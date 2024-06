Aby měli neslyšící jednodušší život. Čeští Soulmates Ventures spolu s irským fondem zainvestovali do britského startupu Signapse

Neslyšící lidé musí ve svém každodenním životě překonávat mnoho různých komunikačních bariér. Už brzy by jim to ale mohla výrazně usnadnit nová technologie od britského startupu Signapse, která umí s pomocí umělé inteligence přeložit psané a mluvené slovo do znakového jazyka.

Novinka je výjimečná především tím, že se jako jediná na světě zaměřuje na okamžitý překlad formou realistického digitálního avatara, kterému neslyšící dobře rozumí. To potvrzují i nedávné testy, jež se zaměřily na využití technologie na veřejných místech v dopravě. Není proto divu, že k největším klientům Signapse už v současnosti patří například britská vlaková společnost London North Eastern Railway (LNER) nebo letiště CVG Airport v americkém státě Kentucky.

„Myšlenku pomáhat komunitě neslyšících prostřednictvím technologie využívající umělou inteligenci jsme začali plně realizovat před dvěma lety. Tehdy jsme hledali inovativní řešení, které by těmto lidem pomohlo v reálném čase překládat obsah do znakového jazyka. Narůstající zájem trhu a podpora investorů nás utvrzuje v přesvědčení, že budujeme přelomový produkt, a já se velmi těším na další růst naší společnosti,“ vysvětlil generální ředitel Signapse Sally Chalk.





Do firmy investovala i britská vláda

Signapse má nyní před sebou slibnou budoucnost. Dokazuje to třeba skutečnost, že firma na svůj další rozvoj získala v přepočtu 60 milionů korun od několika různých investorů a investičních fondů. Mezi nimi dominují čeští Soulmates Ventures a irský Deeptech Seed Fund, kteří současné investiční kolo vedli.

„Tým Signapse nás přesvědčil svou globální vizí a příležitostí efektivně škálovat jejich řešení, které přináší technologický průlom překládání do znakového jazyka s využitím generativní umělé inteligence. Jeho inovativní přístup navíc podle nás reflektuje každodenní potřeby a výzvy neslyšících osob,“ řekl Michal Sikyta, investiční ředitel Soulmates Ventures.

Peníze do Signapse aktuálně vložila také britská Královská asociace pro neslyšící, fond Empirical Ventures, CEAS Investments nebo FSE Group. Půl milionu liber (asi 14,6 milionu korun) z celkové částky pak startupu poskytla rovněž vláda Spojeného království.

„Investice je pro nás klíčovým momentem, který nám umožní rozšířit náš produkt za hranice dopravního odvětví. Těší mě, že neslyšícím zpřístupníme komunikaci a získávání informací i v dalších segmentech, jako jsou webové stránky a videoobsah, s nimiž každý den přicházejí do styku,“ doplnil Ben Saunders, technický ředitel a spoluzakladatel Signapse.

Technologie zamíří na internet i do televize

Nově získané prostředky chce startup využít zejména k technickému zdokonalení svého produktu a rozvoji aktivit v dalších odvětvích. Týká se to především videopřekladů, ale rovněž překladů webových a digitálních obsahů. Signapse už ostatně vyvíjí řešení, jež umožní přeložit libovolnou větu do britského či amerického znakového jazyka.

Společnost se každopádně plánuje zaměřit i na zvýšení kvality a srozumitelnosti překladových videí, což má vést k tomu, že technologii bude možné snadněji aplikovat do běžného života neslyšících. Lidé by se tedy s překlady od Signapse mohli brzy setkat například na informačních tabulích, streamovacích platformách, televizních stanicích, kulturních akcích nebo při čtení článků na internetu.