Ecclestoneův odpor k sociálním sítím nám nahrál do karet, měli jsme štěstí, říká o rostoucí popularitě F1 šéf Liberty Media

Ve světě sportu hodnotnější společnost nenajdete. Poté, co americká Liberty Media Corporation (LMC) odkoupila v roce 2017 od investiční firmy CVC Capital Partners kolotoč závodů formule 1, aby následně získala ještě šampionát MotoGP, vyletěla její tržní valuace strmě vzhůru. Konkrétně podle časopisu Forbes až na současných 20,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 475 miliard korun.

Do značné míry za to její vedení přitom vděčí právě značce F1, za kterou před sedmi lety zaplatila 4,6 miliardy dolarů a kterou od té chvíle dokázala zhodnotit takřka čtyřnásobně. Což se povedlo jednak zásluhou efektu jménem Netflix, respektive jeho divácky veleúspěšné série Drive to Survive (do češtiny překládané jako Touha po vítězství – pozn. red.), ale stejně tak i napravením některých ne úplně šťastných kroků ze strany předchozího vedení F1, v jehož čele nestál nikdo jiný než Bernie Ecclestone. Ostatně, potvrdil to sám generální ředitel LMC Greg Maffei.

„Upřímně si myslím, že to jde lépe, než jak jsme doufali. Rád bych si myslel, že je to díky tomu, že jsme učinili několik dobrých rozhodnutí, ale ve skutečnosti si myslím, že jsme hlavně měli štěstí,“ řekl čtyřiašedesátiletý Američan v podcastu „formulového“ novináře Jamese Allena, z něhož citoval server Motorsport.com.

Zarytý Ecclestone

LMC podle Maffeie těží z toho, že samotné závody jsou poslední dobou zajímavější než dříve (což byla rozhodně pravda v covidových letech, leč ne až tak v uplynulé sezóně, kdy dominance mistrovského týmu Red Bull, a především jeho hvězdného pilota Maxe Verstappena, znamenala, že o obou titulech, jezdeckém i konstruktérském, bylo rozhodnuto již několik velkých cen před koncem – pozn. red.). Stejně tak popularita F1 ale roste i díky tomu, že se k fanouškům dostávají skrze moderní komunikační kanály věci, které Ecclestone dříve rázně odmítal.





Outstream Placeholder

„Máme tu spoustu skvělých příběhů, a ne jen zásluhou Drive to Survive, ale také tím, jak se jezdci prezentují na sociálních sítích. Pomohli jsme jim otevřít něco, co bylo dříve nemožné,“ zdůraznil Maffei.

„Nadšení fanoušků z fanzón, výstav, které jsme pořádali, a předváděcích akcí v Londýně a nedávno také ve Washingtonu, to vše nám pomohlo přiblížit fanoušky nové realitě. A myslím si, že to funguje lépe, než jsme doufali,“ dodal.

Sportovní svět se proměnil

Maffei je toho názoru, že předchozí vedení šampionátu bylo svým negativním postojem vůči sociálním sítím tak trochu samo proti sobě. „Bernie si zasluhuje obrovské uznání za to, kam až tento sport dostal. Je to opravdový génius. Ale věci se mění,“ řekl a doplnil: „Myslím si, že svět se změnil. Už to není o tom strachovat se, kolik mi tak asi televize zaplatí, když celý obsah zveřejním zadarmo. Tím spíš když i ostatní sporty si sociální sítě již osvojily a nechaly své účastníky stát se jejich velkou součástí.“

„Otevřít tento svět přilákalo skupinu úplně nových fanoušků a daleko více je (formuli 1) přiblížilo,“ nechal se šéf LMC slyšet s tím, že i jednotlivé televizní stanice si takovou skutečnost uvědomují a kroky americké společnosti oceňují: „Je to jedno velké vítězství. A je to způsob, jak svoji značku zhodnotit, nikoliv naopak.“

Nahoru a dolů

Onen „netflixovský“ efekt znásobil popularitu F1 především ve Spojených státech. V těch Spojených státech, kde ještě 13 let nazpět neměla královna motorsportu byť jediný závod, přičemž dnes se tam pořádají hned tři. A to rozhodně ne v druhořadých lokalitách. Verstappen a spol. se totiž v USA kromě okruhu v texaském Austinu prohánějí rovněž kolem slavného Hard Rock Stadium v Miami, domovského stánku tamních Dolphins hrajících NFL, a od loňské sezóny také po slavném lasvegaském Stripu.

Právě letošní květnový závod v Miami se shodou okolností stal v rámci amerického trhu zároveň historicky nejsledovanější velkou cenou vůbec. V průměru se na něj po dobu dvou a půl hodin dívalo 3,1 milionu diváků, jak píše server Sport Business Journal.

Sleduje formuli 1? Ano

Ne

Zároveň je ale potřeba dodat, že loňská sezóna jako celek zůstala z tohoto hlediska v USA za očekáváním – což je do značné míry dáno právě onou Verstappenovou dominancí. Počet televizních diváků, kteří na ABC či ESPN každý z dvaadvaceti závodů ročníku 2023 sledovali, v průměru činil 1,11 milionu. To je o desetinu méně než během sezóny 2022.