Dovážet zeleninu na korálové ostrovy je zbytečné. Hotely na Maledivách učí lidi, že jedním z klíčů k soběstačnosti je hydroponie

Dost možná je to to poslední, co by vás při cestě na malebné Maledivy napadlo. Vydat se do této části světa z jiného důvodu než kvůli ikonickým dřevěným domkům na kůlech nacházejících se v některé z místních lagun, do jejichž vod můžete, jak nám pravidelně ukazuje Instagram a další sociální sítě, skočit tři vteřiny poté, co vstanete z postele? To by bylo poněkud, řekněme, netradiční. A přesto, věřte tomu, nebo ne, se i takové věci stávají.
Jednu z těchto netradičních forem, jak zažít Maledivy, nabízí zmíněná hotelová síť, která na korálových ostrovech uprostřed Indického oceánu provozuje hned několik vlastních rezortů. Rezortů, jež vedle ubytování nabízejí hostům možnost zkusit si vypěstovat vlastní zeleninu bez půdy.
Přes 200 kilogramů zeleniny měsíčně
Důvodů, proč v hotelích Atmosphere Core sázejí na hydroponii, je nasnadě vícero. Jednak jsou omezeni místem, neboť rozloha zdejších ostrovů mnohdy dosahuje sotva několika málo hektarů. Stejně tak ale hraje podstatnou roli i vlastní přesvědčení a snaha o to být co možná nejohleduplnější k místnímu životnímu prostředí.
Jeden z nejzajímavějších příkladů toho, jak hydroponie na Maledivách funguje, člověk nalezne konkrétně v rezortu OZEN LIFE MAADHOO. Zdejší zahrada se rozprostírá na ploše zhruba 140 metrů čtverečních a pěstují se na ní italská a thajská bazalka, petržel, různé odrůdy salátů, kapusta a další druhy listové zeleniny a bylinek. Platí přitom, že veškerá produkce následně směřuje přímo do místních restaurací a barů.
„Ostrov Maadhoo je dlouhodobě považován za oázu přírodní krásy a místo, kde je na ohleduplnost k životnímu prostředí kladen obzvláště velký důraz. Motivací k založení našeho programu zaměřeného na udržitelnost byl závazek, abychom si zde vypěstovali jakýsi model regenerativního cestovního ruchu – tedy nejen abychom se snažili zachovat co nejvíce přírodních krás, ale abychom se je snažili i aktivně obnovovat. Jedná se o dědictví, na které jsme náležitě pyšní,“ říká pro Euro.cz generální ředitel zmíněného hotelu Mei P. Pun.
Realizace této konkrétní hydroponické zahrady trvala přibližně jeden rok. Měsíčně se zde sklidí více než 200 kilogramů zeleniny, přičemž obsluha místní restaurace The Palms dokonce speciálně označuje všechny ty, jež byly na ostrově sklizeny ve stejný den, kdy si je hoteloví hosté rozhodli objednat k snídani, obědu či večeři. Část produkce ale současně putuje i do dalších rezortů zmíněného řetězce.
Vodu je potřeba zachytávat
Ačkoliv se rostliny pěstované na hydroponických farmách a zahradách obejdou bez půdy, vodu k životu pochopitelně, stejně jako všechno ostatní živé na Zemi, potřebují. Kde ji vzít, když všude kolem je to jen samý oceán? Odpověď není až tak složitá: například z nebe.
Vzhledem k jejich geografické poloze není o srážky na Maledivách žádná nouze – zejména pak mezi květnem a listopadem, kdy zde každoročně nastává období dešťů. Za účelem sběru této vody jsou v jednotlivých rezortech instalovány sofistikované systémy, jež zároveň umožňují její filtraci a recyklaci.
„Ve srovnání s tradičním zemědělstvím nabízí hydroponické pěstování rostlin až 90procentní úsporu vody,“ vyčísluje Anupam Banerjee, viceprezident skupiny Atmosphere Core pro sekci Food & Beverage. „Hydroponie nám umožňuje přehodnotit způsob vzniku výjimečných kulinářských zážitků a propojit inovace, původ surovin a umění práce s časem. Každá ingredience sklizená těsně před tím, než se dostane na talíř, vypráví příběh o péči, trpělivosti a autentičnosti,“ dodává na závěr.