Dobré vztahy na pracovišti a příjemná atmosféra. Stále více lidí si vybírá zaměstnavatele podle jeho firemní kultury

Stále více českých firem má problém najít dostatek zaměstnanců. Na zdejším pracovním trhu totiž dlouhodobě chybí lidé, takže ti, co práci hledají, si často můžou vybírat z nabídek mnoha různých společností. Už dávno přitom neplatí, že uchazeče o místo zajímá pouze výše platu. Zaměstnavatelé by jim měli nabídnout i další výhody, mezi něž patří třeba dobrá firemní kultura.

Právě její důležitost potvrdil nedávný průzkum JobsIndex od společnosti Alma Career. Podle něj jsou pro tři čtvrtiny zaměstnanců klíčové vztahy na pracovišti a dobrá atmosféra ve firmě. Zhruba 74 procent lidí pak označilo za důležité optimální pracovní podmínky a pro dalších 59 procent pracovníků je zásadní mít dobrého přímého nadřízeného.

Jaké faktory jsou pro vás při rozhodování o budoucí práci důležité? Výše mzdy/platu

Kolegové

Možnost práce z domova

Benefity typu stravenek či multisport karty

Firemní kultura

Flexibilní pracovní doba

Atraktivita pracovní náplně

Jiné

A rostoucí trend nyní potvrzuje také společnost Atmoskop.cz. „Podle našich dat jdou očekávání zaměstnanců v pomyslné pyramidě potřeb klasicky zdola, od základních věcí, které požadují všichni, jako jsou plat či pracovní podmínky. Rostoucímu množství lidí však záleží i na firemní kultuře, dobrém kolektivu, možnostech seberealizace a celkovém směřování firmy,“ uvedl marketingový manažer Atmoskopu Tomáš Pavlíček.





Lákají i netradiční benefity

Z nejnovějších dat jasně vyplývá, že zaměstnanci se častěji přiklánějí ke společnostem, jež dokáží naplnit jejich komplexnější představy o práci. Velký význam lidé přikládají třeba neformální firemní atmosféře, kterou výrazně preferují před formálním prostředím. Od ideálního zaměstnavatele pak také chtějí, aby jim nabídl různé benefity.

Co se firemních výhod týče, zaměstnancům už dávno nestačí jen klasická stravenka či MultiSport karta. Lidé se mnohdy poohlížejí i po dosud spíše výjimečných věcech, jako je například možnost firemních školek. Dalším neobvyklým benefitem pak může být to, že zaměstnanci mají garantovanou dovolenou na různé důležité události, jako je třeba první školní den jejich dětí.

„Stále žádanějším benefitem, který může odlišit zaměstnavatele od ostatních, je i využití sdíleného automobilu pro soukromé účely,“ doplnil další příklad ředitel českého zastoupení Anytime carsharing Milan Beutl.

Hybridní práce či herní zóna

Pro mnoho lidí je v současnosti velmi důležité také dosažení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Firmy by je tedy neměly nutit do přesčasů, a naopak by jim měly umožnit flexibilitu v podobě home office či hybridní práce. Mladší generace spolu se zaměstnanci vychovávajícími děti totiž preferují, aby byl jejich zaměstnavatel vstřícný ohledně místa a času, kdy a kde budou práci vykonávat.

Další vlastností, kterou lidé u firem oceňují, je podle Atmoskopu snaha o vytvoření inspirativního pracovního prostředí. „Není výjimkou, že aby společnosti podpořily spolupráci, stimulovaly kreativitu a zlepšily celkovou pracovní atmosféru, začleňují na pracoviště herní prvky. Týká se to třeba kulečníků, stolního tenisu, venkovního kuželníku či petangue nebo speciálních game zón. Zaměstnanci tam udržují neformální vazby, což přináší více kvality do jejich práce,“ zmínil Pavlíček.

Právě Atmoskop uchazečům o práci umožňuje, aby po vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na jejich osobní a profesní hodnoty získali seznam společností, jež nejlépe odpovídají jejich představám. „Na jednom místě lidé najdou největší množství hodnocení zaměstnavatelů v Česku, které umožňuje transparentní pohled do firem. Stále více žadatelů o práci se právě podle tohoto hodnocení rozhoduje,“ uzavřel Pavlíček.