalizaci účetnictví zefektivní, ušetří podnikatelům i peníze?

Jednoznačně. My třeba vůbec nemáme back office. Takže v momentě, kdy firmy změní proces, ušetří práci x lidí. My jsme za ušetřené peníze například najali člověka, co se nám stará o firemní kulturu.

Co se stane s účetními, které už firmy nebudou na manuální práci potřebovat? Nepřijdou o práci?

Ne, nepřijdou. Naopak ze statistik vyplývá, že digitalizace přinese nová pracovní místa. V současnosti jsou účetní zahlceni a na to opravdové účetnictví jim tolik času nezbývá. Myslím, že budou v budoucnu fungovat například jako ,právničky‘, pomáhat s reportingem, radit s financemi. Myslím, že klient bude mít raději někoho, kdo mu pomůže dát finance dohromady, než někoho, kdo volá, že mu chybí faktura. To jsou koneckonců věci, které by ti zaměstnanci dělat i chtěli. Když jim dáte k dispozici technologie, bude je to bavit a mohou zvládnout i více firem najednou.

Na druhou stranu je samozřejmě možné, že velké společnosti, které mají třeba 30 účetních, jich najednou budou potřebovat jen deset. Což nemusí být na škodu, protože teď je účetních pro změnu nedostatek, takže se to krásně vybalancuje.

Takže lidský faktor v tomto směru zcela nahradit nehodláte?

Ne. Kdo přijde o práci, budou pravděpodobně jen účetní, které si na to udělaly kurz, protože přijdou o manuální práci v podobě přepisování faktur. Zároveň vám však nebudou schopné poradit.

Jak jsme na tom s digitalizací účetnictví ve srovnání s ostatními státy Evropské unie?

Dost podobně. Rozdíl vidím třeba v Británii, kde jsou více otevření inovacím a mají modernější účetní systémy. Ty naše jsou trochu zastaralé. Zatímco v jiných odvětvích zůstávají klienti u jedné služby třeba tři roky, v případě účetních systémů je to i 15 let. Firmy, které tyto systémy vytvářejí, proto nebyly tolik tlačeny do inovací, to až teď v posledních letech. Výrazně lépe jsou na tom také v Estonsku, kde s digitalizací začali zhruba před dvaceti lety.