Dozvuky fiaska se značkou Yeezy. Adidas se loni propadl do ztráty, může za to hlavně ukončená spolupráce s kontroverzním raperem

Vyšší daňové zatížení, klesající tržby ve Spojených státech a extrémně nákladný rozchod s raperem Ye. To jsou hlavní důvody, jež loni vedly k výraznému propadu výkonu známé značky Adidas, která se vůbec poprvé za více než 30 let dostala do červených čísel. Nešlo přitom o žádnou malou částku, firma loňský rok uzavřela s čistou ztrátou ve výši 58 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun).

„V roce 2023 se nám opravdu příliš nedařilo,“ okomentoval situaci pro CNN finanční ředitel firmy Harm Ohlmeyer. Nepříznivé ekonomické výsledky každopádně nijak výrazně neovlivnily akcie Adidasu. Ty sice po zveřejnění ztráty klesly o zhruba čtyři procenta, po několika hodinách se ale vrátily téměř na svoji původní úroveň.

Raper výrazně zchudl

Podle vyjádření Adidasu bylo největším loňským problémem právě ukončení významného partnerství se značkou Yeezy amerického rapera Kanyho Westa, nyní známého pod přezdívkou Ye. K tomuto kroku se firma odhodlala kvůli kontroverzním vyjádřením známého umělce, který pronesl řadu antisemitských výroků.





Na ně kromě Adidasu zareagovaly i další společnosti, jež se zpěvákem rovněž ukončily veškerou spolupráci. Týkalo se to známých značek jako GAP, Balenciaga nebo Def Jam, v důsledku čehož se raperovo jmění smrsklo z 1,5 miliardy dolarů (přibližně 33,2 miliardy korun) na „pouhých“ 400 milionů (asi 8,9 miliardy korun).

Dalším významným důvodem ztráty Adidasu údajně bylo i daňové zatížení, které loni dosáhlo vyšší úrovně než v roce 2022. „Naše společnost ale očekává, že daňová sazba se v budoucnu opět normalizuje,“ uvedla německá oděvní firma v prohlášení.

Obuvi se dařilo, oblečení už ne

Hospodářské výsledky Adidasu se v jednotlivých regionech zásadně lišily. Prodeje v Severní Americe, jež je pro firmu druhým největším trhem, klesly v roce 2023 o více než 16 procent. Podle společnosti za to do velké míry můžou snížené prodeje velkoobchodům, které už měly na skladě velké množství zásob.

Adidas každopádně očekává, že jeho tržby v tomto regionu budou klesat i letos, a to zhruba o pět procent. „Všechny evropské značky aktuálně zažívají v USA těžké časy, obzvláště ve srovnání s americkou konkurencí,“ řekl generální ředitel koncernu Bjørn Gulden. Dodal, že Adidas musí více investovat do výroby sportovního vybavení pro baseball a basketbal, aby si u amerických spotřebitelů vybudoval lepší reputaci.

Třeba v Číně se ale firmě dařilo o poznání lépe. Tržby na tomto asijském trhu loni meziročně vzrostly o osm procent a v posledních třech měsících roku 2023 se dokonce zvýšily o více než třetinu. Během letošního roku navíc sportovní koncern očekává, že v zemi dosáhne dvouciferného růstu.

Odlišné výsledky Adidas zaznamenal nejen v rámci jednotlivých částí světa, ale i u různých výrobků. Prodej obuvi, která zahrnuje třeba oblíbené tenisky Samba a Gazelle, se loni celosvětové zvýšil o čtyři procenta. U oblečení značky Adidas naopak došlo k šestiprocentnímu poklesu.