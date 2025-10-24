Po téměř 20 letech se v indické Bombaji otevřelo druhé letiště. Je moderní, má dobrou polohu, ale potýká se s dopravními problémy

Poprvé mělo otevřít už asi před 20 lety. Nakonec se tak stalo teprve nedávno. Řeč je o letišti Navi Mumbai (NMI) v indické Bombaji, které má být novou chloubou tamního cestovního ruchu a významně ulehčit jinému a zároveň dosud jedinému mezinárodnímu vzdušnému přístavu v této zhruba 13milionové metropoli.
Onu přibližně dvě dekády trvající výstavbu provázela řada překážek, včetně srovnání terénu, odklonu řek i dalších nezbytných úprav. A i když ještě ani zdaleka není hotové, už nyní v rámci fáze s jedním terminálem dokáže NMI odbavit až 20 milionů lidí ročně. Postupně tedy pomůže odklonit část letů z přetíženého letiště Chhatrapati Shivaji Maharaj International (BOM). Jeho branami běžně za 12 měsíců projde více než 54 milionů cestujících ročně, což z něj činí jeden z vůbec nejrušnějších vzdušných hubů v celé Asii, ale zároveň způsobuje zpoždění, dlouhé fronty a přeplnění prostoru.
Kromě obrovské kapacity a moderního vybavení slibuje Navi Mumbai méně čekání a celkově pohodlnější cestování. Ostatně i proto ho experti oslovení redakcí CNN označili za novodobý technický zázrak. „Je to skvělé letiště. Má úžasnou polohu,“ řekl Mark D. Martin, letecký analytik působící v Indii. „Ale okolní oblast ještě není rozvinutá. Životaschopnost a udržitelnost letiště v Indii přitom závisí hlavně na jeho dostupnosti pro obyvatelstvo.“
Moderní spojení se světem
Vize NMI zohledňuje budoucí růst. Zmíněné čtyři terminály s kapacitou 90 milionů cestujících ročně by letiště mělo mít do sedmi let. Tím se tedy Bombaj zařadí mezi globální letištní uzly, jako jsou Londýn, New York nebo Dubaj. Podle představitelů letiště mohou pasažéři očekávat rychlejší odbavení díky biometrickým technologiím i plynulejší přestupy, protože letecké společnosti začínají rozšiřovat své trasy.
Letiště vítá i indický premiér Naréndra Módí. který se 8. října zúčastnil jeho slavnostního otevření. A v projevu pro média zmínil: „V roce 2014 jsme měli pouze 74 letišť. Dnes jich máme více než 160 a díky tomuto novému letišti budou moci zemědělci z Maháráštry navázat spojení se supermarkety v Evropě a na Středním východě. Produkty rybářů se pak rychle dostanou na globální trh.“
Osobní i nákladní doprava
S novým letištěm už počítá řada aerolinek. Skupina Air India Group například oznámila, že její nízkonákladová divize Air India Express začne z NMI nabízet 20 denních odletů, včetně mezinárodních destinací.
Největší letecká společnost v zemi IndiGo pak přesune na letiště desítky denních letů a do listopadu přidá i mezinárodní linky. Zároveň se sem přemístí také domácí nízkonákladová letecká společnost Akasa Air, která zahájí provoz s více než 100 lety týdně.
Stejně důležitá bude i nákladní doprava. Letiště už nyní nabízí roční kapacitu 800 tisíc tun, což je zásadní pro roli Bombaje jako centra farmaceutického průmyslu a online obchodování. Terminál pro všeobecné letectví pojme až 75 obchodních letadel a bude největším zařízením tohoto typu v zemi.
Design, komfort a udržitelnost
Není žádným tajemstvím, že NMI mělo za cíl přiblížit indický letecký průmysl ostatním asijským mega hubům. Jeet Adani, ředitel letišť skupiny Adani Group, která je hlavním investorem Navi Mumbai, uvedl jako vzor nejlepší asijské vzdušné přístavy. „Singapur Changi je známý svou efektivitou a pohodlím pro cestující. NMI jsme tedy navrhli tak, aby ho překonalo v konečné kapacitě a zároveň se mu vyrovnalo v digitální infrastruktuře. Soul Incheon a Tokio Narita zase ztělesňují asijský řád a technologie. Naším cílem je splnit tato měřítka a ještě je překonat v růstovém potenciálu,“ vysvětlil.
Vizuálně bylo nové bombajské letiště navrženo tak, aby udělalo dojem. Terminál ve tvaru lotosového květu, za jehož designem stojí architektonický ateliér Zaha Hadid Architects, čerpá z prastarého indického motivu čistoty a odolnosti. Střechu zdobí baldachýn ze zlatých okvětních lístků, zatímco interiéry kombinují mřížoví s moderním sklem pro maximální prosvětlení. Cestující se tak mají v celém prostoru cítit příjemně a pohodlně.
Celým designem navíc prostupuje udržitelnost – od přirozeného chlazení po obnovitelnou energii a recyklaci vody. Uvnitř letiště najdou cestující moderní salónky, restaurace i technologicky vyspělé služby, které mají za cíl zjednodušit cestování. Problémem ale zůstává složitá doprava na letiště.
Rezervy v dopravě a celé infrastruktuře
Mumbai Trans Harbour Link, nejdelší most přes moře v Indii, zkrátil dobu cesty z jižní Bombaje na NMI na 20 minut. Dopravní špička na silnicích ale může tuto cestu prodloužit až na několik hodin. Letecký analytik Martin každopádně věří, že pouze čas ukáže, jak se letiště do indického dopravního systému zapojí.
„Když se staví letiště, trvá nějakou dobu, než se rozvine i okolní infrastruktura a s ní související služby, jako jsou hotely, ubytování a přístup do města prostřednictvím rozsáhlé sítě taxi, metra, autobusů nebo železnice,“ nechal se slyšet.
Rozšíření metra a expresních autobusových linek je stále ve fázi příprav. Fungování kyvadlové dopravy bude záviset na pečlivé koordinaci s jízdními řády vlaků a autobusů, což není v Bombaji vždy samozřejmostí. A protože zatím nebude k dispozici přímá linka metra z klíčových obchodních čtvrtí, většina cestujících pravděpodobně využije auta a taxíky, což zvýší tlak na již tak ucpané silnice.
Podle Devandry Fadnavise, hlavního ministra státu Maháráštra, bude mezi památkou Gateway of India a NMI jezdit vodní taxi. Konkrétní plány ani časový harmonogram ale v tuto chvíli neuvedl. Jisté nicméně je, že nové letiště je pro město jak příležitostí, tak zkouškou a jeho úspěch bude záviset na tom, jestli se vyřeší problémy pozemní dopravy.