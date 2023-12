Digitální účetnictví Digitoo získalo významnou investici. Přes 50 milionů korun má umožnit expanzi do zahraničí i další inovace

Tuzemský startup Digitoo zaměřující se na digitalizaci účetnictví s pomocí umělé inteligence (AI) i nadále rychle roste. Firmě už se podařilo získat několik zákazníků z řad velkých společností, přičemž nově si připsala i významnou investici ve výši 2,3 milionu eur (přibližně 56 milionů korun).

Získané peníze chce Digitoo použít jednak k dalším inovacím, ale především na svoji zahraniční expanzi, která je součástí dlouhodobé strategie rozvoje firmy. „Jako další trh jsme si vybrali ten ve Spojeném království, kde jsme zároveň získali první pilotní zákazníky. Chceme být globální a s pomocí naší umělé inteligence digitalizovat účetnictví i mimo Českou republiku,“ vysvětlila zakladatelka startupu Karin Fuentesová s tím, že aktuálně firma zpracuje více než milion faktur ročně.

Investice byla uzavřena nezvykle rychle

Vedoucím investorem nového kola je český Reflex Capital Ondřeje Fryce. „Potkali jsme se v září, dohodli se do měsíce a due diligence i přípravu smluv jsme stihli do konce listopadu. Reflex nám pomohl interně uklidit, ale také zároveň zavést ESOP plán, tedy zaměstnanecký akciový plán,“ popsala vzájemnou spolupráci Fuentesová.





K uzavření investičního kola došlo za pouhé tři měsíce, tedy v neobvykle svižném tempu. Standardně se totiž takové věci řeší zhruba půl roku, což jen dokládá, jak moc si obě strany ve skutečnosti porozuměly.

To ostatně potvrzuje i zakladatel a řídící partner Reflex Capital Ondřej Fryc: „Digitalizace a automatizace účetnictví není ničím novým. V Digitoo je to však nejen funkční, ale také uživatelsky velmi přívětivá zkušenost. Firma má krásnou trakci a mezinárodní ambice. To všechno, a zejména výjimečně schopná zakladatelka Karin, nás přesvědčilo k investici.“

Fakturu stačí jen vyfotit

K rychlému uzavření investice jistě pomohl i fakt, že Digitoo má za sebou hned několik nedávných úspěchů. Prvním z nich je třeba již zmíněné zavedení umělé inteligence, která dokáže nahradit chybějící účetní ve firmách. Výhodou AI Digitální účetní je, že se program dokáže učit sám přímo od klientů a zároveň jim umožňuje schvalovat faktury na jeden klik z mobilu nebo e-mailu.

Digitoo se ale může pochlubit také tím, že ho nadnárodní společnost SAP vybrala do programu, kam se z několika stovek startupů dostaly pouze dvě firmy z Česka. „Nyní integrujeme Digitoo právě na SAP. Zároveň se začínáme bavit s dalšími globálními hráči v účetnictví,“ vyzdvihla Fuentesová.

Vzhledem k ambiciózním plánům připravuje společnost své klienty na mnoho inovací. Jednou z nich je třeba integrace do mobilního bankovnictví Raiffeisenbank, což umožní uživatelům snadno skenovat a platit faktury. „S Raiffeisenbank jsme letos vstoupili do oficiálního partnerství a společně si dali za cíl přivést účetnictví jejich klientů do 21. století. Nově stačí fakturu pouze vyfotit. Náš systém ji přečte, vygeneruje QR kód a pak na jedno kliknutí je možné provést úhradu,“ uzavřela šéfka Digitoo.