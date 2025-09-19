Brýle s umělou inteligencí, chytrý náramek i zařízení pro skenování okolí. Meta ukázala hned několik technologických novinek

Generální ředitel společnosti Meta a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg představil na vývojářské konferenci Meta Connect nová nositelná zařízení s umělou inteligencí, které se podle jeho názoru mají v budoucnu stát podobně „nezbytnými“ předměty, jako je třeba mobilní telefon. Největší pozornost přitom získaly nové brýle Ray-Ban s virtuálním displejem, přes nějž můžou uživatelé ovládat širokou škálu služeb.
„Brýle jsou ideálním zařízením pro osobní superinteligenci, protože vám umožňují zůstat přítomni v daném okamžiku a zároveň získat přístup ke všem funkcím umělé inteligence. To vás učiní chytřejšími, pomůže vám to s komunikací, zlepší to vaši paměť a zbystří vaše smysly,“ řekl podle Business Insideru Zuckerberg při slavnostním představení novinek.
Nové brýle mají mít celou řadu funkcí, jež lidem podle šéfa Mety usnadní jejich každodenní život. Zajistit to má především již zmiňovaný barevný displej, který doplňuje i několik mikrofonů, fotoaparátů a reproduktorů, a také baterie se zhruba šestihodinovou výdrží.
Obrovský vědecký průlom, tvrdí Zuckerberg
Hlavním přínosem brýlí má být již zmíněný virtuální displej, který dokáže uživatelům zobrazovat fotografie, zprávy nebo informace poskytnuté umělou inteligencí. Všechny tyto věci přitom budou až na okraji zorného pole, takže by neměly zakrývat to, na co se člověk zrovna dívá. Pokud navíc uživatel bude chtít, může samozřejmě displej zcela vypnout.
Přes brýle zároveň půjde pořizovat fotky, ovládat přehrávač hudby nebo přijímat videohovory z WhatsAppu či Messengeru. Při nich se navíc druhá strana může dívat na to, co právě vidí člověk, který má brýle na sobě. Zařízení navíc umí v reálném čase zobrazovat titulky s překladem konverzace v cizím jazyce, a v budoucnu má zvládnout rovněž poskytování navigačních pokynů.
Klíčovou součástí celé technologie je ale i unikátní náramek, jehož hlavním cílem je zjednodušit ovládání brýlí. K tomu využívá takzvanou elektromyografii, která snímá elektrické signály ve svalech vyvolané drobnými pohyby ruky. Zuckerberg označil tento náramek za „obrovský vědecký průlom“ a dodal, že je k dispozici v různých barvách, je voděodolný a má baterii s 18hodinovou výdrží.
Brýle i náramek budou samozřejmě prodávány jen dohromady, přičemž cena této sady byla stanovena na 799 dolarů, tedy necelých 16,5 tisíce korun. Lidé si je budou moci pořídit od 30. září, zatím ale jen u vybraných amerických prodejců. Do zbytku světa se pak má novinka rozšiřovat postupně, a to nejpozději do začátku roku 2026.
Vytvoří věrnou kopii místnosti
Brýle Ray-Ban s náramkem každopádně nebyly jedinou inovací, již Zuckerberg na konferenci Meta Connect představil. Zakladatel Facebooku se stále intenzivně zabývá rovněž rozvojem virtuální a rozšířené reality, takže značného vylepšení se nyní dočkal i headset Quest, který uživatelům umožňuje „ponořit se“ do digitálních světů.
Nová funkce headsetu spočívá v tom, že během několika minut dokáže naskenovat místnost a vytvořit její věrnou virtuální kopii, do níž se pak můžou uživatelé s pomocí Questu kdykoliv vrátit. Funkce je zatím k dispozici pouze vývojářům, velmi dobře ale zapadá do dlouhodobého plánu společnosti Meta budovat realistické digitální světy nazývané metaverse. „Tato novinka je podle mě opravdu úžasná,“ uzavřel Zuckerberg.