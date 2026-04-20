Eyerim už je na půlmiliardě. Za brýle si připlatí spíš Češi než Slováci, zavedení kamenných poboček bylo trefou do černého

Kdysi dávno, respektive před dlouhými 11 lety, začínali jako obyčejní internetoví obchodníci, kteří prodávali sluneční brýle. Pár roků na to ale pochopili, že jestli chtějí opravdu prorazit, budou muset svůj byznys plán trochu poupravit. Respektive trochu víc. A tak sluneční brýle doplnili o brýle dioptrické a po čase se z internetu přesunuli i do kamenných prodejen.
Dnes slovenský Eyerim zakladatelů Martina Zahurance a rodilé Íránky Yassaman Omidbakhsh hlásí, že v roce 2025 dosáhl zisku a jeho tržby se navýšily na rekordních takřka 20 milionů eur, respektive téměř půl miliardy korun. „Optika je jedním z posledních odvětví, která přechod do online světa teprve zažívají. My chceme být těmi, kdo tuhle transformaci v Evropě vedou, technologicky i zkušenostně. Věříme, že nakupovat dioptrické brýle online může být jednodušší, transparentnější a hlavně dostupnější. Naším cílem je tohle zákazníkům dokázat. Technologie jsou náš nástroj a demokratizace optiky naše mise,“ řekla Omidbakhsh webu Euro.cz jako prvnímu s tím, že právě segment dioptrických brýlí hlásí meziroční zvýšení tržeb o 56 procent při 72procentním nárůstu marže.
„Kamenný byznys“ už tvoří více než desetinu obratu
Vůbec první kamennou pobočkou, kterou se Eyerim rozhodl před několika lety zprovoznit, byla prodejna v Bratislavě. Jak Omidbakhsh se Zahurancem naší redakci již dříve vysvětlili, cílem bylo otevřít jakýsi showroom, kde se klienti budou moci poradit s kvalifikovaným optikem a následně koupit sklíčka k obroučkám vybraným na internetu.
„Kamenné pobočky mají fungovat coby jakési brány do světa onlinu. Jde vlastně o takový úzce propojený ekosystém. Zákazník k nám přijde a nechá si změřit zrak. My pak naměřené hodnoty uložíme do zákaznického účtu, takže tam zůstanou a on k nám poté už teoreticky nikdy znovu nemusí,“ přiblížil tehdy Zahuranec.
Nejnovější ekonomické výsledky firmy dokazují, že se Eyerimu, jejž pomáhali zakládat ještě Andrea Zahurancová a Branislav Ramsak, tento tah vyplatil. Podíl „kamenných tržeb“ na celkovém koláči je více než desetinový, přičemž jen vloni meziročně vzrostl o 108 procent. Nutno navíc podotknout, že čísla za Brno a Košice nejsou v tuto chvíli ještě zcela vypovídající, neboť do těchto měst se slovenský e-shop rozhodl po již zmíněné Bratislavě a také Praze expandovat teprve vloni těsně před Vánoci, takže jejich plný efekt se projeví až během letošního roku. A v něm Omidbakhsh se Zahurancem vyhlíží další výrazný nárůst.
Češi častěji sahají po prémiových variantách
Jednou z dalších výrazných změn, pro kterou se před časem zakladatelé rozhodli, bylo spuštění vlastní značky brýlí, doplňků a dioptrických čoček vyráběných přímo v laboratoři Eyerimu. Předloni byl tento segment zodpovědný za přibližně 25 procent celkového zisku firmy, v roce 2025 to však byla už více než třetina.
Bez zajímavosti pak rozhodně není, že ačkoliv Češi a Slováci k sobě mají historicky velmi blízko, jejich přístup k ochraně zraku se poněkud odlišuje. Respektive odlišují se mezi sebou tím, kolik jsou ochotni za dioptrické brýle utratit. Průměrná hodnota nákupu v pražské pobočce v Karlíně je totiž o 21 procent vyšší než v obchodě v Bratislavě.
„Za rok 2025 byla relativní marže u kategorie slunečních brýlí, obrouček i dioptrických čoček do brýlí na českém i slovenském trhu téměř totožná. Češi mají pouze vyšší průměrnou hodnotu nákupního košíku, a to výrazněji zejména právě v pražské prodejně. Což je primárně dáno tím, že u dioptrických čoček zákazníci častěji sahají po prémiovějších variantách a doplňkových úpravách, jako jsou například ztenčená, samozabarvovací nebo bluelight skla. Vloni bylo Slovensko stále naším největším trhem podle celkového obratu. U dioptrických brýlí a čoček ale bylo na prvním místě Česko.“
Jen u čtyř poboček dlouho nezůstane
Vedení Eyerimu počítá s tím, že jak se budou nové pobočky postupně zabíhat, tržby společnosti dále porostou. Konkrétně za první letošní čtvrtletí kalkulují Zahuranec s Omidbakhsh s meziročním zvýšením obratu o dodatečných 25 procent.
Pomoci tomu mají i dvě nové posily. Do užšího vedení firmy totiž nedávno přišli na pozici CMO Patrik Barták, který dříve působil ve slovenském Zlavomatu, a také Jakub Orság z Notina, jenž se chopí role technického ředitele a jehož snahou bude vytěžit maximum ze skutečnosti, že zákazníků, kteří si nechávají čočky do obrouček zhotovit online, přibývá a s tím ruku v ruce roste i průměrná hodnota objednávky.
A co se samotných fyzických prodejen týče, jen u čtyř Eyerim dlouho nezůstane. „V roce 2026 se chceme zaměřit na další rozšiřování sítě poboček a rozvoj online platformy s cílem stát se optikou nové generace – transparentní, dostupnou a postavenou na zákaznickém komfortu,“ uzavřel Zahuranec.