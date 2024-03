Dobrá zpráva, IKEA pokračuje v globálním snižování cen. Jen v Česku zlevnila už téměř šest tisíc výrobků

Zatímco před dvěma lety se IKEA uchýlila ke zdražování, v loňském roce naopak tlačila cenu dolů. Na klesající globální inflaci reagovala švédská společnost na podzim zlevňováním v celé řadě zemí a dobrou zprávou je, že letos v něm podle svého vedení hodlá pokračovat. „Činíme tak na všech trzích, kde působíme,“ uvádí pro CNBC Tolga Öncü, šéf maloobchodu ve skupině Inkga Group, která ovládá většinu prodejen zmíněného nábytkářského giganta a je zodpovědná za zhruba 90 procent všech jeho tržeb.

„Teď je ta správná chvíle, aby společnosti jako IKEA investovaly spíše do cenotvorby než do ziskovosti,“ dodává s tím, že mnoho zákazníků má nyní tenčí peněženku. Že jsou spotřebitelé na ceny citlivější, koneckonců potvrzuje i jejich reakce na zlevňování. Poté, co IKEA v září na snižování cen přistoupila, zákazníků dle Öncüa přibylo. A stejně tak se zvětšil i objem prodaného zboží.

Někde ceny klesly i o pětinu

Jen od září do listopadu minulého roku investovala skupina do zlevňování napříč trhy více než miliardu eur (s průměrným loňským kurzem zhruba 24 miliard korun), píše Reuters. Ceny přitom padaly i o desítky procent. Konkrétně třeba v Kanadě klesla cena oblíbené knihovny Billy o pětinu. Na českém trhu IKEA od loňského podzimu zlevnila téměř šest tisíc výrobků, mezi nimi třeba rozkládací pohovka Friheten, která je aktuálně o tři tisíce levnější, nebo svůj typický stolek Lack. Ten zákazníci koupí za 449 korun místo původních 599.





„Jde o největší a zdaleka nejvýraznější snížení cen sortimentu IKEA, jaké jsem kdy osobně zažil. Být pro naše zákazníky cenově co nejdostupnější zůstává naší dlouhodobou prioritou,“ píše v tiskové zprávě generální ředitel IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko David McCabe. Od února pak v tuzemských prodejnách probíhá ještě akce pro členy věrnostního klubu, kteří mohou vybrané produkty zakoupit s 20– až 50procentní slevou.

Sázka na nižší ceny se prodejci nábytku, zdá se, vyplatila. Tedy minimálně s ohledem na poptávku. „Zákazníci reagují pozitivně. Výrobků, které dostaly novou nižší cenu, prodáváme v meziročním srovnání zhruba o 20 až 30 procent více,“ komentuje pro Euro.cz mluvčí Petr Šašek. Ten dodává, že koncem předchozího měsíce dostalo novou nižší cenu dalších více než 350 výrobků.

Celkem „tuzemská“ IKEA v minulém finančním roce utržila 12,1 miliardy korun, což odpovídá meziročnímu nárůstu o dvě procenta. Současně s tím se navýšil rovněž podíl online nákupů, a to na 24,6 procenta.

Výrobky pro „každého“

K závazku v podobě snižování cen se společnost napříč trhy upsala v době, kdy se vlivem izraelsko-palestinského konfliktu výrazně komplikuje námořní doprava. „Přestože čelíme geopolitickým rizikům v Rudém moři, jsme vybaveni lépe než kdykoli předtím, takže dodržíme svůj slib a budeme pokračovat ve snižování cen ve všech zemích, kde působíme,“ podotýká Öncü.

IKEA má dle jeho slov hlavně sloužit lidem, a to i v době ekonomických výzev. Koneckonců, touha po lepším domově u mnoha zákazníků přetrvala krizovému období navzdory. A obdobný názor panuje i na zdejším trhu. „Dlouhodobé zlevnění vnímáme jako významný krok, kterým se můžeme ještě víc přiblížit českým zákazníkům a který nám pomůže naplňovat dlouhodobou strategii IKEA – nabízet výrobky za takové ceny, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí,“ uzavírá Šašek.