Dovolenkové trendy Čechů na rok 2026: Komfort i zimní pohoda v exotice, hlásí cestovky

S blížícím se koncem roku cestovní kanceláře analyzují data za předchozí měsíce a přicházejí s trendy, které budou ovlivňovat turismus v nadcházející zimní i letní sezoně. Celosvětově se píše hlavně o vysoké míře personalizace, pobytech ve stylu „quiet luxury“ nebo návratu k „pomalejšímu“ cestování.
A částečně to platí i pro české turisty, protože také ti chtějí na svých dovolených co největší pohodlí, oceňují lety z blízkého letiště a často míří za mořem a teplem i v zimě. Vyplývá to z vyjádření, která redakce Euro.cz získala od zástupců cestovních kanceláří Čedok, Fischer, Alexandria a Blue Style.
Maximální komfort a nákup v předstihu
Češi si čím dál více cení příjemného prostředí, hladkého průběhu dovolené a celkového komfortu. A to i v případě, že si za tyto kvality musí připlatit. „Očekáváme, že trend pohodlného a bezproblémového cestování bude i nadále sílit. Klienti se stále více orientují na hotely vyšších kategorií a služby, které jim zajistí vysoký komfort,” říká Simona Fischerová, tisková mluvčí Blue Style.
S tím souhlasí i Petr Šatný z CK Alexandria, který upozorňuje, že se opět vrací trend nákupu zájezdu v předstihu neboli First Minute. A v jeho rámci lidé pečlivě volí jak lokalitu, tak konkrétní resort.
„Raději nakoupí dříve, aby měli jistotu, že si mohou vybrat z kompletní nabídky takový zájezd, který bude odpovídat jejich představám. Zákazníci jsou dnes výrazně náročnější, než byli ještě před pár lety. Vyhledávají kvalitu a jsou ochotni za ni a vůbec za sebe a své zážitky více utrácet. Prodávají se tedy kvalitnější hotely, s dobrou polohou blízko pláže, kvalitní stravou a službami,” popisuje Šatný naší redakci.
Přímé spoje a co nejrychlejší doprava
S pohodlím souvisí rovněž obliba přímých letů, nejlépe i z menších letišť v krajských městech. Ve spolupráci s dopravcem je nabízí například Čedok, se kterým bude od příštího léta možné zamířit do oblíbených letních destinací z Ostravy, Brna, Českých Budějovic nebo Pardubic.
„Zahájení letů dopravce Electra Airways pod obchodní značkou AIR 001 z regionálních letišť je pro nás významným krokem, který výrazně zvyšuje komfort a rozšiřuje možnosti cestování pro naše klienty. Nabízíme tak ještě více přímých spojení do oblíbených letních destinací přímo z regionů,” uvádí tisková mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
Stejně tak oceňují čeští turisté rychlé přesuny v cílových zemích. Někteří si rádi zaplatí i za soukromý transfer z letiště do hotelu. „Jednoznačně se zvyšuje standard, který klienti od cestování očekávají. Čím dál větší je zájem o byznysovou třídu, catering a seating nebo privátní transfery z letiště do hotelu,“ potvrzuje tiskový mluvčí společnosti Der Touristik Jan Bezděk.
Dovolená nejen v létě
I když Češi obecně patří ke konzervativnějším turistům, už několik let si řada lidí dopřává dvě, případně i více dovolených u moře. A zatímco v létě míří spíše do tradičních destinací, v zimních měsících jsou naopak v kurzu spíše Spojené arabské emiráty, Omán či Kapverdy.
„Zájem o zimní dovolené podle Českého statistického úřadu v posledních letech razantně stoupl. Zatímco před deseti lety letělo během šesti měsíců na přelomu let 2013/14 na dovolenou 235 tisíc lidí, loni to bylo téměř půl milionu,” podotýká Fischerová z Blue Style.
Ani během zimy se ale někteří turisté nechtějí vzdát sportu a dalších aktivit. Kromě poznávacích zájezdů proto nezřídka kdy volí i pobyty se speciálními programy. „Novinkou zimní sezóny bude koncept nazvaný Motion zaměřený na klienty, kteří hledají aktivnější způsob trávení dovolené. Bude pro ně připravený sportovní program pod dohledem trenérů a instruktorů, v rámci kterého je čekají speciální výlety po destinaci a také gurmánské zážitky založené na místní kuchyni,” uzavírá Bezděk.